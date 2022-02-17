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Україна готова до припинення поставок палива з Білорусі, - Данілов

Україна готова до припинення поставок палива з Білорусі, - Данілов

Україна розробила план дій на випадок припинення поставок палива з Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

За його словами, ймовірність того, що Білорусь піде на такий крок вкрай мала, однак, у разі, якщо це станеться, Україна буде готова до такої ситуації.

"На сьогодні ми не бачимо припинення цих поставок. Білорусь постачає паливо на територію нашої країни. Якщо вона не буде цього робити, ми розуміємо, де маємо брати це паливо", - пояснив секретар РНБО.

За його словами, наші європейські партнери в цій складній ситуації готові надати допомогу. Зокрема, мова йде про країни Балтії, Польщі та інших.

Також читайте: Лукашенко заявив про готовність розмістити у Білорусі "ядерну" та "над'ядерну" зброю

Автор: 

Білорусь (7926) Данілов Олексій (1259) паливо (892)


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Топ коментарі
+11
Так припиніть! Чи нафти мало в світі? Що заважає?
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17.02.2022 13:40
+10
Не що, а хто. Заважає коломИйський...
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17.02.2022 13:43
+4
Вже давно самим потрібно відмовитись.
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17.02.2022 13:42
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Так припиніть! Чи нафти мало в світі? Що заважає?
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17.02.2022 13:40 Відповісти
Не що, а хто. Заважає коломИйський...
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17.02.2022 13:43 Відповісти
Коломийський якраз зацікавлений в припиненні імпорта палива з РБ, бо в нього тут в Україні свої потужності по виробництву палива.
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17.02.2022 13:57 Відповісти
Тоді, як кажуть, пазл склався: заборонять, якщо це на користь коломИйському
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17.02.2022 15:05 Відповісти
Не заважайте бородадій бабушці заробляти
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17.02.2022 13:45 Відповісти
Вы готовы к цене на топливо как в ЕС?
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17.02.2022 14:31 Відповісти
Уже давно можно было перейти на европейский бензин, но он дороже. Сразу цены на все вверх полезут. Очень не понравится это лохторату.
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17.02.2022 17:15 Відповісти
значит нихрена не готова! это всегда так, если официал заявляет, что готова, дело швах.
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17.02.2022 13:41 Відповісти
Вже давно самим потрібно відмовитись.
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17.02.2022 13:42 Відповісти
Европе давно пора перейти на водород и посла ***** в тайгу!!! Воды в океане всем хватит!!!
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17.02.2022 13:43 Відповісти
От би ще оливи (машинні) з чогось виготовляти. Бо з води не вдасться.
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17.02.2022 13:44 Відповісти
А з якої сировини синтетична олива?
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17.02.2022 14:00 Відповісти
Не знаю. І не знаю який відсоток цих олив на ринку та вартість технологій.
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17.02.2022 15:04 Відповісти
Пора двигуни на воді робити. І щоб заправка була від дощу.
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17.02.2022 13:52 Відповісти
Подскажи им.
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17.02.2022 14:11 Відповісти
А когда вода закончится, станем Марсом? эта перспектива хорошо показана в фильме Кин-Дза-Дза: воду и воздух просрали
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17.02.2022 14:54 Відповісти
А аташе і далі будуть по наших полігонах шастати???
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17.02.2022 13:45 Відповісти
Зачекайте,прийде весна вони по картопляним полям підуть. Це реальна загроза їхній економіці
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17.02.2022 14:02 Відповісти
Без паники , но пора две канистры купить . Так , на всякий случай .
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17.02.2022 13:46 Відповісти
Будете закупляти у Мордорі? Як бітум для Найвеличнішого Крадівництва?
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17.02.2022 13:51 Відповісти
Остальные еще живые НПЗ - у Коломойского. Отличная патовая ситуация для Украины
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17.02.2022 13:54 Відповісти
А как-же зсеть саправок UPG? У своих соплименников БРСМ будут брать топливо?
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17.02.2022 13:58 Відповісти
Якщо готові чого не робите, якщо не готові нафіг пи#діти
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17.02.2022 14:03 Відповісти
знову солярка подорожчає ((((( але як треба то треба.
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17.02.2022 14:24 Відповісти
тупой ветеринар провоцирует, что бы потом ишак визжал про плохого диктатора Лукашенку? ППЦ. заткните свои пасти мудачье! сделайте запасы на 3 месяца хотя бы, а потом хрюкайте.
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17.02.2022 15:02 Відповісти
А чому б не почати звільнятися від цієї залежності просто зараз, чому ніколи не грати на випередження, а завжди обов'язково чекати форм мажор щоб заворушитися?
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17.02.2022 15:16 Відповісти
правильно.
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18.02.2022 00:47 Відповісти
 
 