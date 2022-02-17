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З українським супутником "Січ-2-30" встановлено сталий зв'язок, - "слуга народу" Грищук

З українським супутником

Інформація про ідентифікацію українського супутника "Січ-2-30" з’явилася у базі даних США, що означає встановлення з ним сталого зв’язку.

Про це повідомив народний депутат "Слуги народу" Роман Грищук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У базі даних Космічних військ США стала відображатись інформація про ідентифікацію нашого супутника! Це означає, що відбувся сталий зв'язок (або їх серія) з супутником, завдяки багатоденним зусиллям фахівців Національного центру управління та випробувань космічних засобів (з чим їх і вітаємо!), внаслідок чого вдалось визначити його як один з космічних об'єктів, який до цього мав тільки умовну назву. У каталозі – це космічний об'єкт 51030 з попередньою назвою "Object AY". Наразі вже відображається на візуалізації як "Sich-2-30" ("Sich-2-1")", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із українським супутником "Січ-2-30" досі немає стійкого зв'язку, - ЗМІ

Депутат додав, що продовжуються льотно-конструкторські випробування супутника, які мають завершитись у середині березня.

Автор: 

космос (861) супутник (294) Роман Грищук (8)


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Топ коментарі
+12
І що сказав вам супутник ?
Йдіть в саку , зелені потвори?
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17.02.2022 08:55
+11
почему об этом "слуга народа" вещает? это все равно что бабка в подъезде
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17.02.2022 08:56
+7
Потому что Клоун запуск этого спутника (в совокупности с заказом 2х АНов типа "возрождение авиакосмической отрасли Украины") записал в свои заслуги. А тут такая хрень с потерей связи... вот и сказал держать его в курсе. Так что будьте уверены скоро услышим о заслугах найвеличнішого.

Вчера и так наслушался по радио, как "благодаря своевременно принятым Зеленским мерам..." типо остановили расейскую агрессию (своевременные меры это очевидно *********** в течении всего срока каденции оборонного заказа и ракетной программы, а потом за пару недель до фактического вторжения, принятия закона про "терроборону", на обеспечение которой не выделили денег, в то время как на "*******"....)
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17.02.2022 09:07
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І що сказав вам супутник ?
Йдіть в саку , зелені потвори?
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17.02.2022 08:55 Відповісти
Слуга наркомана установил устойчивую связь со спутником.
"Москва-швея!!! Москва-швея!!! Признание Америки!!!"
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17.02.2022 08:56 Відповісти
почему об этом "слуга народа" вещает? это все равно что бабка в подъезде
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17.02.2022 08:56 Відповісти
Потому что Клоун запуск этого спутника (в совокупности с заказом 2х АНов типа "возрождение авиакосмической отрасли Украины") записал в свои заслуги. А тут такая хрень с потерей связи... вот и сказал держать его в курсе. Так что будьте уверены скоро услышим о заслугах найвеличнішого.

Вчера и так наслушался по радио, как "благодаря своевременно принятым Зеленским мерам..." типо остановили расейскую агрессию (своевременные меры это очевидно *********** в течении всего срока каденции оборонного заказа и ракетной программы, а потом за пару недель до фактического вторжения, принятия закона про "терроборону", на обеспечение которой не выделили денег, в то время как на "*******"....)
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17.02.2022 09:07 Відповісти
Бо це такий же клоун як і сам зеленський обняхана потвора керівник "мамаригала шоу"
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17.02.2022 09:58 Відповісти
Бо слуга урода зараз при владі, стараннями 73 відсотків від тих, хто голосували в другому турі, подобається нам це чи ні. Сьогодні вони влада і вони цим користуються, нічого дивного. Супутник тут при чому, навіщо його обсирати та людей, що його створили? Вони теж слуги урода?
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17.02.2022 10:09 Відповісти
Які його функції? Буде квартальне сміття та зашкварених сватів транслювати 24 на 7?
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17.02.2022 08:56 Відповісти
Читайте не тільки радянські газети ...
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17.02.2022 10:37 Відповісти
Вам необхідно зрозуміти, що ми більше 30 років живемо у Вільній Україні, і радянського нічого вже немає крім невеликої кількості прихильників.
Ас найголовніше зрозуміти що клоун - імбецил псевдопрезидент володька та його презекоМанда це найбільше лихо, що трапилося в історії України, і тому всі хто піде голосувати за цих пі.дарасів на наступних виборах буде проклятий та підлягатиме поголівній ефтаназії!
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17.02.2022 11:11 Відповісти
+5
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17.02.2022 11:44 Відповісти
вот это да... слуга народа уже космосом управляет...
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17.02.2022 08:59 Відповісти
А з "зеленими чоловічками" звязок не встановлений, чи треба ще "сенас" на пару літрів повторити?
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17.02.2022 09:02 Відповісти
Епоха невігласів та двійочників... Якщо специ помітили купу космічного сміття, це ще не означає, що з ним зв'язались.
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17.02.2022 09:07 Відповісти
так писали же почему нет связи с ним .потому что якобы я забыл солнечные батареи установили не на той стороне спутника ..потому и нет связи.....он самопочинился чтоли...? ну посмотрим как дальше будет ...((
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17.02.2022 09:07 Відповісти
Не батареї стали, а супутник став та траєкторію не так, бо не був спроектований на масовий запуск, який робить ракета Маска.
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17.02.2022 10:14 Відповісти
ну я читал но подзабыл.... я только рад если всё стало на свои места .. можно скидку сделать на первый запуск.... но нужно более ответственно подходить конечно к таким дорогим и тонким вещам....недаром говорят сто раз отмерь...один раз отреж))
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17.02.2022 10:28 Відповісти
Так це точно. Хоч супутник вже й старий, та хоча б відпрацювали логістику, комунікацію, зв'язок
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17.02.2022 11:05 Відповісти
Його потроху розвертають до сонця, щоб батареї норм. працювали. Так пишуть.
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17.02.2022 10:39 Відповісти
Да не надо об этом оповещать всех, об этом должна знать наша разведка. Ещё и место указываем...
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17.02.2022 09:19 Відповісти
Те що він відображається як об'єкт не означає що що він працює.
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17.02.2022 09:19 Відповісти
От би нам супутник з такою ж зброєю...

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17.02.2022 09:22 Відповісти
А чому про космісний обєкт нічого не каже косм.агенство, цуп ? Зільониє своіми брудними клешнями до космосу добрались, вигідно - відкати астрономісні, ніяке набу не полетить у космос перевіряти той апарат.
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17.02.2022 09:40 Відповісти
Ви просто не читали

https://tech.liga.net/ua/technology/novosti/glava-goskosmosa-vpervye-prokommentiroval-situatsiyu-so-sputnikom-sich-2-30 Голова Держкосмосу вперше прокоментував ситуацію із супутником Січ-2-30
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17.02.2022 10:11 Відповісти
п., не зараховується - ми обговорюємо сьогоднішню заяву слуг урода, а Ви пропонуєте старий матеріал за минулий тиждень
Голова Держкосмосу вперше рокоментував ситуацію із супутником Січ-2-30
https://tech.liga.net/technology/novosti/glava-goskosmosa-vpervye-prokommentiroval-situatsiyu-so-sputnikom-sich-2-30 Этот материал также доступен на русском

11.02.2022, 15:14
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17.02.2022 11:00 Відповісти
Статтю ви читали? Це не заява, це допис на його сторінці у фейсбуку.
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17.02.2022 11:10 Відповісти
Вас ніхто не змушує слухати заяви слуг. А сама суть вам цікава, чи лише політичне забарвлення?
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17.02.2022 12:10 Відповісти
Зліпити у заголовку до купи супутник та слугу народа і все - вже й супутник не такий, не так запустили. Якби написали, що якась там наприклад умовна Ірина Геращенко прокоментувала, що із супутником встановився сталий звязок, то повідомлення заграло б новими фарбами. Що, порохоботи, не так хіба? Дарма,що той нещасний супутник побудований ще за "царя Тимка" і лежав на складі, поки його завезли в Америку та закинули у космос ще із сотнею інших апаратів.
Не висправдовую нинішню зелень при владі, але ви порохоботи їх варті зі своєю зміїною злобою та злорадством.
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17.02.2022 09:53 Відповісти
а какого спутник комментирует слуга урода? это подтверждает что выкинули бабки на пиар бубочки только и всего
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17.02.2022 10:07 Відповісти
Бо слуги урода - це нинішня влада, стараннями 73% від тих, що голосували, подобається нам це чи ні. Але навіщо обсирати супутник та людей, які його створили, їм і так важко на душі. Чи вони теж слуги урода?
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17.02.2022 10:12 Відповісти
Та не в тому справа - слуга чи Геращенко. Справа в тому, що це непрофессыонали, відношення до космосу не мають ніякого... І все що вони розказують - це те ж саме, що любий уася може сказанути.
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17.02.2022 10:18 Відповісти
Ви статтю читали? Цей самий слуга урода повідомив це на власній сторінці у фейсбуці. Саме він це опублікував перший, або саме його допис про супутник помітили першим. Сама ця інформація є у вільному доступі, на цей сайт може зайти будь-хто та відслідкувати потрібний апарат.
Срач викликало просто спільна згадка цих двох понять - "слуга народу" та "супутник Січ". І все, зелень автоматично обісрала супутник самою спільною згадкою. Так не можна, це тупа маніпуляція. І люди, що ненавидять кодлу зеленського, транслювали свою злобу на нещасний апарат та його творців.
Колись у Віктора Суворова читав про це. "Представте заголовок статьи - "Космонавти и *********". Про космонавтов вроде не сказали ничего плохого, но осадок остался."
Ось так точно і тут.
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17.02.2022 10:30 Відповісти
Где-то такое уже слышал -"Кругом все питарасы, а я один д'Артаньян"
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17.02.2022 10:08 Відповісти
А по сути тобою сказанного, замечу, что об этом запуске, как о бессмысленной пиар-акции, говорили сразу, после его объявления. И говорили порохоботы первые. Потому и отношение к нему такое. Если бы этот запуск действительно что-то решал, а так - это из серии бессмысленного "праздника единства", воровского "великого будивництва" и тому подобного зеленого дерьма. Конечно не спутник виноват, но и не Геращенко и не порохоботы, в том, что страной керує така "недолугість"
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17.02.2022 10:14 Відповісти
Привильно, недолугість - це одне, а супутник - геть інше. Хай буде перший млинець комом, але ж досвід, хай і невдалий все одно є. Здобуваються навики керування, обміну інформацією, запрацював центр спостереження. За цим апаратом підуть інші - досконаліші, це шлях прогресу.
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17.02.2022 10:17 Відповісти
Я бачу тут лише шакалів, які накинулись на хай недосконалий, але свій супутник, замість того, щоб хоч промовчати, а не злорадствувати.
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17.02.2022 10:14 Відповісти
Мочат не спутник - мочат зеленых, которые пиарятся на его запуске. Так к этому и отнесись, тогда "злостных порохоботов" вокруг окажется меньше. Ну, а если спутник где-то зацепилло, то ему, по большому счету, все равно.
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17.02.2022 10:49 Відповісти
Зєльоним ще більше насрати на ваше мочіння. А от за супутник мені прикро. Не вміють злорадні людішки відділяти мух від котлет,
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17.02.2022 11:08 Відповісти
>благодаря многодневным усилиям

с усилием ждали пока он развернется
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17.02.2022 10:05 Відповісти
Ну да

Его выкинуло к солнцу задом. Солнечные батареи не рабочие получились. Отсюда проблемы.
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17.02.2022 10:23 Відповісти
Многодневными усилиями гравитации и благодаря законам физики спутник таки развернулся к солнцу передом к лесу задом, но под чутким руководством депутатов зе. Ибо никак!
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17.02.2022 10:44 Відповісти
Вообще-то американцы заносят в каталог ВЕСЬ летающий мусмор....
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17.02.2022 10:55 Відповісти
"Выровнялся "Акакий"!" (с)
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17.02.2022 10:59 Відповісти
Спутник об этом знает?
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17.02.2022 11:38 Відповісти
ещё одна "зрада" от петиных порохоботов отвалилась))))))))))))))))
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17.02.2022 12:32 Відповісти
 
 