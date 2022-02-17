США направили в Германию истребители F-35 для усиления обороны НАТО
США направили истребители F-35 в Германию для усиления обороноспособности НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет The Hill.
Истребители из действующего 388-го и резервного 419-го авиационных подразделений были переброшены на авиабазу Шпангдалем вместе с пилотами, обслуживающим и вспомогательным персоналом.
Отмечается, что F-35A Lightning II – это самые современные истребители в составе ВВС США, способные выполнять "разнообразные задачи по сдерживанию агрессии и защите союзников, если сдерживание не сработает", - заявили представители ВВС.
"Развертывание американских истребителей на авиабазе Шпангдалем повышает обороноспособность НАТО и усиливает нашу способность действовать сообща, – заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джефф Харриган. – Мы имеем дело с динамичной обстановкой, и это развертывание значительно усиливает НАТО".
США также направили восемь F-15E в Польшу, а шесть KC-135 Stratotanker отправились на авиабазу Рамштайн в Германии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
октоберфестах - це обличчя ******** вічно стурбованої лицемірнрої дойчланд.