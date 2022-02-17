"Велика провокація": Зеленський відреагував на обстріл дитячого садка у Станиці Луганській

Президент України Володимир Зеленський назвав "великою провокацією" обстріл дитячого садка у Станиці Луганській та наголосив на важливості того, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у твіттері.

"Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація. Важливо, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим стримуючим фактором. Нам потрібен дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму "тиші", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, у Луганській області у четвер вранці внаслідок застосування російськими найманцями важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитсадка у Станиці Луганській. Внаслідок обстрілу постраждали дві жінки та один чоловік. Загалом у закладі під час обстрілу перебувало 20 дітей та 18 працівників.

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Близько 10.25 у четвер стався обстріл з боку тимчасово окупованої території по населеному пункту смт Врубівка, внаслідок чого один із снарядів потрапив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади. На момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів та 14 осіб персоналу. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) розпочали досудове розслідування за фактами скоєння бойовиками обстрілів селищ Станиця Луганська та Врубівка з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами, повідомляє СБУ.