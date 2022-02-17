Росія намагється сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну, - Трасс

Повідомлення про нібито "аномальну військову діяльність України на Донбасі" - це спроба уряду РФ сфабрикувати приводи для вторгнення.

Про це у Twitter повідомила міністр закордонних справ Елізабет Трасс, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомлення про передбачувану аномальну військову діяльність України на Донбасі є кричущою спробою російського уряду сфабрикувати приводи для вторгнення. Це прямо з кремлівського сценарію. Велика Британія продовжить викривати дезінформаційну кампанію Росії"", - йдеться в повідомленні.

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