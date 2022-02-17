Окупанти поширюють фейки про обстріл Станиці Луганської, приписуючи власні військові злочини вигаданим "карателям", - Казанський

Російські пропагандисти поширюють фейки про обстріл дитячого садка в Станиці Луганській.

Про це у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Фото обстріляного росіянами дитячого садка у Станиці Луганській прямо зараз розганяють по телеграм-каналах РФ та "ЛДНР", запевняючи, що дитячий садок знаходиться в "ЛНР" і його обстріляли ЗСУ. Тобто, як завжди, просто приписали власні військові злочини вигаданим "карателям".

Причому інформація перевіряється досить легко. Обстріляно дитячий садок "Казка", місцезнаходження якого відоме. Це є підконтрольна територія України. Але російські людожери Соловйов, Пєгов і компанія й надалі конструюватимуть альтернативну реальність, не заморочуючись деталями", - йдеться в повідомленні.

"Ось цей приклад російської брехні зараз треба показувати у всьому світі. Щоб усі розуміли, чого варті історії про карателів, фашистів та інший "геноцид Донбасу", - додав Казанський.

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