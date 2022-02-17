Рудик вступила в ряды территориальной обороны

Угроза военной эскалации со стороны России постоянна. Чтобы украинцы знали, как защитить себя и свои семьи, в государстве необходимо активно развивать подразделения территориальной обороны. Это придаст уверенность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сегодня, во время выступления перед депутатами Киевгорсовета, народная депутат сообщила, что вступила в ряды терробороны столицы.

"Сегодня важный для меня день. Только что я записалась в отряд территориальной обороны города Киева. Я благодарна, что был очень быстрый и легкий процесс. Мы очень хотим, чтобы во времена, когда тревожно, у нас было как в Израиле, где каждый мужчина, женщина и ребенок знают, как действовать в случае военной угрозы. Кто будет стрелять, кто будет подносить патроны, кто будет, как на Майдане, готовить кашу в тылу. Это делает нашу жизнь более спокойной", - отметила Рудик.

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Нардеп добавила, что неоднократно призывала Верховную Раду разработать общенациональный план действий по эскалации. Участие в отрядах территориальной обороны – это именно такое четкое понимание, как нужно делать. Она призвала всех депутатов быть примером для украинцев и также присоединяться к рядам терробороны. Киев сегодня флагман по развитию ее подразделений. Однако внешняя угроза – не единственная, с которой мы сталкиваемся сейчас.

"Я пришла сюда как лидер оппозиционной партии, у меня есть системное видение того, что происходит в Украине. Это преследование оппозиции, которые происходят со стороны власти, преследование всех, кто говорит властям правду. О том, что подготовка к возможному вторжению недостаточна, что разговоры с международными партнерами идут не так интенсивно, как хотелось бы. И, возможно, результаты могли бы быть гораздо значительнее", - сказала Рудик.