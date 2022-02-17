Зеленский направляется в зону ООС в связи с обстрелами, - Безуглая
17 февраля ситуация на Донбассе значительно обострилась. По состоянию на 11 часов текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 29 нарушений режима прекращения огня, 27 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В связи с интенсивными обстрелами президент Владимир Зеленский направляется в зону ООС.
Об этом сообщила в Фейсбуке нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.
"Спикер только что сообщил, что президент направляется в зону ООС в связи с обстрелами", - написала Безуглая.
Напомним, сегодня с утра Зеленский находился в Мариуполе, где ознакомился с порядком несения службы Морской охраной ГПСУ в акватории Азовского моря.
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Чистий піар.
шоб пуцькин разрешил залянуть себе в коричневый глаз
Где пропадала, чудо в перьях?
И за какие грехи твоих родителей на тебе природа так отдохнула?
Пояснення (припиняючи опір, визнавати себе переможеним).
Синоніми (капітулюва́ти, підда́тися, відда́тися, переда́тися).
Ми ще пам'ятаємо як він волав здати зброю, рвав на собі майку та шипів шо воно не лох.
Ходило по позиції як обісрана качка в пампесе чи фартусі із броніка
В сеть выложили видео, на котором виден дым над зданием посольства России в Киеве.
https://t.me/kyiv_n/14303
Автор видео, которое в сеть выкладывает «https://t.me/kyiv_n/14303 Киев сейчас », предполагает, что дипломаты «жгут документы», периодически что-то подбрасывая в огонь. Дым идет то белый, то темный. Автор видео иронизирует, что вряд ли в здании посольства «выбирают Папу».
Щоби військовим додаткового геморою додати і втекти від ФОПів???
А не слід було відразу звернутись до ООН та Ради Європи, з цієї провокації?
Звернутись до західних партнерів стосовно нових санкцій?
А воно знов бажає з пуйлом зустрічатись… - НАЩО??? Щоби дупу йому лизати???
Це замість того, щоби звернутись до ВР і призвати переформувати бюджет вбік посилення ВСУ…
И вам полезные санкции, и нам облегчение.
совесть надо иметь какуюто.