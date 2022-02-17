Железнодорожная станция Кондрашовская-Новая в Луганской области попала под обстрел войск РФ, поврежден тепловоз и здание депо, - председатель правления "Укрзализныци" Камышин. ФОТО
Кроме детского садика, в Станице Луганской в результате утреннего обстрела со стороны войск РФ повреждена инфраструктура железнодорожной станции Кондрашовская-Новая.
Об этом сообщил в телеграме председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин, передает Цензор.НЕТ.
"Час назад со стороны оккупированной территории начался обстрел железнодорожной станции Кондрашовская-Новая в Луганской области. Под обстрелы попала не только станция, но и локомотивное депо и детский сад. Работники станции и депо не пострадали. Поврежден, но не выведен из строя один тепловоз. Повреждены строения депо", - отмечает он.
По его информации, в настоящее время обстрелы прекратились, станция и депо продолжают работу, оцениваются повреждения.
"Это уже не первый обстрел объектов железной дороги за полгода моей работы в УЗ. Такие дни напоминают, что враг близко", - добавил Камишин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
снаряд попал в садик с детьми - СМИ
ФОТО
https://www.dialog.ua/war/246507_1645087021
Стреляли прицельно в упор.