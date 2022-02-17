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Новости Война
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Пока не видим признаков отвода российских войск от украинской границы, - Столтенберг

Пока не видим признаков отвода российских войск от украинской границы, - Столтенберг

В НАТО все еще не видят признаков отвода войск РФ от Украины, альянс продолжает следить за ситуацией вблизи украинской границы.

Об этом заявил в четверг на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Несмотря на заявления Москвы, пока мы не видим признаков отвода российских сил или деэскалации", - сказал Столтенберг.

"Мы продолжаем следить за развитием ситуации очень внимательно", – добавил он.

Также читайте: Столтенберг и фон дер Ляйен обсудили ситуацию вокруг Украины

Автор: 

армия РФ (19129) граница (5262) россия (95420) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+3
кто б єто мог быть?
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17.02.2022 14:41
+2
Кацапы говорят, что отвотяд, НАТО говорит, что не отвоят. Очевидно, что кто-то звездит
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17.02.2022 14:40
+1
Вони там вже всі уп'яному угарі, треба вивозити вантажем 200.
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17.02.2022 14:40
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Ну так першинги подкатите, шобы увидеть. Муйло уже вам открытым шифром намекивает.
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17.02.2022 14:40 Ответить
Вони там вже всі уп'яному угарі, треба вивозити вантажем 200.
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17.02.2022 14:40 Ответить
красиво стоят!
не вистачає нам ракет "Грім" !
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17.02.2022 15:07 Ответить
Кацапы говорят, что отвотяд, НАТО говорит, что не отвоят. Очевидно, что кто-то звездит
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17.02.2022 14:40 Ответить
кто б єто мог быть?
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17.02.2022 14:41 Ответить
Не для того ***** весь металлолом с дальнего востока сюда пер, шоб обратно его туда тащить
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17.02.2022 14:43 Ответить
на пыню бочку катит.
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17.02.2022 14:46 Ответить
6 десантных кораблей подвалили в Крым десантуру. Кацапы выводят из Крыма часть войск, в пункты их постоянной дислокации, размещая у восточных границ... - Где вы видите , шо кацапы врут.
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17.02.2022 14:42 Ответить
нападение рашкованов по всему периметру границ Діду Байден отбил за десять минут у микрофона

десант из Крыма хло отменяет, пошел проторенной дорожкой "ихтамнет" через Луганду

Западу нужно выставить красные флажки по линии соприкосновения как временной границе Украины - пересечете, получите санкции
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17.02.2022 15:14 Ответить
По фото схоже на головний пункт з прийняття металобрухту...
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17.02.2022 14:43 Ответить
Если НАТО сомневается, то пусть обращается к Арахамии - там инфа на 100% по любому вопросу!
Оперативно, от первоисточника (кацапов), платно........
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17.02.2022 14:46 Ответить
подвій стандарти з усіх боків.
одні (сепари) не перестають стріляти,
другі (партнери наші) не перестають киздіти.
стріляє російська зброя. не чиясь. а саме російська.
один постріл, нанкція. два постріли, дві санкції і так далі.
перестали б стріляти, розігнали б нах...й своїх сепарів
і хрен би путін щось зробив, бо його зброя стріляє.
але нікому не потрібна сильна та заможна Україна.
путіну треба вплив натериторію
заходу і штатам треба Україна вільна від путіна але з протягнутою рукою і голодна.
ось і вся проблема
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17.02.2022 14:48 Ответить
Пане, это очень хорошо(все), ежели конечно. ну, А ЕСЛИ НИЧЕГО - И НА ТОМ СПАСИБО.
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17.02.2022 14:51 Ответить
а ти читав те що написав?
я прочитав,
думаю, ти кайфуєш....
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17.02.2022 16:05 Ответить
 
 