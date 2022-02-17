Рудик вступила до лав територіальної оборони

Загроза військової ескалації з боку Росії є постійною. Для того, щоб українці знали, як захистити себе і свої родини, в державі необхідно активно розвивати підрозділи територіальної оборони. Це додасть впевненості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сьогодні, під час виступу перед депутатами Київміськради, народна депутатка повідомила, що вступила до лав тероборони столиці.

"Сьогодні важливий для мене день. Щойно я записалась до загону територіальної оборони міста Києва. Я вдячна, що був дуже швидкий і легкий процес. Ми дуже хочемо, щоб у часи, коли тривожно, у нас було як Ізраїлі, де кожен чоловік, жінка і дитина знають, як діяти у випадку військової загрози. Хто буде стріляти, хто буде підносити патрони, хто буде, як на Майдані, готувати кашу в тилу. Це робить наше життя спокійнішим", - зазначила Рудик.

Нардеп додала, що неодноразово закликала Верховну Раду розробити загальнонаціональний план дій на випадок ескалації. Участь у загонах територіальної оборони - це саме таке чітке розуміння, як потрібно робити. Вона закликала всіх депутатів бути прикладом для українців і також доєднуватися до лав тероборони. Київ сьогодні є флагманом з розвитку її підрозділів. Однак зовнішня загроза - не єдина, з якою ми стикаємося зараз.

"Я прийшла сюди як лідерка опозиційної партії, я маю системне бачення того, що відбувається в Україні. Це переслідування опозиції, які відбуваються з боку влади, переслідування всіх, хто говорить владі правду. Про те, що підготовка до можливого вторгнення недостатня, що розмови з міжнародними партнерами йдуть не так інтенсивно, як хотілося б. І можливо, результати могли б бути набагато більшими", - сказала Рудик.

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