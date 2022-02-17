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Зеленський відвідав передові позиції військових на Донеччині

Зеленський відвідав передові позиції військових на Донеччині

Під час робочої поїздки до Донецької області Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських військовослужбовців на передній лінії оборони, де тривають інтенсивні обстріли.

Глава держави оглянув зразки новітнього озброєння та військової техніки, передані до підрозділів Збройних Сил України, зокрема переносні протитанкові ракетні комплекси FGM-148 Javelin та NLAW, а також гранатомети М141, повідомиляють в ОП, передає Цензор.НЕТ.

Володимир Зеленський також оглянув передові позиції та ознайомився з оперативно-тактичною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Велика провокація": Зеленський відреагував на обстріл дитячого садка у Станиці Луганській

Президент поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм подарунки.

"Пишаюся вашим героїзмом. Ви стоїте на захисті незалежності України та даєте гідну відсіч ворогові. Відчуваємо постійну гордість за наших захисників", – наголосив він.

Крім того, Глава держави пообідав із військовими.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) зброя (7446) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+44
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17.02.2022 16:14
+36
Чудо гороховое. Наверное у солдат и патроны боевые забрали, что-бы не пристрелили...
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17.02.2022 16:10
+34
так тут мабуть ключове-пообідав...
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17.02.2022 16:11
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Да ладно! Ну не верю что он на "передке".
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17.02.2022 16:10 Відповісти
так тут мабуть ключове-пообідав...
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17.02.2022 16:11 Відповісти
када палкаводєц ситий і салдатам лєгчє ваєвать...
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17.02.2022 16:18 Відповісти
этот палко-водец всегда сытый!
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17.02.2022 16:39 Відповісти
Мне кажется, что дополнительные деньги на питание никто тем частям, куда оно с компанией приезжает, из бюджета не выделяет.

Если по простому, то оно ездит и тупо объедает военных
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17.02.2022 17:01 Відповісти
поедь проверь
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17.02.2022 16:15 Відповісти
Ну я хоть живу близко к линии разграничения, на окраине Мариуполя и регулярно слышу звуки боев с восточной стороны, и под обстрелами на Восточном побывала. А ты, диванный воин, только гавкать и защищать зелю можешь.
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17.02.2022 16:18 Відповісти
Екатерина, позвольте уточнить. Зеленский обещал приехать именно к вам в гости на окраину Мариуполя, но не приехал, и вы теперь на основании этого не верите новостям?
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17.02.2022 16:24 Відповісти
можно вопрос: а что это чмо там делает? Не должно ли оно заниматься своими обязанностями?
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17.02.2022 16:36 Відповісти
Вонючая 🤢гнида , глаза у Сирка позичив 3 года не поднимает мизерные заплаты и поощрения ! Слуги дьявола 🤢🦠👿👹 отказываются принимать закон на выделение 50 000 000 гр для ВСУ
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17.02.2022 16:55 Відповісти
В Мариуполе он был, в порту. Но как можно верить тому, кто постоянно лжет? А постановочные видосики - это его главный номер! Ну вы реально верите, что он приблизиться к передним позициям, по которым сегодня стреляли????
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17.02.2022 17:10 Відповісти
Зеленский не в первый раз на передовой. А вы продолжайте "не верить".
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17.02.2022 16:23 Відповісти
на рояле он не впервой
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17.02.2022 16:24 Відповісти
Смішно козі...

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17.02.2022 19:31 Відповісти
а ві, милейший, его там лично встречали, стесняюсь спросить?
Или вам патиливизарупаказывали?
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17.02.2022 16:32 Відповісти
От повесток на передок сбегал?
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17.02.2022 16:36 Відповісти
Бачили ми його "передову"!
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17.02.2022 16:42 Відповісти
смотрю весело ему...ГАВНОкомандующий ваЗЕлин Шестой...(((((
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17.02.2022 16:48 Відповісти
Чудо гороховое. Наверное у солдат и патроны боевые забрали, что-бы не пристрелили...
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17.02.2022 16:10 Відповісти
Чмо это ты!!!! Вот и все чмо!!
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17.02.2022 16:48 Відповісти
Скорее всего если что и отбирали - так это у вас мозги. Иначе вы б такого бреда в комментах не строчили.
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17.02.2022 16:49 Відповісти
ну повышение зарплат военным уж точно три года отбирают
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17.02.2022 17:05 Відповісти
вова сдєлдай ліцо умним, лібо сєрйозним
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17.02.2022 16:12 Відповісти
Бедося гнуснявая... Не к добру это
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17.02.2022 16:13 Відповісти
Поїхав - ЗЛЕ; Непоїхав - ЗЛЕ!? WTF ???
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17.02.2022 16:13 Відповісти
Хворієш?
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17.02.2022 16:28 Відповісти
Я часом задаюсь питанням кого тут більше: фанатів Петра чи москальської ботні, бо риторика геть один в один. Пам'ятаю, як в 14-му, в особливо "гарячі" дні тримали кулаки за ЗСУ і їх головкома навіть ті, хто за нього в житті б не відав голос. А тут якийсь шабаш. Ало! Кому ви допомагаєте?
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17.02.2022 17:09 Відповісти
Відчуваємо постійну гордість за наших захисників", - наголосив він. Джерело: Між булок. для рівності постаті, нічого не заважає, нє?
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17.02.2022 16:13 Відповісти
Возять його там як мавпочку...
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17.02.2022 16:14 Відповісти
Вас бы так повозить - посмотрим сколько памперсов бы вам понадобилось.
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17.02.2022 16:25 Відповісти
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17.02.2022 16:46 Відповісти
бидося подарунки вручав этим все сказано...
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17.02.2022 16:14 Відповісти
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17.02.2022 16:14 Відповісти
унтерменш
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17.02.2022 16:18 Відповісти
І що поміняли памперси вже?
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17.02.2022 16:15 Відповісти
Де той руський снайпер-Освальд, щоби цю макаку зелену пристрелили???
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17.02.2022 16:16 Відповісти
На тому відрізку фронту куди його привозять у наших солдат патрони відбирають Не виключаю що те саме роблять і "іхтамнєти" на тому боці!
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17.02.2022 16:46 Відповісти
я задаю себе вопрос иногда.... почему в армии никого нет с шоу бизнеса .всяких там певцов и танцоров и с этого всего окружения...... ? все что плоскостопые или рахиты, так на это не похоже .по сцене скачат как кенгуру блин .все блатные как в жопу заводные . или все с кем нужно покувыркались в постеле? а где к епримеру ФОНД для этой (элиты поп артистов которые зарабатывают на концертах и частных выступлениях тысячи и десятки тысяч долларов за выступления? а все эти ведущие этих шоу...виллы...поездки за граници, дети учатся тоже там же.) жируют. бесятся, они что все не призывные...?((почему не збрасываются военным на помощ, лечение их, отдых, семьям погибших воинов?! твари уже ...
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17.02.2022 16:17 Відповісти
А Василь Сліпак?
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17.02.2022 17:00 Відповісти
он не из шоу-бизнеса.

он из настоящей музыки
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17.02.2022 17:06 Відповісти
А кто о нём слышал до его смерти. Опера очень популярна в мире шоубизнеса.
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17.02.2022 17:08 Відповісти
я знаю... и что...при чом здесь он один? он украинец .оперный певец живущий и работающий во франции...(((слава ему..действительно геройский поступок...) но он не поп артист и не конкретно местный кого я имел ввиду. да и один всего... а в шоу бизнесе десятки тысяч народа ...думай что пишешь...))
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17.02.2022 17:14 Відповісти
Обстріл Києва теж буде названо провокацією?
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17.02.2022 16:18 Відповісти
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17.02.2022 16:19 Відповісти
1000%
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17.02.2022 16:47 Відповісти
откуда тетя агния знала,кто такой володя?
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17.02.2022 18:13 Відповісти
Норм!
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17.02.2022 16:20 Відповісти
Зеленський? Там де стріляють?!!!
Це перший смішний жарт від 95 кварталу за всю історію його існування.
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17.02.2022 16:21 Відповісти
Вам с высоты вашего дивана конечно виднее.
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17.02.2022 16:27 Відповісти
тяжко вам еда зарабатывается
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17.02.2022 17:09 Відповісти
Коломойський і "Нафтогаз" з третьої спроби зібрали збори акціонерів "Укрнафти" для поділу компанії
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17.02.2022 16:23 Відповісти
На провокацию нужно отвечать жестко - как делают все государства. Нет такой позиции как подождать и переждать - мы честные. Только жесткий ответ успокоит агрессора. И не стоит слушать «миротворцев» - из-за этого Крым потеряли.
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17.02.2022 16:23 Відповісти
Пішов сказати що він НЄЛОХ ?
Чи зіграти на роялі ?
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17.02.2022 16:23 Відповісти
А вы на рояле играть умеете? Или только языком ля-ля?
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17.02.2022 16:30 Відповісти
По Зуму чи вайберу?
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17.02.2022 16:24 Відповісти
Вчора дивився телевізор і по виступах Слуг в мене склалось враження що вони всіх победілі а то що там якісь російські війська на кордоні то все фейк
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17.02.2022 16:24 Відповісти
А я на них дивлюсь і офігіваю. Як таке тупе і дурне могло потрапити керувати Україною?
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17.02.2022 16:28 Відповісти
За Зеленского голосовали те же избиратели, что и за Порошенко. Так что, наверное "воно" не дурне. Как минимум успешный актер не может быть тупым по определению.
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17.02.2022 16:29 Відповісти
Може. Ось вам і приклад.
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17.02.2022 16:30 Відповісти
Очень распространенное заблуждение. На самом деле актер - самое бесправное существо в шоу бизнесе. За него все решают режиссеры, сценаристы, продюсеры, администраторы. А от актера по существу ничего не зависит. Как и от нашего нынешнего президента. К сожалению.
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17.02.2022 16:37 Відповісти
А ти за кого голосував?
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17.02.2022 16:42 Відповісти
Піар хід - привезти на фронт та роздати коробки з цукерками. Промашка. Виявилось, що то нагла провокація відомого зловмисника. Закупили ж "рошенки"...
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17.02.2022 16:25 Відповісти
Мені стидно було б сидіти з квартальним Кловуном в одній траншеї, та ще щоб він там щось командував.
Хочя, на війні всяке бува, снаряд чи рикошет кулі - і все, нема кому смішить зетіпілів.
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17.02.2022 16:26 Відповісти
Зато вам не стыдно сидеть на диване и исходить желчью на человека, которого выбрало 73% украинцев на честных демократических выборах. Ну и кто вы после этого?
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17.02.2022 16:28 Відповісти
І хто?
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17.02.2022 16:30 Відповісти
эти 73% уже глаза прячут, и прощения просят у страны, за тупой поступок! Они же и исправят его в ближайшее время!
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17.02.2022 16:37 Відповісти
Более того, оказывается, многие из них за него уже и не голосовали.
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17.02.2022 16:43 Відповісти
Кто прячет? Ни один из моих знакомых, голосовавших за Зеленского не разуверился. Наоборот.
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17.02.2022 16:51 Відповісти
Що Воно відвідало? 3-ю лінію оборони? Де гроші на армію 50 мільярдів, які тебе всі просили виділити, а Ти їх витратило на дороги, щоб не буксували російські танки? Зла не вистачає. Це ви 73% баранів зробили себе і країну разом. Де поховалися? Мерщій на пепредову допомагати відбивати Вовіних друзів, для яких він по цей день знамає фільми.
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17.02.2022 16:27 Відповісти
Найкращий хід Осла - вийти та сказати - я не здатен керувати державою по медичним показам. так що я йду у відставку.
Щоб зараз не робити перевибори.
А Порошенка вибрати спікером Ради - він замінить Осла.
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17.02.2022 16:33 Відповісти
Оно везде жрет.
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17.02.2022 16:34 Відповісти
это позор для армии, такое говнокомандующее, и еще и верховное!
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17.02.2022 16:35 Відповісти
Це такий в нас "лідер", за яким піде в бій нація.
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17.02.2022 16:40 Відповісти
полный бронепапмерс впечатлений привез...
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17.02.2022 16:38 Відповісти
подсрачник получил?
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17.02.2022 16:41 Відповісти
Головне щоб коростявий не завіз хлопцям якусь болячку .
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17.02.2022 16:42 Відповісти
Хороший актор, я не говорю зараз про хорошого президента, вже години 2 тому мав би знімати звернення до всього світу з дитячого садочку з вибитою стіною.
Але наш єднальник мовчить.
Хоч за крок від смерті були десятки дітей.
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17.02.2022 16:46 Відповісти
та пишите уже шо "ушел во вражеский тыл" с ДРГ. Бумага стерпит.
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17.02.2022 16:46 Відповісти
На х...він там потрібен клоун, для чого? Щоб військових дратувати своєю присутністю? Зелена жаба..
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17.02.2022 16:47 Відповісти
Берегите !!!! Он совсем зелененький!!! Удачи!!
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17.02.2022 16:49 Відповісти
Ви тільки на секундочку зробіть паузу і уявіть, а потім осягніть... якщо йому б прилетів снаряд або він просто помре від передозу, то тимчасово країною керуватиме ... Стефанчук.
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17.02.2022 17:05 Відповісти
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17.02.2022 17:18 Відповісти
Когда эти понты закончатся??? Сиди сырло в Киеве и не мешай взрослым. А-то он еще пообедал с воинами - обожрал их и напряг на "дисциплину".
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17.02.2022 17:08 Відповісти
эх, рейган ты наш, найвелычнишый, опять в декорациях снимался походу
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17.02.2022 17:10 Відповісти
********** покушал, как всегда

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17.02.2022 17:11 Відповісти
Покушал - это хорошо! Но почему без шапки?
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17.02.2022 17:17 Відповісти
Приходит один еврей к соседу и говорит: - Простите, это не вы вчера нашего мальчика из проруби вытащили? - Да, а что? - А шапочка, простите, где?
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17.02.2022 18:20 Відповісти
Я даже могу высловить предположение, почему приезжая в места дислокации он сразу ест или его ведут есть (тут диалектика). Причина в тому, что ему там просто больше нечего делать. Ну не того он понимания и масштаба человек, чтоб даже симитировать, например, разговор о позициях, с первых уст о пожеланиях и нехватках от простых солдат, получить сведенья о тенденциях действия противника. Он просто не отстреливает, все чем он может заполнить это время - пожрать. Может оно и к лучшему.
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17.02.2022 17:26 Відповісти
Оно любит пожрать, поспать и посрать. Особенно на халяву
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17.02.2022 18:19 Відповісти
Крім того, Глава держави пообідав із військовими. ©
- Шо, опять? ©

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17.02.2022 17:42 Відповісти
Надо было шалабанов ему надавать....,хотя бы через каску.
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17.02.2022 17:46 Відповісти
опять ноль в часовом яру
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17.02.2022 18:11 Відповісти
ну всё чуть дальше Бахмута)
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17.02.2022 18:16 Відповісти
Приехал - пожрал на халяву - уехал.
Вот это работа!
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17.02.2022 18:24 Відповісти
47 обстрелов и "Кроме того, глава государства пообедал с военными." Источник:
===========
Жратву из Киева привезли? Ну не верю я клоуну. Не верю! Во Львове канализационные люки заваривают, людям к окнам запрещают подходить и на передке, да еще и пожрал. Замминистра обороны обосралась в Станицу Луганскую ехать, а тут посетил передок... *********. Просто слов нет других.
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17.02.2022 21:18 Відповісти
Ти про Львів серйозно?
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18.02.2022 08:14 Відповісти
Мосейчук нормально распрягает бабу Юлю на плюсах. Смотрю )
З.ы. надеюсь не зафигачете меня )
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18.02.2022 00:05 Відповісти
 
 