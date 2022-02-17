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США направили в Германию истребители F-35 для усиления обороны НАТО

США направили в Германию истребители F-35 для усиления обороны НАТО

США направили истребители F-35 в Германию для усиления обороноспособности НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет The Hill.

Истребители из действующего 388-го и резервного 419-го авиационных подразделений были переброшены на авиабазу Шпангдалем вместе с пилотами, обслуживающим и вспомогательным персоналом.

Отмечается, что F-35A Lightning II – это самые современные истребители в составе ВВС США, способные выполнять "разнообразные задачи по сдерживанию агрессии и защите союзников, если сдерживание не сработает", - заявили представители ВВС.

"Развертывание американских истребителей на авиабазе Шпангдалем повышает обороноспособность НАТО и усиливает нашу способность действовать сообща, – заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джефф Харриган. – Мы имеем дело с динамичной обстановкой, и это развертывание значительно усиливает НАТО".

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США также направили восемь F-15E в Польшу, а шесть KC-135 Stratotanker отправились на авиабазу Рамштайн в Германии.

Автор: 

Германия (6939) НАТО (9970) оборона (5202) самолет (3589) США (26511)


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Топ комментарии
+13
Пока немцы вылизывают задницу пукину, США их защищают за свой счет, очень удобно устроились.
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17.02.2022 09:53
+10
Да уж. Немецким шлюхам надо вазелин высылать а не ф 35.
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17.02.2022 09:46
+5
Німчура повинна згідно статуту НАТО направляти до 2-х відсотків свого ВВП на потреби НАТО, а їх частка становить щось біля 0,8%, що для зажраної бюргерської наволочі ніщо. Поганий Трамп намагався їх заставити нести спільний тягар і підняти витрати, але все марно. Пристроїлися за спиною США, вилизують сраку путіну, барижать російським газом і обсцикаються на своїх
октоберфестах - це обличчя ******** вічно стурбованої лицемірнрої дойчланд.
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17.02.2022 09:59
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Да уж. Немецким шлюхам надо вазелин высылать а не ф 35.
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17.02.2022 09:46 Ответить
Ну правильно. А куди ж ще? А гдр-івці потім лаптям продадуть.
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17.02.2022 09:48 Ответить
Німеччину будуть захищати ?, - Думаю Україна ближче по духу і по Совісті.
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17.02.2022 09:49 Ответить
Пока немцы вылизывают задницу пукину, США их защищают за свой счет, очень удобно устроились.
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17.02.2022 09:53 Ответить
Німчура повинна згідно статуту НАТО направляти до 2-х відсотків свого ВВП на потреби НАТО, а їх частка становить щось біля 0,8%, що для зажраної бюргерської наволочі ніщо. Поганий Трамп намагався їх заставити нести спільний тягар і підняти витрати, але все марно. Пристроїлися за спиною США, вилизують сраку путіну, барижать російським газом і обсцикаються на своїх
октоберфестах - це обличчя ******** вічно стурбованої лицемірнрої дойчланд.
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17.02.2022 09:59 Ответить
Походу перед звеном F-35, Су-35 не будет выё.ться, сразу пепел будет в случае боя.
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17.02.2022 09:59 Ответить
Боя не будет. Уничтожение будет осуществляться на дальних подступах.
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17.02.2022 10:22 Ответить
Американские и британские базы на территории Германии были созданы по итогам ІІ-й мировой. Это их земля и никто этого не отменял, что хотят то туда и завозят. Три десятка F-35 переводят все военно-комические силы педирации в категорию "летающие гробы", а все ПВО в категорию "гробы на колесах".
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17.02.2022 10:00 Ответить
Що робити понтовим Су-35? Як їм літати? Можуть збити і оком не кліпнуть, хоча Су мають навики і самим падати.
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17.02.2022 10:08 Ответить
Руссише фанер капут.
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17.02.2022 10:17 Ответить
Слава богу, хоть НАТО в безопасности, аж потеплело на душе.
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17.02.2022 10:21 Ответить
А могли бы прислать каски или бронежилеты.
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17.02.2022 10:31 Ответить
У дойчшлюх доступу до F-35 не буде. Вони будуть стояти на американських базах.
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17.02.2022 12:17 Ответить
 
 