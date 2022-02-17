Зеленський відвідав передові позиції військових на Донеччині
Під час робочої поїздки до Донецької області Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських військовослужбовців на передній лінії оборони, де тривають інтенсивні обстріли.
Глава держави оглянув зразки новітнього озброєння та військової техніки, передані до підрозділів Збройних Сил України, зокрема переносні протитанкові ракетні комплекси FGM-148 Javelin та NLAW, а також гранатомети М141, повідомиляють в ОП, передає Цензор.НЕТ.
Володимир Зеленський також оглянув передові позиції та ознайомився з оперативно-тактичною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів ЗСУ.
Президент поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм подарунки.
"Пишаюся вашим героїзмом. Ви стоїте на захисті незалежності України та даєте гідну відсіч ворогові. Відчуваємо постійну гордість за наших захисників", – наголосив він.
Крім того, Глава держави пообідав із військовими.
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Если по простому, то оно ездит и тупо объедает военных
Или вам патиливизарупаказывали?
он из настоящей музыки
Це перший смішний жарт від 95 кварталу за всю історію його існування.
Чи зіграти на роялі ?
Хочя, на війні всяке бува, снаряд чи рикошет кулі - і все, нема кому смішить зетіпілів.
Щоб зараз не робити перевибори.
А Порошенка вибрати спікером Ради - він замінить Осла.
Але наш єднальник мовчить.
Хоч за крок від смерті були десятки дітей.
- Шо, опять? ©
Вот это работа!
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Жратву из Киева привезли? Ну не верю я клоуну. Не верю! Во Львове канализационные люки заваривают, людям к окнам запрещают подходить и на передке, да еще и пожрал. Замминистра обороны обосралась в Станицу Луганскую ехать, а тут посетил передок... *********. Просто слов нет других.
З.ы. надеюсь не зафигачете меня )