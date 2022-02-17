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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия пытается сфабриковать поводы для вторжения в Украину, - Трасс

Россия пытается сфабриковать поводы для вторжения в Украину, - Трасс

Сообщение о якобы "аномальной военной деятельности Украины на Донбассе" - это попытка правительства РФ сфабриковать поводы для вторжения.

Об этом в Twitter сообщила министр иностранных дел Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщение о предполагаемой аномальной военной деятельности Украины на Донбассе является вопиющей попыткой российского правительства сфабриковать поводы для вторжения. Это прямо из кремлевского сценария. Великобритания продолжит разоблачать дезинформационную кампанию России", - говорится в сообщении.

Также читайте: Пока не видим признаков отвода российских войск от украинской границы, - Столтенберг

Автор: 

Великобритания (4943) россия (95420) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+25
не шатайте Арахамию, не надо паниковать
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17.02.2022 14:58
+16
100%.вводьте миротворців ООН або ЄС,шевеліться.
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17.02.2022 14:59
+13
Просто після кожної спроби РФ сфабрикувати приводи мали б вводити все жорсткіші санкції! От обстріляли сьогодні ЛДНР нас а санкції проти РФ, ляпнув щось Лукашенко а санкції проти РФ і т.д.!
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17.02.2022 15:04
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Правила форума Совет форумчан
не шатайте Арахамию, не надо паниковать
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17.02.2022 14:58 Ответить
чому агрохімія з великох літери?
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17.02.2022 16:08 Ответить
потому что это название биологического вида "Человек-Арахамия" )))
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17.02.2022 16:51 Ответить
100%.вводьте миротворців ООН або ЄС,шевеліться.
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17.02.2022 14:59 Ответить
рф не даст их ввести
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17.02.2022 15:06 Ответить
якщо ініціативу візьме Байден і Сі ,то все буде ОК,
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17.02.2022 15:16 Ответить
Не если бы было так легко)) Мы уже отдали ЯО в обмен на то, что на нас никто не нападет - и что теперь? Подтереться можно разве что тем документом. Если бы Байден хотел - то так бы и сказал - мы у вас ЯО забрали, теперь будем вас защищать - и прислали бы сюда и войска и вооружение (самолеты, воздушный купол и т.д.)
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17.02.2022 15:22 Ответить
А воно до того і йде. Поговоримо про це через місяць-два.
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17.02.2022 16:12 Ответить
ракеты к этому воздушному куполу стоят как пол Планеты - нафигнафиг...
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17.02.2022 16:52 Ответить
А в том то и дело! США хотели нам передать их бесплатно, но Израиль заблокировал эту передачу
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17.02.2022 21:18 Ответить
Миротворцев вводят только по согласованию сторон. Пуйло не пустит
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17.02.2022 15:40 Ответить
Пуйло пока не является официально "стороной конфликта".
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17.02.2022 16:30 Ответить
Западные барыги де факто признали право пуйла решать судьбу Донбасса. Поэтому Украина "не имеет право" на наступление на собственноей территории. А также на ввод миротворцев. Чтобы их ввести, надо применить силу. Против пуйла
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17.02.2022 18:26 Ответить
є Байден,є Сі,є ЄС,є Джонсон,є НАТО,є санкції для переконання путіна.
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17.02.2022 16:56 Ответить
На самом деле есть большие сомнения в том, что Россия вообще является членом ООН. Никаких публичных решений о вступлении РФ в эту организацию нет, к тому же в секретариате ООН отказываются показать "секретные" документы на этот счет.

рф говорит, что она является постоянным членом Совета безопасности ООН - а это особый статус, который, например, дает право вето. Перечень государств, являющихся постоянными членами СБ, прямо прописан в Уставе ООН: это Китай, Франция, Советский союз, Великобритания и США.

Повторюсь: действующий Устав говорит, что Советский союз по-прежнему существует, а Россия в нем и не упоминается.
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17.02.2022 22:04 Ответить
Новы санкції потрібні вже!
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17.02.2022 15:03 Ответить
После сегодняшнего гибридного обстрела территории Украины российскими войсками, нужно вводить санкции, Россия открыто обстреляла территорию Украины
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17.02.2022 15:16 Ответить
Просто після кожної спроби РФ сфабрикувати приводи мали б вводити все жорсткіші санкції! От обстріляли сьогодні ЛДНР нас а санкції проти РФ, ляпнув щось Лукашенко а санкції проти РФ і т.д.!
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17.02.2022 15:04 Ответить
Все спокійно. Зєля вже поїхав на шашлики. Не панікуйте.
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17.02.2022 15:07 Ответить
Пошук казусу Беллі триває...
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17.02.2022 15:07 Ответить
Та пусть вторгаются ,мы их тварей резать будем как свиней и вырежем всех до единого во СЛАВУ УКРАИНЫ !!!
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17.02.2022 15:12 Ответить
Да хватит уже! Опять начинается крымская история: "Только не начинайте военное сопротивление"? Не начинали и какой результат?
На Донбассе только успеваем обстрелы и раненных считать! Так поднимается боевой дух ВСУ?
Дураку же понятно, что если путин примет решение о вторжение, то и без "провокаций" сделает это!
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17.02.2022 15:16 Ответить
Я прочитав новину та зробив висновок, що в нас новий міністр закордонних справ.
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17.02.2022 15:27 Ответить
"В центре Донецка слышен артогонь - такого не было давно"
Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27365/4547159/

Сегодня интересный день недели, четверг.
Чем четверг интересен?
как правило, именно в четверг выплаты госслужащим случаются, именно поэтому слуги народа Премьера Эндрюса барбекю из сосисек сегодня готовили (в двух местах пахло) и гуляли теплым летних вечером на прогулочных дорожках (а до этого их уже пару недель вечером на улицах никого не было, а сосиськами не пахло уже очень-оннь давно), выплата случилась от Премьера (или зарплату задержанную выплатили).

Так вот, посколько финасовая система РФ намертво включена в мировую, то скорее всего в РФ и ее сателлитах тоже транши государевым служащим по четвергам приходят.
Так вот, сдается мне, что в ЛНР и ДНР сегодня очередной транш не пришел...
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17.02.2022 15:33 Ответить
что ж ты, "австралийка", так кособоко инфу подаешь. могла бы и вкусненького зацитировать, позитивного.
Например:
"Военные уже отмечают скоординированность действий ВСУ.
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17.02.2022 16:33 Ответить
Саме так. Зовнішнє управління у всій своїй красі.
Шкода, що українці не в змозі цього зараз збагнути
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17.02.2022 15:39 Ответить
Захід прозріває. Це тішить. Ще треба витягнути зелю з очок путіна..., або запхати глибше, щоб вже і не виліз звідти.
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17.02.2022 16:10 Ответить
 
 