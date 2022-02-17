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"Большая провокация": Зеленский отреагировал на обстрел детского сада в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "большой провокацией" обстрел детского сада в Станице Луганской и отметил важность того, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент написал в Твиттере.

"Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской – это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине – их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором. Нам нужен действенный механизм фиксации всех нарушений режима "тишины"", - написал Зеленский.

Как сообщалось, в Луганской области в четверг утром в результате применения российскими наемниками тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детсада в Станице Луганской. В результате обстрела пострадали две женщины и один мужчина. Всего в заведении при обстреле находились 20 детей и 18 работников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский направляется в зону ООС в связи с обстрелами, - Безуглая

Около 10:25 в четверг произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории по населенному пункту пгт Врубовка, в результате чего один из снарядов попал во двор Врубовского лицея Попаснянской городской территориальной громады. На момент обстрела в лицее находились 30 учащихся и 14 человек персонала. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) начали досудебное расследование по фактам совершения боевиками обстрелов поселков Станица Луганская и Врубовка с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает СБУ.

Большая провокация: Зеленский отреагировал на обстрел детского сада в Станице Луганской 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) обстрел (27016) провокация (1459)


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Топ комментарии
+51
Угрожали взять Киев за 24 часа, по итогу обстреляли садик. Все что нужно знать про руссню
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17.02.2022 14:29
+34
От кого???? **** ну назови!!! От той стороны??? Зебилище тупое
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17.02.2022 14:30
+30
Зегенерат артиллерийский обстрел врагом Украины называет... "провокация"!
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17.02.2022 14:30
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Может твоя зекрыса это наконец скажет,зесрань
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17.02.2022 15:48 Ответить
Паспорт сдай руснявый.
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17.02.2022 16:02 Ответить
Ну шо ещё может родить обосратый зескот)
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17.02.2022 16:12 Ответить
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17.02.2022 16:13 Ответить
А порох решил с тортиков на боты перейти, судя по ненависти "патриотов"?
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17.02.2022 15:11 Ответить
Встречный вопрос:почему твоя зекрыса продолжает наживаться на войне?
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17.02.2022 15:50 Ответить
повторяю. это ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ УКРАИНЫ, КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ В ШАГЕ ОТ ВОЙНЫ НА ВЫЖИВАНИЕ! НРАВИТСЯ ТЕБЕ ЭТО ИЛИ НЕТ!
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17.02.2022 15:58 Ответить
а зеля говорит все как всегда, а то другие нагнетают
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17.02.2022 16:19 Ответить
Где Вы увидели "Верховного главнокомандующего"?????

У государства, стоящего на пороге войны, во главе стоит Клоун, который, максимум может сыграть хреном на рояле. У которого жена-клоунесса видит скумбрию по 8 грн.
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17.02.2022 15:54 Ответить
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17.02.2022 15:54 Ответить
зеля, что ж ты продолжаешь наживаться на войне
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17.02.2022 16:18 Ответить
Штаб ООС пишет про окупационные российские войска,а эта ссыкля пишет про какие-то проросийские силы.Зеленый дебил
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17.02.2022 16:59 Ответить
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