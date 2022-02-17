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Новини
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Окупанти поширюють фейки про обстріл Станиці Луганської, приписуючи власні військові злочини вигаданим "карателям", - Казанський

Окупанти поширюють фейки про обстріл Станиці Луганської, приписуючи власні військові злочини вигаданим

Російські пропагандисти поширюють фейки про обстріл дитячого садка в Станиці Луганській.

Про це у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Фото обстріляного росіянами дитячого садка у Станиці Луганській прямо зараз розганяють по телеграм-каналах РФ та "ЛДНР", запевняючи, що дитячий садок знаходиться в "ЛНР" і його обстріляли ЗСУ. Тобто, як завжди, просто приписали власні військові злочини вигаданим "карателям".

Причому інформація перевіряється досить легко. Обстріляно дитячий садок "Казка", місцезнаходження якого відоме. Це є підконтрольна територія України. Але російські людожери Соловйов, Пєгов і компанія й надалі конструюватимуть альтернативну реальність, не заморочуючись деталями", - йдеться в повідомленні.

"Ось цей приклад російської брехні зараз треба показувати у всьому світі. Щоб усі розуміли, чого варті історії про карателів, фашистів та інший "геноцид Донбасу", - додав Казанський.

Читайте: Залізнична станція Кіндрашівська-Нова на Луганщині потрапила під обстріл військ РФ, пошкоджено тепловоз та будівлю депо, - голова правління "Укрзалізниці" Камишин. ФОТО

Окупанти поширюють фейки про обстріл Станиці Луганської, приписуючи власні військові злочини вигаданим карателям, - Казанський 01
Окупанти поширюють фейки про обстріл Станиці Луганської, приписуючи власні військові злочини вигаданим карателям, - Казанський 02
Окупанти поширюють фейки про обстріл Станиці Луганської, приписуючи власні військові злочини вигаданим карателям, - Казанський 03
Окупанти поширюють фейки про обстріл Станиці Луганської, приписуючи власні військові злочини вигаданим карателям, - Казанський 04
Окупанти поширюють фейки про обстріл Станиці Луганської, приписуючи власні військові злочини вигаданим карателям, - Казанський 05
Окупанти поширюють фейки про обстріл Станиці Луганської, приписуючи власні військові злочини вигаданим карателям, - Казанський 06

Автор: 

пропаганда (2798) Донбас (22354) Казанський Денис (308) фейк (743)


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Топ коментарі
+30
Вате можно любую дичь впаривать....

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17.02.2022 12:10
+21
Украинская власть, вместо того что бы бить во все колокола, собирать совбез ООН, поливает грязью союзников и их сми.
Ущербный наркоман даже не выступил по этому поводу!
Ну что тут такое, подумаешь 50 снарядов выпустили!
Конечно кацапы будут создавать фейки, выдавая их за чистую монету: ведь эти фейки никто не опровергает!
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17.02.2022 12:13
+16
Опять обосрались пропагандоны, как дело до пруфов доходит.
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17.02.2022 12:08
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Опять обосрались пропагандоны, как дело до пруфов доходит.
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17.02.2022 12:08 Відповісти
Вате можно любую дичь впаривать....

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17.02.2022 12:10 Відповісти
так у них там зам мавроди ,пушилин.
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17.02.2022 13:43 Відповісти
Украинская власть, вместо того что бы бить во все колокола, собирать совбез ООН, поливает грязью союзников и их сми.
Ущербный наркоман даже не выступил по этому поводу!
Ну что тут такое, подумаешь 50 снарядов выпустили!
Конечно кацапы будут создавать фейки, выдавая их за чистую монету: ведь эти фейки никто не опровергает!
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17.02.2022 12:13 Відповісти
Радбез ООН не дуже допоможе нам. Ракети дальністю 1500-2000 км - це допоможе!
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17.02.2022 12:15 Відповісти
Совбез, в котором у раши право вето. Ага, жди помощи.
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17.02.2022 12:18 Відповісти
Радянсько-фінський кордон, с.Майніла, 1939 рік...
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17.02.2022 12:14 Відповісти
Кацапьё обосралось и срочно поменяло методички...
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17.02.2022 12:14 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.02.2022 12:15 Відповісти
ученики геббельса превзошли учителя...
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17.02.2022 12:25 Відповісти
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17.02.2022 12:27 Відповісти
Как эти орки лаптеногие уже всех 3******!
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17.02.2022 12:28 Відповісти
предлагаю новую тему - именно для расстрела детских садов, больниц и чего там еще..., а остановок общественного транспорта и прислали в Украину противотанковые комплексы..., сколько мы просили просили..., но когда на западе услышали, для чего именно мы будем использовать это оружие, все сомнения отпали и они тут же согласились...
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17.02.2022 12:29 Відповісти
обов'язкова умова від англосаксів, щоб стріляли виключно в руSSкоязичних младєнцєв і бєрємчастих бабушек.
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17.02.2022 13:11 Відповісти
В Северодонецке канонада с утра слышна. Крайний раз в 10:30 слышал. Похоже что крупнее 122 мм. Сектор Крымское-Нижнее-Золотое.
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17.02.2022 12:29 Відповісти
Дик по дєтскім садам может тока кацап пулять - уже в мірє ето всєм ізвєстно. Кацап - воно і не людинв і не тварина - генетичне виродження
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17.02.2022 12:34 Відповісти
Извините,а в чем здесь проблема?Фактически весь мир признал что на окупированых териториях Украины действуют мокшанские войска и наемники которых по всем международным законам Украине уничтохать не запрещено даже если они открывают обстрелы из детских садов и жилых кварталов.Последствия ответки ложатся на все 100% на них.Единое что Украина не делает так это документальную фиксацию мест из которых ведуться обстрелы.А те кому входило это в обязаность,тоесть ОБСЕ,только по наслышках из ,,президенских,,апартиментов гостиниц давали отчеты из косванных источников.
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17.02.2022 12:34 Відповісти
Власть ЛНР и ДНР - это самозванцы, назначенцы кремлевских башен.
Что там сочиняют пропагандисты террористических огранизаций под названием ЛНР и ДНР никому, кроме Кремля, не интересно.
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17.02.2022 12:41 Відповісти
Хватит врать, это разные здания, на фото в дыркой в стене видны качели и бетонные заборчики.
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17.02.2022 12:50 Відповісти
ну з "формальної точки зору" вони нібито й праві, бо відповідно до їх прости господи конституції Станиця Луганська це лугандон. Я ще більше скажу, не дай бог вони почнуть ****** по Сєверодонецьку чи Рубіжному, вони цілком легально напишуть що абстрілялі прамишлєний цент луганди.
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17.02.2022 13:10 Відповісти
очередной МН-17 и Босэ.
а прилёт с Каменнобродского района Луганска, судя по карте и расположению здания на ней.
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17.02.2022 13:26 Відповісти
Шо ж это они так опрастоволосились и не шмальнули когда там должны были быть руские дети в трусиках?
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17.02.2022 13:29 Відповісти
Гитлер - милый усатик по сравнению с Пуйлом!
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17.02.2022 13:50 Відповісти
Они действуют как в Грузии им любая причина в их вывернутых мозгах нужна что бы начать полномосштабное вторжение с оправданием себя
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17.02.2022 14:00 Відповісти
 
 