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Новости Оборона
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Рудик вступила в ряды территориальной обороны

Рудик вступила в ряды территориальной обороны

Угроза военной эскалации со стороны России постоянна. Чтобы украинцы знали, как защитить себя и свои семьи, в государстве необходимо активно развивать подразделения территориальной обороны. Это придаст уверенность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сегодня, во время выступления перед депутатами Киевгорсовета, народная депутат сообщила, что вступила в ряды терробороны столицы.

"Сегодня важный для меня день. Только что я записалась в отряд территориальной обороны города Киева. Я благодарна, что был очень быстрый и легкий процесс. Мы очень хотим, чтобы во времена, когда тревожно, у нас было как в Израиле, где каждый мужчина, женщина и ребенок знают, как действовать в случае военной угрозы. Кто будет стрелять, кто будет подносить патроны, кто будет, как на Майдане, готовить кашу в тылу. Это делает нашу жизнь более спокойной", - отметила Рудик.

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Нардеп добавила, что неоднократно призывала Верховную Раду разработать общенациональный план действий по эскалации. Участие в отрядах территориальной обороны – это именно такое четкое понимание, как нужно делать. Она призвала всех депутатов быть примером для украинцев и также присоединяться к рядам терробороны. Киев сегодня флагман по развитию ее подразделений. Однако внешняя угроза – не единственная, с которой мы сталкиваемся сейчас.

"Я пришла сюда как лидер оппозиционной партии, у меня есть системное видение того, что происходит в Украине. Это преследование оппозиции, которые происходят со стороны власти, преследование всех, кто говорит властям правду. О том, что подготовка к возможному вторжению недостаточна, что разговоры с международными партнерами идут не так интенсивно, как хотелось бы. И, возможно, результаты могли бы быть гораздо значительнее", - сказала Рудик.

Автор: 

оборона (5202) тероборона (338) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+9
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17.02.2022 14:06
+6
Не брєд, а приклад. Навіть зважаючи на те, що Рудик неоднозначна персона.
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17.02.2022 14:32
+5
вы законы принимайте, полудурки ..
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17.02.2022 13:59
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бред.
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17.02.2022 13:59 Ответить
А відосики від Кловуна з кварталу95 це що? Поржать по пріколу?
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17.02.2022 14:03 Ответить
Не брєд, а приклад. Навіть зважаючи на те, що Рудик неоднозначна персона.
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17.02.2022 14:32 Ответить
вы законы принимайте, полудурки ..
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17.02.2022 13:59 Ответить
Законы принимает монобільшисть
Рудик в Голосе
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17.02.2022 15:44 Ответить
Кірі хвала, вона розумний деп!
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17.02.2022 14:00 Ответить
Щас ось гичка накинеться і те не так, і те не так, одні ми знаєм як!
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17.02.2022 14:02 Ответить
Цікаво хто ще з відомих людей приєднається до війська, або хоча б в Тер. оборону,
Поки що знаю таких двоє, це - Положинський і Кличко.
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17.02.2022 14:05 Ответить
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17.02.2022 14:06 Ответить
Респект! Маемо що маемо. Даёшь Абрамс с Бабченко в каждую хату!
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17.02.2022 14:34 Ответить
То таке.От як би Юзік вступив,то була б сенсація року.Але це не для пліснявих
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17.02.2022 14:06 Ответить
Большая часть войска орды погибнет от незбывшейся мечты . Красота - страшная сила .
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17.02.2022 14:07 Ответить
ХОРОШИЙ ЧЕЛЕНДЖ!
- Евгения Тимошенко, а вам слабо?
- Виталина и Ярина-Доминика Ющенко, а вам слабо?
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Елена Леонидовна Кучма - Пинчук и Екатерина Викторовна Пинчук - а вам слабо?
Кто там ещё из нашего паскудного жулья аля "элита"? - а вам слабо?
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17.02.2022 14:17 Ответить
ну вступили И ЧТО? это что, на передовой с автоматом против танков? это означает- просто в списках и БОЛЬШЕ НИЧЕГО
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17.02.2022 14:27 Ответить
А тобі самому не слабо, тролятина??
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17.02.2022 14:37 Ответить
Настоящий поступок депутата патриота.
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17.02.2022 14:18 Ответить
Теперь победа Украине обеспечена !
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17.02.2022 14:19 Ответить
ха... стесняюсь спросить - оно устроилась Тер.Об. чучелом чтобы отпугивать кацапов !?
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17.02.2022 14:19 Ответить
Но ты же даже чучелом не устроился, зачем теперь рот открываешь?
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17.02.2022 16:25 Ответить
Кира то с иичками, в отличии от Вакара и Зе.
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17.02.2022 14:25 Ответить
кируся, ничче не поможет , ваша партия голос в ж опе
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17.02.2022 14:26 Ответить
good!
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17.02.2022 14:36 Ответить
Не знаю чем она живет, как зарабатывает, но не думаю, что это пивр-акция. Я лично ее уважаю не за вступление в тер. оборону, а за внятную, объективную позицию, которую она всегда и везде излагает без "мЭ", "БЭ" и бумажки. Мне бы хотелось, чтобы в Раде было больше таких людей, а не арахамий, кив, гетьманцевых, трухиных и прочего дерьма.
Любой человек с "мозгами", не зная украинскую конъюнктуру, никогда не смог бы допустиь, что такое как Зеленский, может стать президентом. Даже спустя три года, мне все кажется, что это какой то страшный сон.
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17.02.2022 14:37 Ответить
+++++×+++!
Лучше не скажеш!
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17.02.2022 15:05 Ответить
PR.
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17.02.2022 14:57 Ответить
А Юлия Владимировна как же? опаздываем. Молодежь перехватывает инициативу.
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17.02.2022 15:08 Ответить
І тут депутатів понесло... Тепер з трибун ВР почнеться виступи депутатів де вони будуть чухать що вони вступили в тер оборону... Тисячі вступили в тероборону і мовчки собі виконують моральний і громадянський обов'язки.. а наші вибиранці-засранці...на весь світ трублять які вони гарні. Тьфу гидотники. Вступилаб собі мовчки і тренувалась.. ні треба похвалиться... Ок Яка ти молодець Кіра Рудик... не дай Боже як шо прийде війна то ти точно в отряді не будеш відстрлілюватись.. твоя тероборона буде втеплій ванні десь чи в спа в Европі...
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17.02.2022 16:23 Ответить
Толку з неї. Вже не знає як пропіаритись
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17.02.2022 16:37 Ответить
 
 