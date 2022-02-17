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Оккупанты распространяют фейки об обстреле Станицы Луганской, приписывая собственные военные преступления выдуманным "карателям", - Казанский

Оккупанты распространяют фейки об обстреле Станицы Луганской, приписывая собственные военные преступления выдуманным

Российские пропагандисты распространяют фейки об обстреле детского сада в Станице Луганской.

Об этом в Facebook сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Фото обстрелянного россиянами детского сада в Станице Луганской прямо сейчас разгоняют по телеграмм-каналам РФ и ЛДНР, уверяя, что детский сад находится в "ЛНР" и его обстреляли ВСУ. То есть, как обычно, просто приписали собственные военные преступления выдуманным "карателям".

Причем информация проверяется достаточно легко. Обстрелян детский сад "Сказка", местоположение которого известно. Это подконтрольная территория Украины. Но российские людоеды Соловьев, Пегов и компания будут и дальше конструировать альтернативную реальность, не заморачиваясь деталями", - говорится в сообщении.

"Вот этот пример российского вранья сейчас надо показывать во всем мире. Чтобы все понимали, чего стоят истории про карателей, фашистов и прочий "геноцид Донбасса"", - добавил Казанский.

Также смотрите: Железнодорожная станция Кондрашовская-Новая в Луганской области попала под обстрел войск РФ, поврежден тепловоз и здание депо, - председатель правления "Укрзализныци" Камышин. ФОТО

Оккупанты распространяют фейки об обстреле Станицы Луганской, приписывая собственные военные преступления выдуманным карателям, - Казанский 01
Оккупанты распространяют фейки об обстреле Станицы Луганской, приписывая собственные военные преступления выдуманным карателям, - Казанский 02
Оккупанты распространяют фейки об обстреле Станицы Луганской, приписывая собственные военные преступления выдуманным карателям, - Казанский 03
Оккупанты распространяют фейки об обстреле Станицы Луганской, приписывая собственные военные преступления выдуманным карателям, - Казанский 04
Оккупанты распространяют фейки об обстреле Станицы Луганской, приписывая собственные военные преступления выдуманным карателям, - Казанский 05
Оккупанты распространяют фейки об обстреле Станицы Луганской, приписывая собственные военные преступления выдуманным карателям, - Казанский 06

Автор: 

пропаганда (3672) Донбасс (26955) Казанский Денис (311) фейк (678)


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Топ комментарии
+30
Вате можно любую дичь впаривать....

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17.02.2022 12:10
+21
Украинская власть, вместо того что бы бить во все колокола, собирать совбез ООН, поливает грязью союзников и их сми.
Ущербный наркоман даже не выступил по этому поводу!
Ну что тут такое, подумаешь 50 снарядов выпустили!
Конечно кацапы будут создавать фейки, выдавая их за чистую монету: ведь эти фейки никто не опровергает!
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17.02.2022 12:13
+16
Опять обосрались пропагандоны, как дело до пруфов доходит.
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17.02.2022 12:08
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Опять обосрались пропагандоны, как дело до пруфов доходит.
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17.02.2022 12:08 Ответить
Вате можно любую дичь впаривать....

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17.02.2022 12:10 Ответить
так у них там зам мавроди ,пушилин.
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17.02.2022 13:43 Ответить
Украинская власть, вместо того что бы бить во все колокола, собирать совбез ООН, поливает грязью союзников и их сми.
Ущербный наркоман даже не выступил по этому поводу!
Ну что тут такое, подумаешь 50 снарядов выпустили!
Конечно кацапы будут создавать фейки, выдавая их за чистую монету: ведь эти фейки никто не опровергает!
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17.02.2022 12:13 Ответить
Радбез ООН не дуже допоможе нам. Ракети дальністю 1500-2000 км - це допоможе!
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17.02.2022 12:15 Ответить
Совбез, в котором у раши право вето. Ага, жди помощи.
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17.02.2022 12:18 Ответить
Радянсько-фінський кордон, с.Майніла, 1939 рік...
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17.02.2022 12:14 Ответить
Кацапьё обосралось и срочно поменяло методички...
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17.02.2022 12:14 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.02.2022 12:15 Ответить
ученики геббельса превзошли учителя...
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17.02.2022 12:25 Ответить
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17.02.2022 12:27 Ответить
Как эти орки лаптеногие уже всех 3******!
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17.02.2022 12:28 Ответить
предлагаю новую тему - именно для расстрела детских садов, больниц и чего там еще..., а остановок общественного транспорта и прислали в Украину противотанковые комплексы..., сколько мы просили просили..., но когда на западе услышали, для чего именно мы будем использовать это оружие, все сомнения отпали и они тут же согласились...
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17.02.2022 12:29 Ответить
обов'язкова умова від англосаксів, щоб стріляли виключно в руSSкоязичних младєнцєв і бєрємчастих бабушек.
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17.02.2022 13:11 Ответить
В Северодонецке канонада с утра слышна. Крайний раз в 10:30 слышал. Похоже что крупнее 122 мм. Сектор Крымское-Нижнее-Золотое.
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17.02.2022 12:29 Ответить
Дик по дєтскім садам может тока кацап пулять - уже в мірє ето всєм ізвєстно. Кацап - воно і не людинв і не тварина - генетичне виродження
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17.02.2022 12:34 Ответить
Извините,а в чем здесь проблема?Фактически весь мир признал что на окупированых териториях Украины действуют мокшанские войска и наемники которых по всем международным законам Украине уничтохать не запрещено даже если они открывают обстрелы из детских садов и жилых кварталов.Последствия ответки ложатся на все 100% на них.Единое что Украина не делает так это документальную фиксацию мест из которых ведуться обстрелы.А те кому входило это в обязаность,тоесть ОБСЕ,только по наслышках из ,,президенских,,апартиментов гостиниц давали отчеты из косванных источников.
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17.02.2022 12:34 Ответить
Власть ЛНР и ДНР - это самозванцы, назначенцы кремлевских башен.
Что там сочиняют пропагандисты террористических огранизаций под названием ЛНР и ДНР никому, кроме Кремля, не интересно.
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17.02.2022 12:41 Ответить
Хватит врать, это разные здания, на фото в дыркой в стене видны качели и бетонные заборчики.
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17.02.2022 12:50 Ответить
ну з "формальної точки зору" вони нібито й праві, бо відповідно до їх прости господи конституції Станиця Луганська це лугандон. Я ще більше скажу, не дай бог вони почнуть ****** по Сєверодонецьку чи Рубіжному, вони цілком легально напишуть що абстрілялі прамишлєний цент луганди.
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17.02.2022 13:10 Ответить
очередной МН-17 и Босэ.
а прилёт с Каменнобродского района Луганска, судя по карте и расположению здания на ней.
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17.02.2022 13:26 Ответить
Шо ж это они так опрастоволосились и не шмальнули когда там должны были быть руские дети в трусиках?
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17.02.2022 13:29 Ответить
Гитлер - милый усатик по сравнению с Пуйлом!
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17.02.2022 13:50 Ответить
Они действуют как в Грузии им любая причина в их вывернутых мозгах нужна что бы начать полномосштабное вторжение с оправданием себя
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17.02.2022 14:00 Ответить
 
 