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Новости Фото Война
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Железнодорожная станция Кондрашовская-Новая в Луганской области попала под обстрел войск РФ, поврежден тепловоз и здание депо, - председатель правления "Укрзализныци" Камышин. ФОТО

Кроме детского садика, в Станице Луганской в ​​результате утреннего обстрела со стороны войск РФ повреждена инфраструктура железнодорожной станции Кондрашовская-Новая.

Об этом сообщил в телеграме председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин, передает Цензор.НЕТ.

"Час назад со стороны оккупированной территории начался обстрел железнодорожной станции Кондрашовская-Новая в Луганской области. Под обстрелы попала не только станция, но и локомотивное депо и детский сад. Работники станции и депо не пострадали. Поврежден, но не выведен из строя один тепловоз. Повреждены строения депо", - отмечает он.

По его информации, в настоящее время обстрелы прекратились, станция и депо продолжают работу, оцениваются повреждения.

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"Это уже не первый обстрел объектов железной дороги за полгода моей работы в УЗ. Такие дни напоминают, что враг близко", - добавил Камишин.

Железнодорожная станция Кондрашовская-Новая в Луганской области попала под обстрел войск РФ, поврежден тепловоз и здание депо, - председатель правления Укрзализныци Камышин 01
Железнодорожная станция Кондрашовская-Новая в Луганской области попала под обстрел войск РФ, поврежден тепловоз и здание депо, - председатель правления Укрзализныци Камышин 02
Железнодорожная станция Кондрашовская-Новая в Луганской области попала под обстрел войск РФ, поврежден тепловоз и здание депо, - председатель правления Укрзализныци Камышин 03
Железнодорожная станция Кондрашовская-Новая в Луганской области попала под обстрел войск РФ, поврежден тепловоз и здание депо, - председатель правления Укрзализныци Камышин 04

Автор: 

обстрел (27151) Донбасс (26956) наемники рф (2080) Станица Луганская (189) Камышин Александр (82) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+42
єта фейк СNN(с) абрахамія
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17.02.2022 11:36
+30
Где Байрактары?!
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17.02.2022 11:35
+27
к паровозу надо привязать арахимию .
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17.02.2022 11:37
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Орки никак не уймутся....
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17.02.2022 11:34 Ответить
Где Байрактары?!
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17.02.2022 11:35 Ответить
єта фейк СNN(с) абрахамія
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17.02.2022 11:36 Ответить
Абрахамію трахнулі.
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17.02.2022 11:47 Ответить
Вгрязныйрот.
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17.02.2022 12:15 Ответить
#грязныйобезянийрот
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17.02.2022 14:01 Ответить
к паровозу надо привязать арахимию .
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17.02.2022 11:37 Ответить
краще гундосіка і можна буде зняти фільм бегущая по рєльсє
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17.02.2022 12:45 Ответить
Любить Пуйло рускомовних, ой як любить.
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17.02.2022 11:38 Ответить
потроху починають...ждуть ответки щоб потом був привід....
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17.02.2022 11:39 Ответить
100% потом получат её и так совершенно случайно будет группа челов с сруськой ванючей бумажкой типа "паспорт", ну и мальчик в трусиках, как бы кирдык им. И тут кощей недомерок защищать впряжётся, ну и понеслась...
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17.02.2022 11:44 Ответить
Российские оккупанты нанесли удар по Станице Луганской:

снаряд попал в садик с детьми - СМИ

ФОТО
https://www.dialog.ua/war/246507_1645087021
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17.02.2022 11:39 Ответить
Ну і де наш "альфасамець" гунявий?Робить заяви,збирає РНБО,звертається до ОБСЄ?Чи ще від вчорашніх святкувань не відійшов?
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17.02.2022 11:42 Ответить
А в это время вазелинский с агрохимией поливают грязью союзников…
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17.02.2022 11:43 Ответить
Московия начала гибридный обстрел Украины и ждёт какая будет реакция в Мире. Почему в ОП никакой реакции,?
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17.02.2022 11:45 Ответить
Офіційні заяви від нашої влади будуть? До речі, зараз йде засідання ВР. Там хтось слідкує за подіями?
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17.02.2022 11:45 Ответить
капец, садик обшит утеплителем, значит недавно отремонтирован...
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17.02.2022 11:45 Ответить
Ответка буде ? Чи сцикло запише черговий гундосік ?
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17.02.2022 11:46 Ответить
Нет подставим другую щеку а потом может быть долбанем, или попросимся на встречу посмотреть в очико.
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17.02.2022 12:04 Ответить
Кацапня тільки на отвєтку і чекає. Тут же підкинуть десяток свіжих трупів, навіть дітей для картинки.
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17.02.2022 12:08 Ответить
Гундосий знов буде говорити та сторона?
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17.02.2022 11:48 Ответить
Где реакция тупорылого Клоуна?
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17.02.2022 11:50 Ответить
он в гримерной .репетирует
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17.02.2022 11:51 Ответить
Судя по фото с детсада, снаряд летел не по баллистической траектории.
Стреляли прицельно в упор.
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17.02.2022 11:51 Ответить
ответка где? вновь вазелин обосрался?
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17.02.2022 11:53 Ответить
де там та Зеля Супермен зі своєю широкоплечею курткою захисника-уклоніста і її маймун-предсказатЄль Арахніда?
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17.02.2022 11:57 Ответить
КОЛИ БАЙРАКТАРИ, СТІНГЕРИ ТА ДЖАВЕЛІНИ В РУКАХ ГОМНОКОМАНДУЮЧОГО, ТОДИ ВОНИ НЕ ПРАЦЮТЬ.
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17.02.2022 12:06 Ответить
Та то все ж братушки. Не нагнетайте обстановку
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17.02.2022 12:07 Ответить
Это начало подводки к событиям по Цхинвальскому сценарию,когда русские постоянно обстреливали грузин,а когда получили ответку сразу завопили - хфашисыабхазовбьют! И началось 08.08.2008.
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17.02.2022 12:25 Ответить
тварюки!
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17.02.2022 12:27 Ответить
Так це вже є вторгненням РФ чи ще ні ? Будуть всі чекати чого?
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17.02.2022 13:31 Ответить
 
 