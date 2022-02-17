Пока не видим признаков отвода российских войск от украинской границы, - Столтенберг
В НАТО все еще не видят признаков отвода войск РФ от Украины, альянс продолжает следить за ситуацией вблизи украинской границы.
Об этом заявил в четверг на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Несмотря на заявления Москвы, пока мы не видим признаков отвода российских сил или деэскалации", - сказал Столтенберг.
"Мы продолжаем следить за развитием ситуации очень внимательно", – добавил он.
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не вистачає нам ракет "Грім" !
десант из Крыма хло отменяет, пошел проторенной дорожкой "ихтамнет" через Луганду
Западу нужно выставить красные флажки по линии соприкосновения как временной границе Украины - пересечете, получите санкции
Оперативно, от первоисточника (кацапов), платно........
одні (сепари) не перестають стріляти,
другі (партнери наші) не перестають киздіти.
стріляє російська зброя. не чиясь. а саме російська.
один постріл, нанкція. два постріли, дві санкції і так далі.
перестали б стріляти, розігнали б нах...й своїх сепарів
і хрен би путін щось зробив, бо його зброя стріляє.
але нікому не потрібна сильна та заможна Україна.
путіну треба вплив натериторію
заходу і штатам треба Україна вільна від путіна але з протягнутою рукою і голодна.
ось і вся проблема
я прочитав,
думаю, ти кайфуєш....