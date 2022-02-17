Пока не видим признаков отвода российских войск от украинской границы, - Столтенберг

В НАТО все еще не видят признаков отвода войск РФ от Украины, альянс продолжает следить за ситуацией вблизи украинской границы.

Об этом заявил в четверг на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Несмотря на заявления Москвы, пока мы не видим признаков отвода российских сил или деэскалации", - сказал Столтенберг.

"Мы продолжаем следить за развитием ситуации очень внимательно", – добавил он.

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