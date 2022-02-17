США направили до Німеччини винищувачі F-35 для посилення оборони НАТО

США направили винищувачі F-35 до Німеччини для посилення обороноздатності НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише The Hill.

Винищувачі з діючого 388-го та резервного 419-го авіаційних підрозділів були перекинуті на авіабазу Шпангдалем разом з пілотами, обслуговуючим та допоміжним персоналом.

Зазначається, що F-35A Lightning II – це найсучасніші винищувачі у складі ВПС США, здатні виконувати "різноманітні завдання зі стримування агресії і захисту союзників, якщо стримування не спрацює", - заявили представники ВПС.

"Розгортання американських винищувачів на авіабазі Шпангдалем підвищує обороноздатність НАТО й підсилює нашу здатність діяти спільно, - заявив командувач ВПС США у Європі та Африці Джефф Харріган. - Ми маємо справу з динамічною обстановкою, і це розгортання значно посилює НАТО".

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США також направили вісім F-15E до Польщі, а шість KC-135 Stratotanker вирушили на авіабазу Рамштайн у Німеччині.