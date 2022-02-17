Зеленский направляется в зону ООС в связи с обстрелами, - Безуглая

17 февраля ситуация на Донбассе значительно обострилась. По состоянию на 11 часов текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 29 нарушений режима прекращения огня, 27 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В связи с интенсивными обстрелами президент Владимир Зеленский направляется в зону ООС.

Об этом сообщила в Фейсбуке нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Спикер только что сообщил, что президент направляется в зону ООС в связи с обстрелами", - написала Безуглая.

Напомним, сегодня с утра Зеленский находился в Мариуполе, где ознакомился с порядком несения службы Морской охраной ГПСУ в акватории Азовского моря.

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