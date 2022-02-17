З українським супутником "Січ-2-30" встановлено сталий зв'язок, - "слуга народу" Грищук
Інформація про ідентифікацію українського супутника "Січ-2-30" з’явилася у базі даних США, що означає встановлення з ним сталого зв’язку.
Про це повідомив народний депутат "Слуги народу" Роман Грищук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"У базі даних Космічних військ США стала відображатись інформація про ідентифікацію нашого супутника! Це означає, що відбувся сталий зв'язок (або їх серія) з супутником, завдяки багатоденним зусиллям фахівців Національного центру управління та випробувань космічних засобів (з чим їх і вітаємо!), внаслідок чого вдалось визначити його як один з космічних об'єктів, який до цього мав тільки умовну назву. У каталозі – це космічний об'єкт 51030 з попередньою назвою "Object AY". Наразі вже відображається на візуалізації як "Sich-2-30" ("Sich-2-1")", - написав він.
Депутат додав, що продовжуються льотно-конструкторські випробування супутника, які мають завершитись у середині березня.
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Йдіть в саку , зелені потвори?
"Москва-швея!!! Москва-швея!!! Признание Америки!!!"
Вчера и так наслушался по радио, как "благодаря своевременно принятым Зеленским мерам..." типо остановили расейскую агрессию (своевременные меры это очевидно *********** в течении всего срока каденции оборонного заказа и ракетной программы, а потом за пару недель до фактического вторжения, принятия закона про "терроборону", на обеспечение которой не выделили денег, в то время как на "*******"....)
радянськогонічого вже немає крім невеликої кількості прихильників.
Ас найголовніше зрозуміти що к
лоун - імбецил псевдопрезидент володьката його презекоМанда це найбільше лихо, що трапилося в історії України, і тому всі хто піде голосувати за цих пі.дарасівна наступних виборах буде проклятий та підлягатиме поголівній ефтаназії!
https://tech.liga.net/ua/technology/novosti/glava-goskosmosa-vpervye-prokommentiroval-situatsiyu-so-sputnikom-sich-2-30 Голова Держкосмосу вперше прокоментував ситуацію із супутником Січ-2-30
Голова Держкосмосу вперше рокоментував ситуацію із супутником Січ-2-30
https://tech.liga.net/technology/novosti/glava-goskosmosa-vpervye-prokommentiroval-situatsiyu-so-sputnikom-sich-2-30 Этот материал также доступен на русском
11.02.2022, 15:14
Не висправдовую нинішню зелень при владі, але ви порохоботи їх варті зі своєю зміїною злобою та злорадством.
Срач викликало просто спільна згадка цих двох понять - "слуга народу" та "супутник Січ". І все, зелень автоматично обісрала супутник самою спільною згадкою. Так не можна, це тупа маніпуляція. І люди, що ненавидять кодлу зеленського, транслювали свою злобу на нещасний апарат та його творців.
Колись у Віктора Суворова читав про це. "Представте заголовок статьи - "Космонавти и *********". Про космонавтов вроде не сказали ничего плохого, но осадок остался."
Ось так точно і тут.
с усилием ждали пока он развернется
Его выкинуло к солнцу задом. Солнечные батареи не рабочие получились. Отсюда проблемы.