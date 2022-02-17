За сутки от COVID-19 в Киеве скончались 27 человек, выявлен 4261 новый случай. Среди заболевших 350 детей, – Кличко. КАРТА

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 4261 больного коронавирусом. 27 человек скончались.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"4261 подтвержденный случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. 27 человек умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 8826 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 420 215", – сообщил Кличко.

Заболели прошедшие сутки: 2417 женщин в возрасте от 18 до 99 лет и 1494 мужчин в возрасте от 18 до 91 года. А также 187 девочек от 1 месяца до 17 лет и 163 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Среди умерших: 15 женщин от 52 до 88 лет и 12 мужчин от 55 до 91 года.

В больницы столицы госпитализировали 111 больных коронавирусом и 196 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Выздоровели за прошедшие сутки 1816 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 354 108 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 731, в Дарницком - 583 и в Оболонском районе - 573 случая", - отметил Виталий Кличко.