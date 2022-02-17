Украина готова к прекращению поставок топлива из Беларуси, - Данилов

Украина разработала план действий по прекращению поставок топлива из Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, вероятность того, что Беларусь пойдет на такой шаг, крайне мала, однако в случае, если это произойдет, Украина будет готова к такой ситуации.

"На сегодняшний день мы не видим прекращения этих поставок. Беларусь поставляет топливо на территорию нашей страны. Если она не будет этого делать, мы понимаем, где должны брать это топливо", - пояснил секретарь СНБО.

По его словам, наши европейские партнеры в этой сложной ситуации готовы оказать помощь. В частности, речь идет о странах Балтии, Польше и других.

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