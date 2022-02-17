Україна готова до припинення поставок палива з Білорусі, - Данілов
Україна розробила план дій на випадок припинення поставок палива з Білорусі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.
За його словами, ймовірність того, що Білорусь піде на такий крок вкрай мала, однак, у разі, якщо це станеться, Україна буде готова до такої ситуації.
"На сьогодні ми не бачимо припинення цих поставок. Білорусь постачає паливо на територію нашої країни. Якщо вона не буде цього робити, ми розуміємо, де маємо брати це паливо", - пояснив секретар РНБО.
За його словами, наші європейські партнери в цій складній ситуації готові надати допомогу. Зокрема, мова йде про країни Балтії, Польщі та інших.
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