В українського супутника "Січ-2-1" на орбіті виникли проблеми з енергозабезпеченням від сонячної батареї.

Про це повідомили у КБ "Південне", інформує Цензор.НЕТ.

"Ряд зовнішніх чинників, пов’язаних з особливостями кластерного запуску, не дозволив встановити стійкий зв'язок з космічним апаратом під час критично важливих перших сеансів і забезпечити своєчасну побудову його штатної орієнтації. Орієнтація залишилася такою, коли на робочі поверхні сонячної батареї потрапляє лише відбите від поверхні Землі сонячне випромінювання або короткочасне пряме випромінювання під досить малим кутом. Поєднання цих факторів призвело до негативного впливу на енергетичний баланс апарата", - йдеться у повідомленні.

Фахівці провели перезавантаження супутника та поновили його працездатність в енергозберігальному режимі. За результатами наступних сеансів зв’язку відмов бортової апаратури не виявлено.

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Зазначається, що моделювання динаміки руху космічного апарата по орбіті з урахуванням впливу зовнішніх факторів (взаємодії космічного апарата з магнітним полем Землі, гравітаційних та аеродинамічних впливів) свідчить про те, що протягом 1-2 місяців просторове положення супутника стане сприятливим для накопичення електроенергії, що дасть можливість привести орієнтацію "Січ-2-1" до штатної.

Нагадаємо, 13 січня 2022 року у результаті кластерного пуску ракета-носій Falcon 9 вивела український супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-1" на розрахункову орбіту.

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