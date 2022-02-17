УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4255 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 102 117

"Велика провокація": Зеленський відреагував на обстріл дитячого садка у Станиці Луганській

Президент України Володимир Зеленський назвав "великою провокацією" обстріл дитячого садка у Станиці Луганській та наголосив на важливості того, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у твіттері.

"Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація. Важливо, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим стримуючим фактором. Нам потрібен дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму "тиші", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, у Луганській області у четвер вранці внаслідок застосування російськими найманцями важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитсадка у Станиці Луганській. Внаслідок обстрілу постраждали дві жінки та один чоловік. Загалом у закладі під час обстрілу перебувало 20 дітей та 18 працівників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський поінформував Мішеля про обстріл у Станиці Луганській

Близько 10.25 у четвер стався обстріл з боку тимчасово окупованої території по населеному пункту смт Врубівка, внаслідок чого один із снарядів потрапив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади. На момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів та 14 осіб персоналу. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) розпочали досудове розслідування за фактами скоєння бойовиками обстрілів селищ Станиця Луганська та Врубівка з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами, повідомляє СБУ.

Велика провокація: Зеленський відреагував на обстріл дитячого садка у Станиці Луганській 01

Зеленський Володимир (23732) обстріл (28339) провокація (781)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+51
Угрожали взять Киев за 24 часа, по итогу обстреляли садик. Все что нужно знать про руссню
показати весь коментар
17.02.2022 14:29
+34
От кого???? **** ну назови!!! От той стороны??? Зебилище тупое
показати весь коментар
17.02.2022 14:30
+30
Зегенерат артиллерийский обстрел врагом Украины называет... "провокация"!
показати весь коментар
17.02.2022 14:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Может твоя зекрыса это наконец скажет,зесрань
показати весь коментар
17.02.2022 15:48 Відповісти
Паспорт сдай руснявый.
показати весь коментар
17.02.2022 16:02 Відповісти
Ну шо ещё может родить обосратый зескот)
показати весь коментар
17.02.2022 16:12 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2022 16:13 Відповісти
А порох решил с тортиков на боты перейти, судя по ненависти "патриотов"?
показати весь коментар
17.02.2022 15:11 Відповісти
Встречный вопрос:почему твоя зекрыса продолжает наживаться на войне?
показати весь коментар
17.02.2022 15:50 Відповісти
повторяю. это ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ УКРАИНЫ, КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ В ШАГЕ ОТ ВОЙНЫ НА ВЫЖИВАНИЕ! НРАВИТСЯ ТЕБЕ ЭТО ИЛИ НЕТ!
показати весь коментар
17.02.2022 15:58 Відповісти
а зеля говорит все как всегда, а то другие нагнетают
показати весь коментар
17.02.2022 16:19 Відповісти
Где Вы увидели "Верховного главнокомандующего"?????

У государства, стоящего на пороге войны, во главе стоит Клоун, который, максимум может сыграть хреном на рояле. У которого жена-клоунесса видит скумбрию по 8 грн.
показати весь коментар
17.02.2022 15:54 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2022 15:54 Відповісти
зеля, что ж ты продолжаешь наживаться на войне
показати весь коментар
17.02.2022 16:18 Відповісти
Штаб ООС пишет про окупационные российские войска,а эта ссыкля пишет про какие-то проросийские силы.Зеленый дебил
показати весь коментар
17.02.2022 16:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 