"Большая провокация": Зеленский отреагировал на обстрел детского сада в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "большой провокацией" обстрел детского сада в Станице Луганской и отметил важность того, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент написал в Твиттере.

"Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской – это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине – их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором. Нам нужен действенный механизм фиксации всех нарушений режима "тишины"", - написал Зеленский.

Как сообщалось, в Луганской области в четверг утром в результате применения российскими наемниками тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детсада в Станице Луганской. В результате обстрела пострадали две женщины и один мужчина. Всего в заведении при обстреле находились 20 детей и 18 работников.

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Около 10:25 в четверг произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории по населенному пункту пгт Врубовка, в результате чего один из снарядов попал во двор Врубовского лицея Попаснянской городской территориальной громады. На момент обстрела в лицее находились 30 учащихся и 14 человек персонала. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) начали досудебное расследование по фактам совершения боевиками обстрелов поселков Станица Луганская и Врубовка с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает СБУ.