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Новости Война
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Зеленский посетил передовые позиции военных в Донецкой области

Зеленский посетил передовые позиции военных в Донецкой области

Во время рабочей поездки в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передней линии обороны, где продолжаются интенсивные обстрелы.

Глава государства осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, переданные в подразделения Вооруженных Сил Украины, в частности, переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, а также гранатометы М141, сообщают в ОП, передает Цензор.НЕТ.

Владимир Зеленский также осмотрел передовые позиции и ознакомился с оперативно-тактической обстановкой в зоне ответственности подразделений ВСУ.

Президент пообщался с военнослужащими и вручил подарки.

"Горжусь вашим героизмом. Вы стоите на защите независимости Украины и даете достойный отпор врагу. Чувствуем постоянную гордость за наших защитников", - подчеркнул он.

Также читайте: Россия движется к "неизбежному вторжению", Блинкен выступит на Совбезе ООН, - постпред США в ООН

Кроме того, глава государства пообедал с военными.

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) оружие (10204) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+44
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17.02.2022 16:14
+36
Чудо гороховое. Наверное у солдат и патроны боевые забрали, что-бы не пристрелили...
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17.02.2022 16:10
+34
так тут мабуть ключове-пообідав...
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17.02.2022 16:11
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Да ладно! Ну не верю что он на "передке".
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17.02.2022 16:10 Ответить
так тут мабуть ключове-пообідав...
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17.02.2022 16:11 Ответить
када палкаводєц ситий і салдатам лєгчє ваєвать...
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17.02.2022 16:18 Ответить
этот палко-водец всегда сытый!
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17.02.2022 16:39 Ответить
Мне кажется, что дополнительные деньги на питание никто тем частям, куда оно с компанией приезжает, из бюджета не выделяет.

Если по простому, то оно ездит и тупо объедает военных
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17.02.2022 17:01 Ответить
поедь проверь
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17.02.2022 16:15 Ответить
Ну я хоть живу близко к линии разграничения, на окраине Мариуполя и регулярно слышу звуки боев с восточной стороны, и под обстрелами на Восточном побывала. А ты, диванный воин, только гавкать и защищать зелю можешь.
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17.02.2022 16:18 Ответить
Екатерина, позвольте уточнить. Зеленский обещал приехать именно к вам в гости на окраину Мариуполя, но не приехал, и вы теперь на основании этого не верите новостям?
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17.02.2022 16:24 Ответить
можно вопрос: а что это чмо там делает? Не должно ли оно заниматься своими обязанностями?
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17.02.2022 16:36 Ответить
Вонючая 🤢гнида , глаза у Сирка позичив 3 года не поднимает мизерные заплаты и поощрения ! Слуги дьявола 🤢🦠👿👹 отказываются принимать закон на выделение 50 000 000 гр для ВСУ
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17.02.2022 16:55 Ответить
В Мариуполе он был, в порту. Но как можно верить тому, кто постоянно лжет? А постановочные видосики - это его главный номер! Ну вы реально верите, что он приблизиться к передним позициям, по которым сегодня стреляли????
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17.02.2022 17:10 Ответить
Зеленский не в первый раз на передовой. А вы продолжайте "не верить".
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17.02.2022 16:23 Ответить
на рояле он не впервой
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17.02.2022 16:24 Ответить
Смішно козі...

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17.02.2022 19:31 Ответить
а ві, милейший, его там лично встречали, стесняюсь спросить?
Или вам патиливизарупаказывали?
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17.02.2022 16:32 Ответить
От повесток на передок сбегал?
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17.02.2022 16:36 Ответить
Бачили ми його "передову"!
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17.02.2022 16:42 Ответить
смотрю весело ему...ГАВНОкомандующий ваЗЕлин Шестой...(((((
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17.02.2022 16:48 Ответить
Чудо гороховое. Наверное у солдат и патроны боевые забрали, что-бы не пристрелили...
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17.02.2022 16:10 Ответить
Чмо это ты!!!! Вот и все чмо!!
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17.02.2022 16:48 Ответить
Скорее всего если что и отбирали - так это у вас мозги. Иначе вы б такого бреда в комментах не строчили.
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17.02.2022 16:49 Ответить
ну повышение зарплат военным уж точно три года отбирают
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17.02.2022 17:05 Ответить
вова сдєлдай ліцо умним, лібо сєрйозним
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17.02.2022 16:12 Ответить
Бедося гнуснявая... Не к добру это
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17.02.2022 16:13 Ответить
Поїхав - ЗЛЕ; Непоїхав - ЗЛЕ!? WTF ???
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17.02.2022 16:13 Ответить
Хворієш?
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17.02.2022 16:28 Ответить
Я часом задаюсь питанням кого тут більше: фанатів Петра чи москальської ботні, бо риторика геть один в один. Пам'ятаю, як в 14-му, в особливо "гарячі" дні тримали кулаки за ЗСУ і їх головкома навіть ті, хто за нього в житті б не відав голос. А тут якийсь шабаш. Ало! Кому ви допомагаєте?
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17.02.2022 17:09 Ответить
Відчуваємо постійну гордість за наших захисників", - наголосив він. Джерело: Між булок. для рівності постаті, нічого не заважає, нє?
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17.02.2022 16:13 Ответить
Возять його там як мавпочку...
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17.02.2022 16:14 Ответить
Вас бы так повозить - посмотрим сколько памперсов бы вам понадобилось.
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17.02.2022 16:25 Ответить
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17.02.2022 16:46 Ответить
бидося подарунки вручав этим все сказано...
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17.02.2022 16:14 Ответить
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17.02.2022 16:14 Ответить
унтерменш
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17.02.2022 16:18 Ответить
І що поміняли памперси вже?
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17.02.2022 16:15 Ответить
Де той руський снайпер-Освальд, щоби цю макаку зелену пристрелили???
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17.02.2022 16:16 Ответить
На тому відрізку фронту куди його привозять у наших солдат патрони відбирають Не виключаю що те саме роблять і "іхтамнєти" на тому боці!
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17.02.2022 16:46 Ответить
я задаю себе вопрос иногда.... почему в армии никого нет с шоу бизнеса .всяких там певцов и танцоров и с этого всего окружения...... ? все что плоскостопые или рахиты, так на это не похоже .по сцене скачат как кенгуру блин .все блатные как в жопу заводные . или все с кем нужно покувыркались в постеле? а где к епримеру ФОНД для этой (элиты поп артистов которые зарабатывают на концертах и частных выступлениях тысячи и десятки тысяч долларов за выступления? а все эти ведущие этих шоу...виллы...поездки за граници, дети учатся тоже там же.) жируют. бесятся, они что все не призывные...?((почему не збрасываются военным на помощ, лечение их, отдых, семьям погибших воинов?! твари уже ...
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17.02.2022 16:17 Ответить
А Василь Сліпак?
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17.02.2022 17:00 Ответить
он не из шоу-бизнеса.

он из настоящей музыки
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17.02.2022 17:06 Ответить
А кто о нём слышал до его смерти. Опера очень популярна в мире шоубизнеса.
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17.02.2022 17:08 Ответить
я знаю... и что...при чом здесь он один? он украинец .оперный певец живущий и работающий во франции...(((слава ему..действительно геройский поступок...) но он не поп артист и не конкретно местный кого я имел ввиду. да и один всего... а в шоу бизнесе десятки тысяч народа ...думай что пишешь...))
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17.02.2022 17:14 Ответить
Обстріл Києва теж буде названо провокацією?
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17.02.2022 16:18 Ответить
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17.02.2022 16:19 Ответить
1000%
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17.02.2022 16:47 Ответить
откуда тетя агния знала,кто такой володя?
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17.02.2022 18:13 Ответить
Норм!
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17.02.2022 16:20 Ответить
Зеленський? Там де стріляють?!!!
Це перший смішний жарт від 95 кварталу за всю історію його існування.
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17.02.2022 16:21 Ответить
Вам с высоты вашего дивана конечно виднее.
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17.02.2022 16:27 Ответить
тяжко вам еда зарабатывается
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17.02.2022 17:09 Ответить
Коломойський і "Нафтогаз" з третьої спроби зібрали збори акціонерів "Укрнафти" для поділу компанії
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17.02.2022 16:23 Ответить
На провокацию нужно отвечать жестко - как делают все государства. Нет такой позиции как подождать и переждать - мы честные. Только жесткий ответ успокоит агрессора. И не стоит слушать «миротворцев» - из-за этого Крым потеряли.
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17.02.2022 16:23 Ответить
Пішов сказати що він НЄЛОХ ?
Чи зіграти на роялі ?
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17.02.2022 16:23 Ответить
А вы на рояле играть умеете? Или только языком ля-ля?
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17.02.2022 16:30 Ответить
По Зуму чи вайберу?
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17.02.2022 16:24 Ответить
Вчора дивився телевізор і по виступах Слуг в мене склалось враження що вони всіх победілі а то що там якісь російські війська на кордоні то все фейк
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17.02.2022 16:24 Ответить
А я на них дивлюсь і офігіваю. Як таке тупе і дурне могло потрапити керувати Україною?
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17.02.2022 16:28 Ответить
За Зеленского голосовали те же избиратели, что и за Порошенко. Так что, наверное "воно" не дурне. Как минимум успешный актер не может быть тупым по определению.
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17.02.2022 16:29 Ответить
Може. Ось вам і приклад.
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17.02.2022 16:30 Ответить
Очень распространенное заблуждение. На самом деле актер - самое бесправное существо в шоу бизнесе. За него все решают режиссеры, сценаристы, продюсеры, администраторы. А от актера по существу ничего не зависит. Как и от нашего нынешнего президента. К сожалению.
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17.02.2022 16:37 Ответить
А ти за кого голосував?
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17.02.2022 16:42 Ответить
Піар хід - привезти на фронт та роздати коробки з цукерками. Промашка. Виявилось, що то нагла провокація відомого зловмисника. Закупили ж "рошенки"...
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17.02.2022 16:25 Ответить
Мені стидно було б сидіти з квартальним Кловуном в одній траншеї, та ще щоб він там щось командував.
Хочя, на війні всяке бува, снаряд чи рикошет кулі - і все, нема кому смішить зетіпілів.
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17.02.2022 16:26 Ответить
Зато вам не стыдно сидеть на диване и исходить желчью на человека, которого выбрало 73% украинцев на честных демократических выборах. Ну и кто вы после этого?
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17.02.2022 16:28 Ответить
І хто?
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17.02.2022 16:30 Ответить
эти 73% уже глаза прячут, и прощения просят у страны, за тупой поступок! Они же и исправят его в ближайшее время!
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17.02.2022 16:37 Ответить
Более того, оказывается, многие из них за него уже и не голосовали.
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17.02.2022 16:43 Ответить
Кто прячет? Ни один из моих знакомых, голосовавших за Зеленского не разуверился. Наоборот.
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17.02.2022 16:51 Ответить
Що Воно відвідало? 3-ю лінію оборони? Де гроші на армію 50 мільярдів, які тебе всі просили виділити, а Ти їх витратило на дороги, щоб не буксували російські танки? Зла не вистачає. Це ви 73% баранів зробили себе і країну разом. Де поховалися? Мерщій на пепредову допомагати відбивати Вовіних друзів, для яких він по цей день знамає фільми.
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17.02.2022 16:27 Ответить
Найкращий хід Осла - вийти та сказати - я не здатен керувати державою по медичним показам. так що я йду у відставку.
Щоб зараз не робити перевибори.
А Порошенка вибрати спікером Ради - він замінить Осла.
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17.02.2022 16:33 Ответить
Оно везде жрет.
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17.02.2022 16:34 Ответить
это позор для армии, такое говнокомандующее, и еще и верховное!
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17.02.2022 16:35 Ответить
Це такий в нас "лідер", за яким піде в бій нація.
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17.02.2022 16:40 Ответить
полный бронепапмерс впечатлений привез...
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17.02.2022 16:38 Ответить
подсрачник получил?
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17.02.2022 16:41 Ответить
Головне щоб коростявий не завіз хлопцям якусь болячку .
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17.02.2022 16:42 Ответить
Хороший актор, я не говорю зараз про хорошого президента, вже години 2 тому мав би знімати звернення до всього світу з дитячого садочку з вибитою стіною.
Але наш єднальник мовчить.
Хоч за крок від смерті були десятки дітей.
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17.02.2022 16:46 Ответить
та пишите уже шо "ушел во вражеский тыл" с ДРГ. Бумага стерпит.
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17.02.2022 16:46 Ответить
На х...він там потрібен клоун, для чого? Щоб військових дратувати своєю присутністю? Зелена жаба..
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17.02.2022 16:47 Ответить
Берегите !!!! Он совсем зелененький!!! Удачи!!
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17.02.2022 16:49 Ответить
Ви тільки на секундочку зробіть паузу і уявіть, а потім осягніть... якщо йому б прилетів снаряд або він просто помре від передозу, то тимчасово країною керуватиме ... Стефанчук.
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17.02.2022 17:05 Ответить
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17.02.2022 17:18 Ответить
Когда эти понты закончатся??? Сиди сырло в Киеве и не мешай взрослым. А-то он еще пообедал с воинами - обожрал их и напряг на "дисциплину".
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17.02.2022 17:08 Ответить
эх, рейган ты наш, найвелычнишый, опять в декорациях снимался походу
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17.02.2022 17:10 Ответить
********** покушал, как всегда

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17.02.2022 17:11 Ответить
Покушал - это хорошо! Но почему без шапки?
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17.02.2022 17:17 Ответить
Приходит один еврей к соседу и говорит: - Простите, это не вы вчера нашего мальчика из проруби вытащили? - Да, а что? - А шапочка, простите, где?
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17.02.2022 18:20 Ответить
Я даже могу высловить предположение, почему приезжая в места дислокации он сразу ест или его ведут есть (тут диалектика). Причина в тому, что ему там просто больше нечего делать. Ну не того он понимания и масштаба человек, чтоб даже симитировать, например, разговор о позициях, с первых уст о пожеланиях и нехватках от простых солдат, получить сведенья о тенденциях действия противника. Он просто не отстреливает, все чем он может заполнить это время - пожрать. Может оно и к лучшему.
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17.02.2022 17:26 Ответить
Оно любит пожрать, поспать и посрать. Особенно на халяву
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17.02.2022 18:19 Ответить
Крім того, Глава держави пообідав із військовими. ©
- Шо, опять? ©

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17.02.2022 17:42 Ответить
Надо было шалабанов ему надавать....,хотя бы через каску.
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17.02.2022 17:46 Ответить
опять ноль в часовом яру
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17.02.2022 18:11 Ответить
ну всё чуть дальше Бахмута)
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17.02.2022 18:16 Ответить
Приехал - пожрал на халяву - уехал.
Вот это работа!
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17.02.2022 18:24 Ответить
47 обстрелов и "Кроме того, глава государства пообедал с военными." Источник:
===========
Жратву из Киева привезли? Ну не верю я клоуну. Не верю! Во Львове канализационные люки заваривают, людям к окнам запрещают подходить и на передке, да еще и пожрал. Замминистра обороны обосралась в Станицу Луганскую ехать, а тут посетил передок... *********. Просто слов нет других.
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17.02.2022 21:18 Ответить
Ти про Львів серйозно?
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18.02.2022 08:14 Ответить
Мосейчук нормально распрягает бабу Юлю на плюсах. Смотрю )
З.ы. надеюсь не зафигачете меня )
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18.02.2022 00:05 Ответить
 
 