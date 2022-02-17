Россия пытается сфабриковать поводы для вторжения в Украину, - Трасс
Сообщение о якобы "аномальной военной деятельности Украины на Донбассе" - это попытка правительства РФ сфабриковать поводы для вторжения.
Об этом в Twitter сообщила министр иностранных дел Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ.
"Сообщение о предполагаемой аномальной военной деятельности Украины на Донбассе является вопиющей попыткой российского правительства сфабриковать поводы для вторжения. Это прямо из кремлевского сценария. Великобритания продолжит разоблачать дезинформационную кампанию России", - говорится в сообщении.
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рф говорит, что она является постоянным членом Совета безопасности ООН - а это особый статус, который, например, дает право вето. Перечень государств, являющихся постоянными членами СБ, прямо прописан в Уставе ООН: это Китай, Франция, Советский союз, Великобритания и США.
Повторюсь: действующий Устав говорит, что Советский союз по-прежнему существует, а Россия в нем и не упоминается.
На Донбассе только успеваем обстрелы и раненных считать! Так поднимается боевой дух ВСУ?
Дураку же понятно, что если путин примет решение о вторжение, то и без "провокаций" сделает это!
Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27365/4547159/
Сегодня интересный день недели, четверг.
Чем четверг интересен?
как правило, именно в четверг выплаты госслужащим случаются, именно поэтому слуги народа Премьера Эндрюса барбекю из сосисек сегодня готовили (в двух местах пахло) и гуляли теплым летних вечером на прогулочных дорожках (а до этого их уже пару недель вечером на улицах никого не было, а сосиськами не пахло уже очень-оннь давно), выплата случилась от Премьера (или зарплату задержанную выплатили).
Так вот, посколько финасовая система РФ намертво включена в мировую, то скорее всего в РФ и ее сателлитах тоже транши государевым служащим по четвергам приходят.
Так вот, сдается мне, что в ЛНР и ДНР сегодня очередной транш не пришел...
Например:
"Военные уже отмечают скоординированность действий ВСУ.
Шкода, що українці не в змозі цього зараз збагнути