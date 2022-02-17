Зеленский посетил передовые позиции военных в Донецкой области

Во время рабочей поездки в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передней линии обороны, где продолжаются интенсивные обстрелы.

Глава государства осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, переданные в подразделения Вооруженных Сил Украины, в частности, переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, а также гранатометы М141, сообщают в ОП, передает Цензор.НЕТ.

Владимир Зеленский также осмотрел передовые позиции и ознакомился с оперативно-тактической обстановкой в зоне ответственности подразделений ВСУ.

Президент пообщался с военнослужащими и вручил подарки.

"Горжусь вашим героизмом. Вы стоите на защите независимости Украины и даете достойный отпор врагу. Чувствуем постоянную гордость за наших защитников", - подчеркнул он.

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Кроме того, глава государства пообедал с военными.