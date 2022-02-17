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Украина готова к прекращению поставок топлива из Беларуси, - Данилов

Украина готова к прекращению поставок топлива из Беларуси, - Данилов

Украина разработала план действий по прекращению поставок топлива из Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, вероятность того, что Беларусь пойдет на такой шаг, крайне мала, однако в случае, если это произойдет, Украина будет готова к такой ситуации.

"На сегодняшний день мы не видим прекращения этих поставок. Беларусь поставляет топливо на территорию нашей страны. Если она не будет этого делать, мы понимаем, где должны брать это топливо", - пояснил секретарь СНБО.

По его словам, наши европейские партнеры в этой сложной ситуации готовы оказать помощь. В частности, речь идет о странах Балтии, Польше и других.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Минска и Москвы есть договоренность оставить в Беларуси часть вооружения после окончания учений, - Лукашенко

Автор: 

Беларусь (7888) Данилов Алексей (1066) топливо (627)


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Топ комментарии
+11
Так припиніть! Чи нафти мало в світі? Що заважає?
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17.02.2022 13:40
+10
Не що, а хто. Заважає коломИйський...
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17.02.2022 13:43
+4
Вже давно самим потрібно відмовитись.
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17.02.2022 13:42
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Так припиніть! Чи нафти мало в світі? Що заважає?
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17.02.2022 13:40 Ответить
Не що, а хто. Заважає коломИйський...
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17.02.2022 13:43 Ответить
Коломийський якраз зацікавлений в припиненні імпорта палива з РБ, бо в нього тут в Україні свої потужності по виробництву палива.
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17.02.2022 13:57 Ответить
Тоді, як кажуть, пазл склався: заборонять, якщо це на користь коломИйському
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17.02.2022 15:05 Ответить
Не заважайте бородадій бабушці заробляти
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17.02.2022 13:45 Ответить
Вы готовы к цене на топливо как в ЕС?
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17.02.2022 14:31 Ответить
Уже давно можно было перейти на европейский бензин, но он дороже. Сразу цены на все вверх полезут. Очень не понравится это лохторату.
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17.02.2022 17:15 Ответить
значит нихрена не готова! это всегда так, если официал заявляет, что готова, дело швах.
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17.02.2022 13:41 Ответить
Вже давно самим потрібно відмовитись.
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17.02.2022 13:42 Ответить
Европе давно пора перейти на водород и посла ***** в тайгу!!! Воды в океане всем хватит!!!
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17.02.2022 13:43 Ответить
От би ще оливи (машинні) з чогось виготовляти. Бо з води не вдасться.
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17.02.2022 13:44 Ответить
А з якої сировини синтетична олива?
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17.02.2022 14:00 Ответить
Не знаю. І не знаю який відсоток цих олив на ринку та вартість технологій.
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17.02.2022 15:04 Ответить
Пора двигуни на воді робити. І щоб заправка була від дощу.
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17.02.2022 13:52 Ответить
Подскажи им.
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17.02.2022 14:11 Ответить
А когда вода закончится, станем Марсом? эта перспектива хорошо показана в фильме Кин-Дза-Дза: воду и воздух просрали
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17.02.2022 14:54 Ответить
А аташе і далі будуть по наших полігонах шастати???
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17.02.2022 13:45 Ответить
Зачекайте,прийде весна вони по картопляним полям підуть. Це реальна загроза їхній економіці
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17.02.2022 14:02 Ответить
Без паники , но пора две канистры купить . Так , на всякий случай .
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17.02.2022 13:46 Ответить
Будете закупляти у Мордорі? Як бітум для Найвеличнішого Крадівництва?
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17.02.2022 13:51 Ответить
Остальные еще живые НПЗ - у Коломойского. Отличная патовая ситуация для Украины
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17.02.2022 13:54 Ответить
А как-же зсеть саправок UPG? У своих соплименников БРСМ будут брать топливо?
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17.02.2022 13:58 Ответить
Якщо готові чого не робите, якщо не готові нафіг пи#діти
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17.02.2022 14:03 Ответить
знову солярка подорожчає ((((( але як треба то треба.
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17.02.2022 14:24 Ответить
тупой ветеринар провоцирует, что бы потом ишак визжал про плохого диктатора Лукашенку? ППЦ. заткните свои пасти мудачье! сделайте запасы на 3 месяца хотя бы, а потом хрюкайте.
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17.02.2022 15:02 Ответить
А чому б не почати звільнятися від цієї залежності просто зараз, чому ніколи не грати на випередження, а завжди обов'язково чекати форм мажор щоб заворушитися?
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17.02.2022 15:16 Ответить
правильно.
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18.02.2022 00:47 Ответить
 
 