Железнодорожная станция Кондрашовская-Новая в Луганской области попала под обстрел войск РФ, поврежден тепловоз и здание депо, - председатель правления "Укрзализныци" Камышин. ФОТО

Кроме детского садика, в Станице Луганской в ​​результате утреннего обстрела со стороны войск РФ повреждена инфраструктура железнодорожной станции Кондрашовская-Новая.

Об этом сообщил в телеграме председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин, передает Цензор.НЕТ.

"Час назад со стороны оккупированной территории начался обстрел железнодорожной станции Кондрашовская-Новая в Луганской области. Под обстрелы попала не только станция, но и локомотивное депо и детский сад. Работники станции и депо не пострадали. Поврежден, но не выведен из строя один тепловоз. Повреждены строения депо", - отмечает он.

По его информации, в настоящее время обстрелы прекратились, станция и депо продолжают работу, оцениваются повреждения.

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"Это уже не первый обстрел объектов железной дороги за полгода моей работы в УЗ. Такие дни напоминают, что враг близко", - добавил Камишин.







