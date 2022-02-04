УКР
Із українським супутником "Січ-2-30" досі немає стійкого зв'язку, - ЗМІ

Під час підготовки українського супутника "Січ-2-30" прямий контракт зі SpaceX змінився на контракт із посередником, ціна якого зросла вдвічі до 1,8 млн доларів, а стабільного зв’язку з супутником досі немає.

Про це йдеться у розслідуванні видання "Заборона", передає Цензор.НЕТ.

"Січ-2-30" є копією супутника "Січ-2", який Україна запустила в космос 11 років тому. "Січ" тоді пропрацювала лише пів року, після чого його копія відправилася на склади КБ "Південне" у Дніпрі. Саме цю копію Україна запускала у 2022 році.

На супутник "Південне" витратило 110 млн грн – при тому, що за основними параметрами він був застарілим ще під час запуску у 2011 році. У такому вигляді лежав на складі бюро до 2020 року.

"Січ-2-30" має роздільну здатність 7,8 метра. А сучасні супутники здатні передавати зображення з роздільною здатністю 30 сантиметрів, тобто у 26 разів краще", - пояснило видання.

В КБ "Південне" розповідали, що для запуску потрібно близько 8 млн доларів, а ще 60 млн грн – на доопрацювання. Зрештою, на той час голова Держкосмосу Михайло Лев звернувся до американської SpaceX, яка просила за запуск лише мільйон доларів.

Аби не втратити вже використані 110 млн грн та не чекати, коли супутник застаріє зовсім, його вирішили виводити на орбіту. Єдиною умовою SpaceX висунула передплату до квітня 2021 року, аби забронювати місце для супутника на ракеті.

КБ "Південне" цю умову не виконало, а у SpaceX повідомили, що вони не можуть гарантувати запуск супутника у грудні. Дотепер проєкт просував сам Лев та голова економічного комітету Верховної Ради Дмитро Наталуха, та на цьому етапі обидва посадовці з нього вийшли.

Тоді нове керівництво Держкосмосу, аби все ж запустити "Січ" у космос, знайшли посередника у вигляді нідерландської ISILAUNCH, партнера SpaceX. Вони гарантували місце для супутника на ракетоносії, але вже майже вдвічі дорожче – за 1,8 млн доларів.

Така сума була зумовлена тим, що посередник надає свій адаптер, без якого SpaceX не може розмістити супутник. Водночас на етапі прямих перемовин жодних складнощів не було і кріплення виробництва КБ "Південне" повністю підходило.

Проте українська сторона пішла на такий контракт, а ISILAUNCH взявся за роботу. Нідерландська компанія, за даними видання, найняла українську ТОВ "СКАЙ ЕНЕРЖІ", яка начебто мала виготовити спеціальні плити для кріплення супутника до ракетоносія.

Проте, як з’ясували журналісти, цю ТОВ очолює експрацівник "Південного" Юрій Прокопенко, що працював там 20 років. Більшість робітників "Скай Енержі" прийшли з бюро, а компанія не має власних потужностей для виготовлення таких адаптерів.

Колишній голова ДКСУ Лев вважає, що зрештою ISILAUNCH отримала від "Скай Енержі" той адаптер, що від самого початку був на КБ "Південне". Наталуха також розповів, що за його інформацією через українську ТОВку просто вивезли адаптер "Південного".

Зрештою, ані бюро, ані ДКСУ не змогли пояснити журналістам, що це за приватна компанія, на яких потужностях вона виготовила адаптер та для чого взагалі потрібні були її послуги, якщо на самому КБ "Південне" є власні адаптери – назвали це "комерційною таємницею".

Наприкінці січня стало відомо, що супутник "Січ-2-30" досі не був ідентифікований. Фахівець Андрій Колесник припустив, що з ним немає стійкого зв’язку – таку інформацію виданню підтвердили й інші співрозмовники у космічній галузі.

На урядовому рівні вже створили комісію, аби розібратися, хто в цьому винен. Президент Володимир Зеленський теж дуже незадоволений ситуацією, адже провал запуску підставляє його особисто.

Згодом проблеми зі зв’язком прокоментували у "Південному". Там посилаються на "ряд зовнішніх чинників, пов’язаних з особливостями кластерного запуску", що завадило відразу встановити зв’язок.

Через це не вдалося вчасно забезпечити побудову його штатної орієнтації. Вона залишилася такою, коли на робочі поверхні сонячної батареї потрапляє або лише відбите від поверхні Землі випромінювання, або короткочасне пряме під малим кутом. Тобто супутнику не вистачає енергії.

Джерела видання говорять про наявність версії, що батареї від самого початку були встановлені не до Сонця, а від нього, і тепер можуть живитися лише відбитим світлом.

Зараз супутник працює в режимі збереження енергії. Конструкторське бюро сподівається, що завдяки "зовнішнім факторам", які не залежать від України, протягом 1-2 місяців супутник змінить своє положення і зможе накопичувати електроенергію.

Нагадуємо, у відповідь на інформацію про відсутність зв'язку з супутником "Січ-2-30" його розробники пояснили, що звʼязок нестабільний і це пов'язано з негативним енергетичним балансом апарата.

13 січня американська SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9, яка вивела на орбіту український оптичний супутник Січ-2-30. Президент Володимир Зеленський в той день ввечері заявив, що Національний центр управління та випробувань космічних засобів поблизу м. Дунаївці на Хмельниччині успішно провів перший сеанс зв’язку з супутником.

Вова запустив супутник, а зв'язок украв Порошенко.
Вава бедося плять...
Одне незрозуміло, конструктори КБ на ставці у Пуйла, чи лише отримують преміальні за шкідництво?
Такие же проблемы были со спутником "Сич 2". Это типа его модификация. Зачем было наступать на те-же грабли, громко переименованные в "Сич 2 30"? Нужен был новый видосик для бубочки и очередная "победа" с приставкой "велике"? Вот и получили.
именно так.. сначала не было финансирования, а потом под видосик - "срочно, давай, бегом, программа ***********!..
видосик сняли - спутник уже не нужен
Що тут не зрозуміло? Вавандер членограйський, нюхнувши кокса, стартував у космос, йому там сподобалось, і тоді він вирішив, щоб для підняття його потенції рейтингу запустить у космос хоть щось, це навіть Порох не робив. Найшли на складі мотлох 20-річної давнини, зробили фірму прокладку. А потім запустили цей мотлох на орбіту, а половину бабла на карман собі. Схема шикарна, і піар і бабулєси, тільки як завжди зелені обісралися, мотлох не хоче працювати. Але їм не привикати, кожен день обсери, хай ржуть, а от бабки уже всьо.
Ви знаєте, враховуючи хворобливу тягу нашого Вовочки до чогось грандіозного (звідки "ростуть" такі милі його серцю слова та цифри "Велике будівництво", "сто тищ солдатів", "мільйон тому, хто придумає вакцину", "мільярд дерев"), я не здивуюсь, якщо виявиться, що супутник запустили недороблений, але запустили лише тому що дехто топнув ніжкою і крикнув "Хочу-у-у-у!", бо ж Вовочці реальними досягненнями нема як похвалитись, а тут можна говорити, що "за Зеленського відновлено космічну програму!"
показати весь коментар
У бубочки до сих пор есть связь, свой канал. Главное коксу вовремя поддать.
«вирус» Петя?
Я знаю одного, у которого есть устойчивая связь. Только его пнуть надо, для пущей устойчивости.
вобщому, відмили зелені хлопці гроші, а супутник...ну хай собі літає))) їсти ж не просить)))
Так навіщо ж було брати під "особистий контроль"!
Вава бедося плять...
знову зрада?
ага, к чему прикасается рука зелёного сразу превращается в дерьмо, тоже самое все что вылетает с его рта...
Что не делает дурак, все он делает не так.
Згадалося. як в 2018році Турчинов повідомляв, що КБ Південне створить новий. ********* до Града. Потім доповнив "якщо не обманять". От і всі результати КБ.
Вообще-то они давно работают практически без госфинансирования за счет своих коммерческих контрактов, прошлый год временами сидели без зарплаты.
Що, і тут Бідосик напи... сказав неправду: "Президент Володимир Зеленський в той день ввечері заявив, що Національний центр управління та випробувань космічних засобів поблизу м. Дунаївці на Хмельниччині успішно провів перший сеанс зв'язку з супутником." ?
Значит хороший кокс был. Открылся канал связи с космосом.
Плохая ситуация...может, все-таки, восстановят...
Он через месяц скорее всего включится. Когда повернётся к солнцу батареями.

Проблема там оказывается глубже - спутник сильно устаревший. С такими параметрами он просто не нужен. То что он может давно уже есть в открытом доступе совершенно бесплатно.
Та да. Разрешающая способность камер максимум 7м. на пиксель.
так на фига его было запускать??
Чтобы тварь зелёная сказал "вперше", не знаешь зачем?!
а толку с того? это старый совецкий хлам что они увидят через него? спутник элементарно не может развернуться к солнцу, при этом было потрачено бабла немерено, я думаю за эти деньги можно было купить два нормальных спутника, с нормальным разрешением и с возможностью автономной ориентацией по солнцу, проще говоря спутник сам должен управлять двигателями а потом крутить солнечными батареями и после зарядки связаться с землёй, у нас получилось всё наоборот через опу.
Думаю, что это был показушный запуск по просьбе ОПы...и не более...
а почему наше тупорылое СБУ не осуществляет оперативное сопровождение таких важных для обороны контрактов?.. ведь пользуясь отсутствием внимания со стороны СБУ, руководство "Южного" прокрутило аферу и получило из бюджета на счета сфоей прокладки около 800 000 баксов.. А реакции государства на это - ноль!.. почему???!!!
ведь по факту это диверсия наносящая вред обороноспособности страны?
почему тишина?!.. почему СНБО не разбирает это позорный факт саботажа и диверсии???
Коррупции у нас нет. Мозгов похоже тоже.
Коррупция просто прячется за какой то коммерческой тайной, а как по мне, то все понятно и с фирмой прокладкой и куда ушли миллионы и вообще, зачем это было нужно - запускать устаревшее оборудование прошлого века!?
дебилы плять...
вині українці з своїм негативом до життя
Оказывается спутнику под 20 лет! 11 лет назад уже запускалась его копия которая проработала полгода.

Американцам надо отдать должное. Они быстро сообразили, что имеют дело с быдлом. Партнёрский прайс был быстро заменён на прайс для лохов. То есть вдвое дороже, который и был оплачен.
Да хоть 30 .Он же не эксплуатировался, а лежал на складе. А раньше делали более качественные вещи. Виноват тот, кто запускал ракету и повредил спутник. Надо отсуживать убытки.
Качественные вещи раньше делали? Какие, *****? "Москвичи" и "Запорожцы"? Может, телевизоры были качественные? Стиралки? Магнитофоны? Хватит уже чушь нести.
У меня кухонный комбайн "Мрия", производства этого завода с 90 годов. Очень качественная много функциональная вещь. Несмотря на много лет работы и не думает ломаться. Всякие другие у знакомых ломаются только так. Я в восхищении.
Ну лизнул, так лизнул
Радіодеталі крім терміну роботи мають дуже важливий "термін зберігання" - окремі (наприклад конденсатори) без напруги швидше (в рази) виходять з ладу....Акумулятори - тим більше... Супутник тупо повернувся до сонця не тим боком, і швидше всього це зробила система орієнтації - інакше він під час руху по орбіті попадав би під сонце... А повернути нормально - теж не можуть - антена не туди торчить...
всё правильно пишешь, не важно работала электроника или не работала, прошло время и только замена, конденсаторы страдают первые, дальше старение лака в трансформаторах дросселях и т.д. а там климат не сахар))) на солнце +300 в тени - 300, но стоит отдать должное Вояджерам, половина электроники накрылась но сигналы ещё отправляют, им уже лет по 40.
Ну ,заменить детали с истекшим сроком годности не проблема. Это любой электронщик сможет. А механическая, оптическая и др части "муха не сидела".
Рукожопыми руками сотворено.
Нема що переживати. Супутник урочисто запустили, Зеленський відосик зняв - перемога. А що там далі не працює то вже йому не цікаво. Типу це перший раз таке, коли Блазень щось урочисто запускає-відкриває, а воно потім не працює
А вы на что рассчитывали? Тут на земле интернет и связь с перебоями, а вы в космос полезли
препіЗе!дента, прошу бути коректним до самця скумбрії.
Дело ясное, что дело темное! Вот открылись подробности ,которые на голову не оденешь...... Ну! И что дальше? Кто ответит за позор? Кто за деньги?
Какие деньги,они не пропали,они уже на счетах Зелени в Омане.А что зельоние делают без отката?
Короче запустили практически металолом который давно устарел, да еще и с помощью непонятной фирмы посредника.
Космос - это уже не прерогатива клоунов с 95-го квартала.
Маск тоже начинал с неудач. А спутник еще заработает. Нужны деньги Украинским Маскам,а не старым пердунам.Возможно с частными компаниями.Деньги на космос никогда не бывают напрасными.
спутник ещё заработает, а кто-то уже заработал почти лям на ровном месте
Интересно, почему нельзя было запустить с уже заряженными батареями?...
Потому что аккумуляторы должны подзаряжаться от солнечных батарей.
он еще ничего не делал что бы потратить начальный заряд. так что это не ответ.
Как это "не делал"? А поддержание температуры, раскрытие солнечных батарей, контроль состояния своих систем?
Млять!
А что вы хотели?
Ктобы министр космоса САМ сказал "хлопцы, спутник - гавно, на свалку его!"?
Естественно, шоумен Зеля хочет ивента, вот ему подсунули эпохальное событие!
я уже молчу про пиар зели, который зачем-то решил запустить старье, так ещё и в два раза наварились на этом...
Так задумано) в час «Ч» сбросить его на плешивую голову))
ларчик відкривається дуже просто, за роки незалежності, державі не потрібні були ракети і супутники. Щоб якось виживати, деякі "круті" інженери і керівники, створили в КБ "Південне і не тільки, різні контори і конторки і підробляли як могли за рахунок підприємства. А тут появився супутник "Січ-2", чому-б не "зрубити" державного бабла, так і появився ISILAUNCH і украинское ООО "СКАЙ ЭНЕРЖИ" і активно, за вісімсот тисяч державних зелених, "взалися" за работу.
а бобики говорили что это новейший развед спутник... с таким разрешением им только посевы кукурузы отслеживать (и миграцию криля, но этим займется флот ледоколов)
Большего позора не придумаешь. Зато ********* поздравили с пабедой. Он!!...спутник сейчас нужен как воздух! Как глоток кислорода для коронавирусного больного. Кто ответственный за телиметрию и ориентацию, где же косссссмические силы Южмаша, которые заявляют что они чуть ли не на Луну посадят.
Вы элементарный спутник в рамки уложить не можете! ...ПАЗОРНИКИ!!!
самое противное если он повернется, то зеля опять выпустит видосик - мы восстановили с ним связь героически
будет очередное "Велике повернення" блудного сына спутника
Ну так супутник же запустили? Все в "зелених " традиціях... Навіть відкат через навязані послуги посередника 50% вартості самого супутника і його запуску.
Спутник - такая хитрая вещь, что может дать по кумполу, когда не ждёшь.
Марсоход Кьюриосити запустили в 2011 году, планировалось, что он проработает на Марсе (!!) два года. Уже, пля, десять лет пашет, катается там, чёта фотографирует и отказывать не собирается. Цуко, ну чего ж у нас все вечно через жопу??
наш "Сич-2-30" ушел в самоволку и решил навестить Кьюриосити а если серьезно, то вопросов много к этой авантюре. Лучше бы эти бабки на оборону направили. Хотя, о чем это я ?
Дорогой такой видосик получился. И не очень смешной
самый дорогой видосик зеленского
Зєля Гівномідас можЕ похєріть усьО, до чого докладеться його Бєня Ностра.. бо у 2019-му понавибрано сватоводамми..(
Так що, де цей "нелох", який вже місяць тому встановив з цим непотребом "стійкий зв'язок"?
Що називається, гроші на вітер
Все ясно. Кто-то разбирающийся в теме, хорошо заработал умело облапошив всех. Теперь спутника устаревшего нет, бабки украли. Зеленый не доволен, никого не посадят. Профит ...
"Главная национальная особенность - понт;
Неприглядно, слякотно и вечный ремонт -
Говорят, с этим можно справиться,
Если взяться дружно;
Но мешает смятенье в неокрепших умах;
Засада в пригородах, медведь на холмах;
И женщины носят матросов на головах,
Значит - им это нужно....."
По ходу у кого-то как у лаптей заиграло "величие" и вместо того чтобы купить качественный американский спутник мы решили пульнуть свой сделаный из говна и палок.Ну результат соотвествующий.
а наркозеушлепок, насчет успешного сеанса связи, как всегда сзипдел
Читайте текст, там написано что пока что нет устойчивой связи.
https://www.facebook.com/968425853242184/posts/4821467101271354/
Любі друзі, не юродствуйте. Элементарная логика. Для создания спутника класса "Сич-2-30", запуска и ввода его в эксплуатацию, с учетом имеющееся инфраструктуры в космической отрасли Украины и в любой другой стране мира (США, Европа, Китай и пр.) в 2022 г. потребуется 200 человек в космическом и наземном сегментах (инженеры: разработчики, испытатели, управленцы; рабочие: сборщики, настройщики,...; менеджеры различного уровня, бухгалтера, экономисты, снабженцы, юристы, уборщицы и проч.; / 36 месяцев работы с учетом технологических циклов изготовления и испытаний компонентов, бесконечных проверок, командировок специалистов, подготовки к запуску (это же не смартфон, который можно сдать в ремонт или на пере прошивку в случае отказа); / отчисление налогов в бюджет страны / На выходе в сухом остатке получаем зарплату в самой высокотехнологически сложной отрасли Украины: 250 000 000 грн / 200 / 36 / 4 = 8680,5 грн. Это очень оптимистический упрощенный расчет. Здесь не учтена стоимость металлов и неметаллов, импортных комплектующих и приборов, форсмажоров и пр. - это еще не менее 1/3 от общих затрат. Представляете какой ценой даются спутники для тех, кто их делает и где здесь можно украсть? Мы сами себе создали и создаем страну, в которой спутники запускают люди с уровнем зарплаты ниже прожиточного уровня, и за это в ответе все кто здесь е...т мозг и ерничает. То же самое касается и КА "Сич-2М", если не хуже. КА "Сич-2-1" "не валялся на складе с 2011 г.", начали работу в 2015-м и процентов на 90 он был готов к 2018 году. И это порошок пожлобился на деньги, что бы его запустить тогда, из-за чего часть ключевых специалистов или уволились или умерли... Стоило ли его запускать, старый, не нужный ... - возможно и не стоило. Но следующий будет не скоро, исключая коробочки типа "Politan" аля КПИ 10х10х10 см. Но у многих из нас до сих пор работают холодильники "Днепр", а звёзды наблюдают в телескопы изготовленные в 19-м веке... Надо всем молится, что бы он начал работать, еще не все потеряно... Иначе наш дальнейший удел - лопаты, грабли и навоз...+ банки, но уже только стеклянные...
