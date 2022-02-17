Зеленский посетил передовые позиции военных в Донецкой области
Во время рабочей поездки в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передней линии обороны, где продолжаются интенсивные обстрелы.
Глава государства осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, переданные в подразделения Вооруженных Сил Украины, в частности, переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, а также гранатометы М141, сообщают в ОП, передает Цензор.НЕТ.
Владимир Зеленский также осмотрел передовые позиции и ознакомился с оперативно-тактической обстановкой в зоне ответственности подразделений ВСУ.
Президент пообщался с военнослужащими и вручил подарки.
"Горжусь вашим героизмом. Вы стоите на защите независимости Украины и даете достойный отпор врагу. Чувствуем постоянную гордость за наших защитников", - подчеркнул он.
Кроме того, глава государства пообедал с военными.
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Если по простому, то оно ездит и тупо объедает военных
Или вам патиливизарупаказывали?
он из настоящей музыки
Це перший смішний жарт від 95 кварталу за всю історію його існування.
Чи зіграти на роялі ?
Хочя, на війні всяке бува, снаряд чи рикошет кулі - і все, нема кому смішить зетіпілів.
Щоб зараз не робити перевибори.
А Порошенка вибрати спікером Ради - він замінить Осла.
Але наш єднальник мовчить.
Хоч за крок від смерті були десятки дітей.
- Шо, опять? ©
Вот это работа!
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Жратву из Киева привезли? Ну не верю я клоуну. Не верю! Во Львове канализационные люки заваривают, людям к окнам запрещают подходить и на передке, да еще и пожрал. Замминистра обороны обосралась в Станицу Луганскую ехать, а тут посетил передок... *********. Просто слов нет других.
З.ы. надеюсь не зафигачете меня )