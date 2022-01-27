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В українського супутника "Січ-2-1" на орбіті виникли проблеми з енергозабезпеченням

В українського супутника

В українського супутника "Січ-2-1" на орбіті виникли проблеми з енергозабезпеченням від сонячної батареї.

Про це повідомили у КБ "Південне", інформує Цензор.НЕТ.

"Ряд зовнішніх чинників, пов’язаних з особливостями кластерного запуску, не дозволив встановити стійкий зв'язок з космічним апаратом під час критично важливих перших сеансів і забезпечити своєчасну побудову його штатної орієнтації. Орієнтація залишилася такою, коли на робочі поверхні сонячної батареї потрапляє лише відбите від поверхні Землі сонячне випромінювання або короткочасне пряме випромінювання під досить малим кутом. Поєднання цих факторів призвело до негативного впливу на енергетичний баланс апарата", - йдеться у повідомленні.

Фахівці провели перезавантаження супутника та поновили його працездатність в енергозберігальному режимі. За результатами наступних сеансів зв’язку відмов бортової апаратури не виявлено.

Також читайте: Із супутником "Січ-2-30" встановлено стійкий зв'язок, бортові системи працюють у штатному режимі, - Зеленський

Зазначається, що моделювання динаміки руху космічного апарата по орбіті з урахуванням впливу зовнішніх факторів (взаємодії космічного апарата з магнітним полем Землі, гравітаційних та аеродинамічних впливів) свідчить про те, що протягом 1-2 місяців просторове положення супутника стане сприятливим для накопичення електроенергії, що дасть можливість привести орієнтацію "Січ-2-1" до штатної.

Нагадаємо, 13 січня 2022 року у результаті кластерного пуску ракета-носій Falcon 9 вивела український супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-1" на розрахункову орбіту.

Дивіться: Запуск українського супутника Січ 2-30 з мису Канаверал. ВIДЕО

Автор: 

космос (863) супутник (299) Південне (45)


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Топ коментарі
+56
У Зеленського і досі із супутником "Січ-2-1" стійкий зв'язок.
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27.01.2022 23:23
+33
Король мидас наоборот - все к чему прикасается зе превращается в говно
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27.01.2022 23:20
+25
Цей супутник взагалі не було потреби запускати - PR хід Віслюка Оманського всього лиш (до Дня Незалежності мали запустити, але....)
Сам супутник технічно застарілий і маленький (меньше 200 кг), та й ще не на потрібній орбіті (~590 км замість 680км), тому й життя йому близько 3 років.
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27.01.2022 23:29
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Король мидас наоборот - все к чему прикасается зе превращается в говно
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27.01.2022 23:20 Відповісти
У Зеленського і досі із супутником "Січ-2-1" стійкий зв'язок.
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27.01.2022 23:23 Відповісти
От жаба усі акуми розрядив на супутнику своїм зв"язком.Слідкував зверху де лєнка дешеву скумбрію купляє.
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28.01.2022 00:04 Відповісти
Стійкий за'язок - стояк morning wood 👍
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28.01.2022 00:19 Відповісти
Кто то упорно хочет заспамить эту гифку

Засейвил себе
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28.01.2022 04:11 Відповісти
экономили ля ля поставили китайское гивнябатарейку а какая разница...
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28.01.2022 07:20 Відповісти
Економили? 😏 "Пиляли". Це не так піар-акція, як "розпил" б'юджету. Як і всі ці дороги, мости, спортзали, олімпіади, євробаскети і все інше.
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28.01.2022 07:40 Відповісти
Это два в одном!
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28.01.2022 17:35 Відповісти
Батарейки там не при чем. На них просто свет не попадает. Спутник крохотный, нет своих двигателей ориентации, как вывели, так он и кувыркается.
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28.01.2022 16:20 Відповісти
И судя по сообщению, в этом виноваты американцы))) Нечего нового у зебобиков)
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27.01.2022 23:25 Відповісти
Илон Маск устраивал катастрофы в прямом эфире и неоднократно,пока достиг результата.Отрицательный результат стимулирует. Я пышаюсь нашими вчеными. Молодежь подтягиввают. Работают почти на энтузиазме.Больше запусков надо.Весьма возможно ,наши были ограничены весом и габаритами.Вот тут бы я отстегнул от дорожных подрядов.
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27.01.2022 23:48 Відповісти
Та это и так понятно, что все так и есть. Но второй раз подряд одна и та же болячка.
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27.01.2022 23:56 Відповісти
Когда мне было 25, я работал на энтузиазме, меня поюзали и выкинули, даже медальку не дали (отказывается сотрудничать с администрацией ).
Сейчас я уже никому не нужен. И такое отношение ко всем.

У нас нельзя просто ходить на работу, выполнять свои обязанности, у нас обязательно нужно проявлять личную преданность "хазяину". Тьху блэать
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28.01.2022 03:24 Відповісти
Молодежь в КПИ вывела кубсат, который пять лет на орбите проработал, а этот же спутник разработка больших и толстых дядек из целого Государственного космического агентства Украины, конторы солидной, и погрязшей в коррупции и откатах. Там ведь цель - не запуски, а освоение бюджетных средств. А запуски - это вторичное, нужны разве что для пиара презЕдента.
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28.01.2022 16:26 Відповісти
Огурец и дыня.
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28.01.2022 16:28 Відповісти
Байден, зачем спутник испортил ?
и ваабще, почему мы еще не в НАТЕ ?
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27.01.2022 23:55 Відповісти
Понятно... И здесь нарукожопили.
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27.01.2022 23:22 Відповісти
Почему то я не удивлен!
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27.01.2022 23:23 Відповісти
Может на спутник в космосе какое-то воздействие было!
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27.01.2022 23:24 Відповісти
Кластерный запуск виноват))) Что вам еще непонятно?)))
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27.01.2022 23:27 Відповісти
не, киевский Космонавт уже давно приземлился, в Грузии
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27.01.2022 23:56 Відповісти
Це перший коксонавт. ЗЕ-другий.
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28.01.2022 00:06 Відповісти
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28.01.2022 00:07 Відповісти
Хоч би не зійшов з орбіти. Тоді кілька лямів гривень з бюджету згорять в атмосфері Землі.
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27.01.2022 23:27 Відповісти
Цей супутник взагалі не було потреби запускати - PR хід Віслюка Оманського всього лиш (до Дня Незалежності мали запустити, але....)
Сам супутник технічно застарілий і маленький (меньше 200 кг), та й ще не на потрібній орбіті (~590 км замість 680км), тому й життя йому близько 3 років.
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27.01.2022 23:29 Відповісти
Уже только ради этого его стоило запускать) Сделали бы еще один, и он по этой глупой причине так же само бы накрылся.
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27.01.2022 23:42 Відповісти
Где " найвеличніший астронавт **********"? Срочно нужно запускать на орбиту украинского Брюса Уиллиса.
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27.01.2022 23:27 Відповісти
Странно.

Ничего, кроме пиара на этом спутнике ЗЕ, не предвещало беды.
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27.01.2022 23:29 Відповісти
https://tech.liga.net/ukraine/article/spacex-skoro-zapustit-ukrainskiy-sputnik-pochemu-eto-vajno-i-kak-my-na-etom-zarabotaem Січ-2-30 - Це модифікація Січі-2, який запущено у 2011 році, він пропрацював <16 місяців замість планових п`яти років (втрата енергопостачання). Офіційні витрати - https://tech.liga.net/technology/novosti/spacex-zapustit-ukrainskiy-sputnik-izvestna-summa-kontrakta близько $2 млн.

Грядущие планы, на радость Зе, грандиозны ...
До 2025 року Україна матиме уже вісім супутників - очільник Держкосмосу
12.01.2022
https://itc.ua/news/do-2025-roku-********-matime-uzhe-visim-suputnikiv-ochilnik-derzhkosmosu/
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27.01.2022 23:30 Відповісти
Він https://uprom.info/news/space/u-2017-rotsi-obsyagi-virobnitstva-produktsiyi-kosmichnoyi-galuzi-zrosli-na-26/ створювався ще за часів Порошенка, а концепція науково-технічної програми на 2018-2022 роки https://uprom.info/news/space/v-********-zatverdili-kontseptsiyu-naukovo-tehnichnoyi-kosmichnoyi-programi-na-2018-2022-roki/ закладалася ще у 2018-му році урядом Гройсмана.
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27.01.2022 23:37 Відповісти
І тут Порох свинку підсунув в памперс Найвеличнійшому
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27.01.2022 23:50 Відповісти
Конечно виноват, реверс не запустил .
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28.01.2022 08:10 Відповісти
То есть старую болячку так и не вылечили? Ну тогда точно рукожопы...
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27.01.2022 23:47 Відповісти
Яхта Медведчука - 200 миллионов - можно 100 спутников запустить.
И пусть не рассказывает, что он их заработал непосильным трудом.
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28.01.2022 01:35 Відповісти
раз у зе! "стiйки зв'язок" - под сраку его и на орбиту. попиарился - теперь давай спутник вращай.
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27.01.2022 23:31 Відповісти
Таки накосячили і обісрались...
Ви його перед запуском хоч перевіряли, чи так як було на зберіганні в якому стані так і захерачили?
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27.01.2022 23:32 Відповісти
Солнечные панели походу вам Ахметка впарил. У него тоже они не работают 300 дней в году
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27.01.2022 23:32 Відповісти
Велике спутнивныцтво однако!
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27.01.2022 23:32 Відповісти
устойчивое связивництво
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27.01.2022 23:54 Відповісти
Тю , та делов там , закинуть ЗЕлю на орбиту , пусть аккумулятор у спутника поменяет )
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27.01.2022 23:33 Відповісти
надати йому гучномовець хай літає там й співає «Батько наш Бандера» )
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27.01.2022 23:41 Відповісти
Предлагаешь ему заасфальтировать космос
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28.01.2022 06:30 Відповісти
что не делает дурак, все он делает не так
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27.01.2022 23:45 Відповісти
а ДО запуска не могли поинтересоваться особенностями кластерного запуска
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27.01.2022 23:45 Відповісти
Там основная особенность- дешевизна..это запуск для дешевых недолговечных поделок..услуга такая доя студенческих игрушек..а хотеть сделать пиар, запустив непонятное изделие среди сотни других экспериментальных аппаратов- мог только тупой осел..ну вы поняли))
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28.01.2022 00:18 Відповісти
Це пипець, як тебе ЗЕторчка штирить.
Мабуть зв'зок дуже теж стійкий?
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27.01.2022 23:48 Відповісти
Во ты даун - посчитай мои комменты и свои - и кого тут штырит, дебиле? ты же все тему загадил.
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28.01.2022 00:59 Відповісти
Так мы не против, чтобы ТЫ лично компенсировал все убытки) Готов?
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27.01.2022 23:49 Відповісти
если они забыли купить угля, может и тут что-то забыли поставить
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27.01.2022 23:47 Відповісти
Это Колесник устроил панику.

Космічний апарат Січ-2-1 (Січ-2-30) й досі НЕІДЕНТИФІКОВАНИЙ
(наприклад, дані про інші українські супутники: Січ-1, Січ-1М, Січ-2 - у цій базі є).
Хоча спілкування щодо нашого космічного апарату між американською та українською сторонами вищезазначеної Угоди, яку у нас півроку тому рекламували з великою помпою, вже мало бути проведено - якщо не з ініціативи української сторони, так за відповідним запитом американської!
ПРИПУЩЕННЯ.
Із супутником Січ-2-1 (Січ-2-30) немає стійкого (або зовсім ніякого) зв'язку, через що надати інформацію американській стороні щодо розширених параметрів його руху для повної ідентифікації - не представляється можливим.
(будемо мати надію, що тимчасово).
---------------------------
Що має зробити наша космічна влада?
Не приховувати інформацію або її не спотворювати !!!
(натякаючи, наприклад, на 2-х місячний період випробувань на орбіті перед здачею в експлуатацію - нібито все йде по плану).
N.B. На жаль, вона у цьому "профі" (див. мій допис «Анатомія неправдивості»
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27.01.2022 23:49 Відповісти
главное что зеля на нем попиарился, остальное не важно...
теперь флот ледоколов ждем
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27.01.2022 23:50 Відповісти
а зеля брехал про устойчивую связь
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27.01.2022 23:52 Відповісти
впечатление что на Южном работают саботажники и диверсанты !

баллистическую ракету Гром, современную Фау-2 с точным наведением, до сих пор сделать не могут, а денег уже закатали немеряно !
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28.01.2022 00:00 Відповісти
Алкаші там 70--річні працюють. Молодь не йде, звичайно.
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28.01.2022 09:43 Відповісти
Господи, і там дефіцит енергоресурсів... Та шоб ви повитравились! - вся зелена шобла прислуги урода-наркомана з К******* ЄрЗе
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28.01.2022 00:02 Відповісти
Укркосмос, державна установа, кілька років "пиляла" той супутник, і таки "допиляла" - с3,14здили так, що щось пішло не так. Запилюте відростки і далі, щоб вас чорти пиляли
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28.01.2022 00:03 Відповісти
Грьобана автопідстановка - відосики, бл@дь.
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28.01.2022 00:06 Відповісти
Хрін би ми щось дізнались,якби цю тему у неділю не підняв Andrii Kolesnyk
https://www.facebook.com/andrii.a.kolesnyk/posts/1647287105602838 Січ! Січ! - я Земля! Прийом, прийом …
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28.01.2022 00:09 Відповісти
Вы бы интересовались темой, знали бы это без всяких колесниковых и гораздо раньше. Тему вообще подняли амеры, просто констатируя факт, кстати.
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28.01.2022 00:21 Відповісти
повер банка той січи-
не працює у ночі
січ - включає повер банку...
тільки з ранку
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28.01.2022 00:14 Відповісти
сектанты совсем оскотинели.
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28.01.2022 00:33 Відповісти
Успагойтесь. Спутник палетел туда для зарядки.
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28.01.2022 00:35 Відповісти
Скрізь де віслюк піариться,там повна срака
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28.01.2022 00:40 Відповісти
Уголь с Голландии нужен!
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28.01.2022 00:44 Відповісти
Вообще-то в этом запуске американская ракета Falcon 9 вывела на орбиту почти две сотни спутников разных стран и разных размеров, начиная от школьных самоделок, а вовсе не один спутник Січ как привычно сбрехнул Величайший Зелёный.
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28.01.2022 00:50 Відповісти
со спутником проблемы - "Зеленский винават!11!!"
катера сдали кацапам - "Порошенко маладец!"
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28.01.2022 01:11 Відповісти
Как часто Украина запускает свои спутники? Даже если облажались, что с того? Это опыт. Сколько собак погибло перед Гагариным?
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28.01.2022 01:21 Відповісти
И Гагарин собака ?
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28.01.2022 01:37 Відповісти
На сході українці не мають змоги дивитися телеканали Т-2 (вони там майже не тягнуть) і там майже не тягне українське радіо. І це на підконтрольній території України.

А чому б не зробити спеціальний сайт з усіма безплатними українськими каналами і радіоканалами.

Так в нас є подібні сайти, але там якість погана і ті канали то працюють то ні, українцям потрібно такий нормальний сайт і без ватних каналів.
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28.01.2022 03:12 Відповісти
Ім не треба дивитися нічого
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28.01.2022 03:19 Відповісти
Валом таких сайтів. Не зовсім легальні, звичайно. Але за 30-60 гривень на місяць дивіться, що душа забажає. А повністю легально можна дивитися 200-300 каналів, включаючи всі українські. Лиш би інтернет був. В селі ціна питання - до гривень 200 на місяць за все. Не всі захочуть, звичайно, позбутися 2 пляшки горілки. Ну ще приставку гривень до 1000 купити. Але біда не в цьому, біда в тому, що вони все одно будуть "рашатудей" дивитися.
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28.01.2022 09:51 Відповісти
Зеленое чмо заработало себе еще одно уголовное дело, оно ради пиара уничтожило многолетний труд украинских ученых!
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28.01.2022 03:37 Відповісти
...везде сейчас тяжело с энергетикой
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28.01.2022 04:51 Відповісти
...а, сколько оптимизьма звучит про 1-2 месяца, когда Фень-шуй повернеться папендикуляроно к панелям объекта, именуемого к тому времени - "космический мусор"? Королёвцы зелёнопузые блин
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28.01.2022 04:56 Відповісти
Славетна українська якість! Обісратись на орбіті - це вперше. Цікаво, а який саме елемент додали у комплектацію супутника, щоб супутник ним накрився одразу після виходу на навколоземну орбіту: "мідний тазок" чи "мокре рядно"?
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28.01.2022 05:09 Відповісти
Ні, не вперше, схожий Супутник вже запускали і він теж здох.
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28.01.2022 06:58 Відповісти
Ну так це все змінює - обісратися на орбіті зі знанням справи - це зовсім інша річ. Кажуть, навколоземний простір перевантажений космічним сміттям. Тепер у нас є підстави гонорово заявити, що у космічному непотреу є і наші дві залізяки.
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28.01.2022 09:20 Відповісти
Коротше здох.
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28.01.2022 06:57 Відповісти
бідоносець зелений змій? нє?
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28.01.2022 07:47 Відповісти
Лукашенко виноват, не подал электрику на орбиту, позавидовал видать.
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28.01.2022 08:07 Відповісти
Нет больше спутника.
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28.01.2022 08:09 Відповісти
тридцать лет строили, миллионыдолларов втюхали, и в очередной раз обсрались... и почему я не удивлен?!
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28.01.2022 08:28 Відповісти
дайте угадаю кто виноват! КАЦАПЫ падлюки, сто пудов!
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28.01.2022 08:29 Відповісти
Они саміе. ************** фуйлишки сделали свои темные делишки Даже у нас на западной, когда военкома или мусора на взятке принимают, дело ясное что касапня ему хенетику испортила а она сама невиноватая!
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28.01.2022 09:23 Відповісти
На аппарате стоят солнечные батареи.
Снова не оплатили "зеленым энергетикам"?
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28.01.2022 08:29 Відповісти
В сообщении ясно написано, что проблема не в самих солнечных батареях, а в том что недостаточно скорректрована ориентация самого аппарата относительно Солнца, поэтому на антенных панелях недостаточная освещенность.
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28.01.2022 08:47 Відповісти
Так проблема в гіроскопах?
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28.01.2022 09:53 Відповісти
Написано что меры по обеспечению штатной ориентации принимаются.
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28.01.2022 10:10 Відповісти
А что вы хотели? Энергетический кризис всё-таки
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28.01.2022 09:35 Відповісти
Приказ запустить хоть что-то к празднику. И чего вы ожидаете?
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28.01.2022 17:39 Відповісти
 
 