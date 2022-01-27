В українського супутника "Січ-2-1" на орбіті виникли проблеми з енергозабезпеченням
В українського супутника "Січ-2-1" на орбіті виникли проблеми з енергозабезпеченням від сонячної батареї.
Про це повідомили у КБ "Південне", інформує Цензор.НЕТ.
"Ряд зовнішніх чинників, пов’язаних з особливостями кластерного запуску, не дозволив встановити стійкий зв'язок з космічним апаратом під час критично важливих перших сеансів і забезпечити своєчасну побудову його штатної орієнтації. Орієнтація залишилася такою, коли на робочі поверхні сонячної батареї потрапляє лише відбите від поверхні Землі сонячне випромінювання або короткочасне пряме випромінювання під досить малим кутом. Поєднання цих факторів призвело до негативного впливу на енергетичний баланс апарата", - йдеться у повідомленні.
Фахівці провели перезавантаження супутника та поновили його працездатність в енергозберігальному режимі. За результатами наступних сеансів зв’язку відмов бортової апаратури не виявлено.
Зазначається, що моделювання динаміки руху космічного апарата по орбіті з урахуванням впливу зовнішніх факторів (взаємодії космічного апарата з магнітним полем Землі, гравітаційних та аеродинамічних впливів) свідчить про те, що протягом 1-2 місяців просторове положення супутника стане сприятливим для накопичення електроенергії, що дасть можливість привести орієнтацію "Січ-2-1" до штатної.
Нагадаємо, 13 січня 2022 року у результаті кластерного пуску ракета-носій Falcon 9 вивела український супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-1" на розрахункову орбіту.
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Засейвил себе
Сейчас я уже никому не нужен. И такое отношение ко всем.
У нас нельзя просто ходить на работу, выполнять свои обязанности, у нас обязательно нужно проявлять личную преданность "хазяину". Тьху блэать
и ваабще, почему мы еще не в НАТЕ ?
Сам супутник технічно застарілий і маленький (меньше 200 кг), та й ще не на потрібній орбіті (~590 км замість 680км), тому й життя йому близько 3 років.
Ничего, кроме пиара на этом спутнике ЗЕ, не предвещало беды.
Грядущие планы, на радость Зе, грандиозны ...
До 2025 року Україна матиме уже вісім супутників - очільник Держкосмосу
12.01.2022
https://itc.ua/news/do-2025-roku-********-matime-uzhe-visim-suputnikiv-ochilnik-derzhkosmosu/
И пусть не рассказывает, что он их заработал непосильным трудом.
Ви його перед запуском хоч перевіряли, чи так як було на зберіганні в якому стані так і захерачили?
Мабуть зв'зок дуже теж стійкий?
Космічний апарат Січ-2-1 (Січ-2-30) й досі НЕІДЕНТИФІКОВАНИЙ
(наприклад, дані про інші українські супутники: Січ-1, Січ-1М, Січ-2 - у цій базі є).
Хоча спілкування щодо нашого космічного апарату між американською та українською сторонами вищезазначеної Угоди, яку у нас півроку тому рекламували з великою помпою, вже мало бути проведено - якщо не з ініціативи української сторони, так за відповідним запитом американської!
ПРИПУЩЕННЯ.
Із супутником Січ-2-1 (Січ-2-30) немає стійкого (або зовсім ніякого) зв'язку, через що надати інформацію американській стороні щодо розширених параметрів його руху для повної ідентифікації - не представляється можливим.
(будемо мати надію, що тимчасово).
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Що має зробити наша космічна влада?
Не приховувати інформацію або її не спотворювати !!!
(натякаючи, наприклад, на 2-х місячний період випробувань на орбіті перед здачею в експлуатацію - нібито все йде по плану).
N.B. На жаль, вона у цьому "профі" (див. мій допис «Анатомія неправдивості»
теперь флот ледоколов ждем
баллистическую ракету Гром, современную Фау-2 с точным наведением, до сих пор сделать не могут, а денег уже закатали немеряно !
https://www.facebook.com/andrii.a.kolesnyk/posts/1647287105602838 Січ! Січ! - я Земля! Прийом, прийом …
не працює у ночі
січ - включає повер банку...
тільки з ранку
катера сдали кацапам - "Порошенко маладец!"
А чому б не зробити спеціальний сайт з усіма безплатними українськими каналами і радіоканалами.
Так в нас є подібні сайти, але там якість погана і ті канали то працюють то ні, українцям потрібно такий нормальний сайт і без ватних каналів.
Снова не оплатили "зеленым энергетикам"?