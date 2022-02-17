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Новини Оборона
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Рудик вступила до лав територіальної оборони

Рудик вступила до лав територіальної оборони

Загроза військової ескалації з боку Росії є постійною. Для того, щоб українці знали, як захистити себе і свої родини, в державі необхідно активно розвивати підрозділи територіальної оборони. Це додасть впевненості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сьогодні, під час виступу перед депутатами Київміськради, народна депутатка повідомила, що вступила до лав тероборони столиці. 

"Сьогодні важливий для мене день. Щойно я записалась до загону територіальної оборони міста Києва. Я вдячна, що був дуже швидкий і легкий процес. Ми дуже хочемо, щоб у часи, коли тривожно, у нас було як Ізраїлі, де кожен чоловік, жінка і дитина знають, як діяти у випадку військової загрози. Хто буде стріляти, хто буде підносити патрони, хто буде, як на Майдані, готувати кашу в тилу. Це робить наше життя спокійнішим", - зазначила Рудик.

Нардеп додала, що неодноразово закликала Верховну Раду розробити загальнонаціональний план дій на випадок ескалації. Участь у загонах територіальної оборони - це саме таке чітке розуміння, як потрібно робити. Вона закликала всіх депутатів бути прикладом для українців і також доєднуватися до лав тероборони. Київ сьогодні є флагманом з розвитку її підрозділів. Однак зовнішня загроза - не єдина, з якою ми стикаємося зараз.

"Я прийшла сюди як лідерка опозиційної партії, я маю системне бачення того, що відбувається в Україні. Це переслідування опозиції, які відбуваються з боку влади, переслідування всіх, хто говорить владі правду. Про те, що підготовка до можливого вторгнення недостатня, що розмови з міжнародними партнерами йдуть не так інтенсивно, як хотілося б. І можливо, результати могли б бути набагато більшими", - сказала  Рудик.

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Автор: 

оборона (4775) тероборона (384) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+9
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17.02.2022 14:06
+6
Не брєд, а приклад. Навіть зважаючи на те, що Рудик неоднозначна персона.
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17.02.2022 14:32
+5
вы законы принимайте, полудурки ..
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17.02.2022 13:59
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бред.
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17.02.2022 13:59 Відповісти
А відосики від Кловуна з кварталу95 це що? Поржать по пріколу?
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17.02.2022 14:03 Відповісти
Не брєд, а приклад. Навіть зважаючи на те, що Рудик неоднозначна персона.
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17.02.2022 14:32 Відповісти
вы законы принимайте, полудурки ..
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17.02.2022 13:59 Відповісти
Законы принимает монобільшисть
Рудик в Голосе
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17.02.2022 15:44 Відповісти
Кірі хвала, вона розумний деп!
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17.02.2022 14:00 Відповісти
Щас ось гичка накинеться і те не так, і те не так, одні ми знаєм як!
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17.02.2022 14:02 Відповісти
Цікаво хто ще з відомих людей приєднається до війська, або хоча б в Тер. оборону,
Поки що знаю таких двоє, це - Положинський і Кличко.
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17.02.2022 14:05 Відповісти
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17.02.2022 14:06 Відповісти
Респект! Маемо що маемо. Даёшь Абрамс с Бабченко в каждую хату!
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17.02.2022 14:34 Відповісти
То таке.От як би Юзік вступив,то була б сенсація року.Але це не для пліснявих
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17.02.2022 14:06 Відповісти
Большая часть войска орды погибнет от незбывшейся мечты . Красота - страшная сила .
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17.02.2022 14:07 Відповісти
ХОРОШИЙ ЧЕЛЕНДЖ!
- Евгения Тимошенко, а вам слабо?
- Виталина и Ярина-Доминика Ющенко, а вам слабо?
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Елена Леонидовна Кучма - Пинчук и Екатерина Викторовна Пинчук - а вам слабо?
Кто там ещё из нашего паскудного жулья аля "элита"? - а вам слабо?
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17.02.2022 14:17 Відповісти
ну вступили И ЧТО? это что, на передовой с автоматом против танков? это означает- просто в списках и БОЛЬШЕ НИЧЕГО
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17.02.2022 14:27 Відповісти
А тобі самому не слабо, тролятина??
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17.02.2022 14:37 Відповісти
Настоящий поступок депутата патриота.
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17.02.2022 14:18 Відповісти
Теперь победа Украине обеспечена !
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17.02.2022 14:19 Відповісти
ха... стесняюсь спросить - оно устроилась Тер.Об. чучелом чтобы отпугивать кацапов !?
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17.02.2022 14:19 Відповісти
Но ты же даже чучелом не устроился, зачем теперь рот открываешь?
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17.02.2022 16:25 Відповісти
Кира то с иичками, в отличии от Вакара и Зе.
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17.02.2022 14:25 Відповісти
кируся, ничче не поможет , ваша партия голос в ж опе
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17.02.2022 14:26 Відповісти
good!
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17.02.2022 14:36 Відповісти
Не знаю чем она живет, как зарабатывает, но не думаю, что это пивр-акция. Я лично ее уважаю не за вступление в тер. оборону, а за внятную, объективную позицию, которую она всегда и везде излагает без "мЭ", "БЭ" и бумажки. Мне бы хотелось, чтобы в Раде было больше таких людей, а не арахамий, кив, гетьманцевых, трухиных и прочего дерьма.
Любой человек с "мозгами", не зная украинскую конъюнктуру, никогда не смог бы допустиь, что такое как Зеленский, может стать президентом. Даже спустя три года, мне все кажется, что это какой то страшный сон.
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17.02.2022 14:37 Відповісти
+++++×+++!
Лучше не скажеш!
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17.02.2022 15:05 Відповісти
PR.
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17.02.2022 14:57 Відповісти
А Юлия Владимировна как же? опаздываем. Молодежь перехватывает инициативу.
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17.02.2022 15:08 Відповісти
І тут депутатів понесло... Тепер з трибун ВР почнеться виступи депутатів де вони будуть чухать що вони вступили в тер оборону... Тисячі вступили в тероборону і мовчки собі виконують моральний і громадянський обов'язки.. а наші вибиранці-засранці...на весь світ трублять які вони гарні. Тьфу гидотники. Вступилаб собі мовчки і тренувалась.. ні треба похвалиться... Ок Яка ти молодець Кіра Рудик... не дай Боже як шо прийде війна то ти точно в отряді не будеш відстрлілюватись.. твоя тероборона буде втеплій ванні десь чи в спа в Европі...
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17.02.2022 16:23 Відповісти
Толку з неї. Вже не знає як пропіаритись
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17.02.2022 16:37 Відповісти
 
 