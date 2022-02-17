З українським супутником "Січ-2-30" встановлено сталий зв'язок, - "слуга народу" Грищук

Інформація про ідентифікацію українського супутника "Січ-2-30" з’явилася у базі даних США, що означає встановлення з ним сталого зв’язку.

Про це повідомив народний депутат "Слуги народу" Роман Грищук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У базі даних Космічних військ США стала відображатись інформація про ідентифікацію нашого супутника! Це означає, що відбувся сталий зв'язок (або їх серія) з супутником, завдяки багатоденним зусиллям фахівців Національного центру управління та випробувань космічних засобів (з чим їх і вітаємо!), внаслідок чого вдалось визначити його як один з космічних об'єктів, який до цього мав тільки умовну назву. У каталозі – це космічний об'єкт 51030 з попередньою назвою "Object AY". Наразі вже відображається на візуалізації як "Sich-2-30" ("Sich-2-1")", - написав він.

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Депутат додав, що продовжуються льотно-конструкторські випробування супутника, які мають завершитись у середині березня.