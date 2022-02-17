Рудик вступила в ряды территориальной обороны
Угроза военной эскалации со стороны России постоянна. Чтобы украинцы знали, как защитить себя и свои семьи, в государстве необходимо активно развивать подразделения территориальной обороны. Это придаст уверенность.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сегодня, во время выступления перед депутатами Киевгорсовета, народная депутат сообщила, что вступила в ряды терробороны столицы.
"Сегодня важный для меня день. Только что я записалась в отряд территориальной обороны города Киева. Я благодарна, что был очень быстрый и легкий процесс. Мы очень хотим, чтобы во времена, когда тревожно, у нас было как в Израиле, где каждый мужчина, женщина и ребенок знают, как действовать в случае военной угрозы. Кто будет стрелять, кто будет подносить патроны, кто будет, как на Майдане, готовить кашу в тылу. Это делает нашу жизнь более спокойной", - отметила Рудик.
Нардеп добавила, что неоднократно призывала Верховную Раду разработать общенациональный план действий по эскалации. Участие в отрядах территориальной обороны – это именно такое четкое понимание, как нужно делать. Она призвала всех депутатов быть примером для украинцев и также присоединяться к рядам терробороны. Киев сегодня флагман по развитию ее подразделений. Однако внешняя угроза – не единственная, с которой мы сталкиваемся сейчас.
"Я пришла сюда как лидер оппозиционной партии, у меня есть системное видение того, что происходит в Украине. Это преследование оппозиции, которые происходят со стороны власти, преследование всех, кто говорит властям правду. О том, что подготовка к возможному вторжению недостаточна, что разговоры с международными партнерами идут не так интенсивно, как хотелось бы. И, возможно, результаты могли бы быть гораздо значительнее", - сказала Рудик.
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Рудик в Голосе
Поки що знаю таких двоє, це - Положинський і Кличко.
- Евгения Тимошенко, а вам слабо?
- Виталина и Ярина-Доминика Ющенко, а вам слабо?
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Елена Леонидовна Кучма - Пинчук и Екатерина Викторовна Пинчук - а вам слабо?
Кто там ещё из нашего паскудного жулья аля "элита"? - а вам слабо?
Любой человек с "мозгами", не зная украинскую конъюнктуру, никогда не смог бы допустиь, что такое как Зеленский, может стать президентом. Даже спустя три года, мне все кажется, что это какой то страшный сон.
Лучше не скажеш!