Оккупанты распространяют фейки об обстреле Станицы Луганской, приписывая собственные военные преступления выдуманным "карателям", - Казанский
Российские пропагандисты распространяют фейки об обстреле детского сада в Станице Луганской.
Об этом в Facebook сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Фото обстрелянного россиянами детского сада в Станице Луганской прямо сейчас разгоняют по телеграмм-каналам РФ и ЛДНР, уверяя, что детский сад находится в "ЛНР" и его обстреляли ВСУ. То есть, как обычно, просто приписали собственные военные преступления выдуманным "карателям".
Причем информация проверяется достаточно легко. Обстрелян детский сад "Сказка", местоположение которого известно. Это подконтрольная территория Украины. Но российские людоеды Соловьев, Пегов и компания будут и дальше конструировать альтернативную реальность, не заморачиваясь деталями", - говорится в сообщении.
"Вот этот пример российского вранья сейчас надо показывать во всем мире. Чтобы все понимали, чего стоят истории про карателей, фашистов и прочий "геноцид Донбасса"", - добавил Казанский.
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Ущербный наркоман даже не выступил по этому поводу!
Ну что тут такое, подумаешь 50 снарядов выпустили!
Конечно кацапы будут создавать фейки, выдавая их за чистую монету: ведь эти фейки никто не опровергает!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Что там сочиняют пропагандисты террористических огранизаций под названием ЛНР и ДНР никому, кроме Кремля, не интересно.
а прилёт с Каменнобродского района Луганска, судя по карте и расположению здания на ней.