Окупанти поширюють фейки про обстріл Станиці Луганської, приписуючи власні військові злочини вигаданим "карателям", - Казанський
Російські пропагандисти поширюють фейки про обстріл дитячого садка в Станиці Луганській.
Про це у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"Фото обстріляного росіянами дитячого садка у Станиці Луганській прямо зараз розганяють по телеграм-каналах РФ та "ЛДНР", запевняючи, що дитячий садок знаходиться в "ЛНР" і його обстріляли ЗСУ. Тобто, як завжди, просто приписали власні військові злочини вигаданим "карателям".
Причому інформація перевіряється досить легко. Обстріляно дитячий садок "Казка", місцезнаходження якого відоме. Це є підконтрольна територія України. Але російські людожери Соловйов, Пєгов і компанія й надалі конструюватимуть альтернативну реальність, не заморочуючись деталями", - йдеться в повідомленні.
"Ось цей приклад російської брехні зараз треба показувати у всьому світі. Щоб усі розуміли, чого варті історії про карателів, фашистів та інший "геноцид Донбасу", - додав Казанський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ущербный наркоман даже не выступил по этому поводу!
Ну что тут такое, подумаешь 50 снарядов выпустили!
Конечно кацапы будут создавать фейки, выдавая их за чистую монету: ведь эти фейки никто не опровергает!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Что там сочиняют пропагандисты террористических огранизаций под названием ЛНР и ДНР никому, кроме Кремля, не интересно.
а прилёт с Каменнобродского района Луганска, судя по карте и расположению здания на ней.