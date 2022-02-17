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США направили до Німеччини винищувачі F-35 для посилення оборони НАТО

США направили до Німеччини винищувачі F-35 для посилення оборони НАТО

США направили винищувачі F-35 до Німеччини для посилення обороноздатності НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише The Hill.

Винищувачі з діючого 388-го та резервного 419-го авіаційних підрозділів були перекинуті на авіабазу Шпангдалем разом з пілотами, обслуговуючим та допоміжним персоналом.

Зазначається, що F-35A Lightning II – це найсучасніші винищувачі у складі ВПС США, здатні виконувати "різноманітні завдання зі стримування агресії і захисту союзників, якщо стримування не спрацює", - заявили представники ВПС.

"Розгортання американських винищувачів на авіабазі Шпангдалем підвищує обороноздатність НАТО й підсилює нашу здатність діяти спільно, - заявив командувач ВПС США у Європі та Африці Джефф Харріган. - Ми маємо справу з динамічною обстановкою, і це розгортання значно посилює НАТО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден і Шольц обговорили посилення східного флангу НАТО в разі нападу РФ на Україну

США також направили вісім F-15E до Польщі, а шість KC-135 Stratotanker вирушили на авіабазу Рамштайн у Німеччині.

Німеччина (7336) НАТО (6431) оборона (4775) літак (2900) США (22643)


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Топ коментарі
+13
Пока немцы вылизывают задницу пукину, США их защищают за свой счет, очень удобно устроились.
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17.02.2022 09:53
+10
Да уж. Немецким шлюхам надо вазелин высылать а не ф 35.
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17.02.2022 09:46
+5
Німчура повинна згідно статуту НАТО направляти до 2-х відсотків свого ВВП на потреби НАТО, а їх частка становить щось біля 0,8%, що для зажраної бюргерської наволочі ніщо. Поганий Трамп намагався їх заставити нести спільний тягар і підняти витрати, але все марно. Пристроїлися за спиною США, вилизують сраку путіну, барижать російським газом і обсцикаються на своїх
октоберфестах - це обличчя ******** вічно стурбованої лицемірнрої дойчланд.
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17.02.2022 09:59
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Да уж. Немецким шлюхам надо вазелин высылать а не ф 35.
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17.02.2022 09:46 Відповісти
Ну правильно. А куди ж ще? А гдр-івці потім лаптям продадуть.
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17.02.2022 09:48 Відповісти
Німеччину будуть захищати ?, - Думаю Україна ближче по духу і по Совісті.
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17.02.2022 09:49 Відповісти
Пока немцы вылизывают задницу пукину, США их защищают за свой счет, очень удобно устроились.
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17.02.2022 09:53 Відповісти
Німчура повинна згідно статуту НАТО направляти до 2-х відсотків свого ВВП на потреби НАТО, а їх частка становить щось біля 0,8%, що для зажраної бюргерської наволочі ніщо. Поганий Трамп намагався їх заставити нести спільний тягар і підняти витрати, але все марно. Пристроїлися за спиною США, вилизують сраку путіну, барижать російським газом і обсцикаються на своїх
октоберфестах - це обличчя ******** вічно стурбованої лицемірнрої дойчланд.
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17.02.2022 09:59 Відповісти
Походу перед звеном F-35, Су-35 не будет выё.ться, сразу пепел будет в случае боя.
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17.02.2022 09:59 Відповісти
Боя не будет. Уничтожение будет осуществляться на дальних подступах.
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17.02.2022 10:22 Відповісти
Американские и британские базы на территории Германии были созданы по итогам ІІ-й мировой. Это их земля и никто этого не отменял, что хотят то туда и завозят. Три десятка F-35 переводят все военно-комические силы педирации в категорию "летающие гробы", а все ПВО в категорию "гробы на колесах".
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17.02.2022 10:00 Відповісти
Що робити понтовим Су-35? Як їм літати? Можуть збити і оком не кліпнуть, хоча Су мають навики і самим падати.
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17.02.2022 10:08 Відповісти
Руссише фанер капут.
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17.02.2022 10:17 Відповісти
Слава богу, хоть НАТО в безопасности, аж потеплело на душе.
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17.02.2022 10:21 Відповісти
А могли бы прислать каски или бронежилеты.
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17.02.2022 10:31 Відповісти
У дойчшлюх доступу до F-35 не буде. Вони будуть стояти на американських базах.
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17.02.2022 12:17 Відповісти
 
 