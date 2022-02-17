Россия пытается сфабриковать поводы для вторжения в Украину, - Трасс

Сообщение о якобы "аномальной военной деятельности Украины на Донбассе" - это попытка правительства РФ сфабриковать поводы для вторжения.

Об этом в Twitter сообщила министр иностранных дел Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщение о предполагаемой аномальной военной деятельности Украины на Донбассе является вопиющей попыткой российского правительства сфабриковать поводы для вторжения. Это прямо из кремлевского сценария. Великобритания продолжит разоблачать дезинформационную кампанию России", - говорится в сообщении.

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