РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11622 посетителя онлайн
Новости Война
8 759 80

Зеленский направляется в зону ООС в связи с обстрелами, - Безуглая

Зеленский направляется в зону ООС в связи с обстрелами, - Безуглая

17 февраля ситуация на Донбассе значительно обострилась. По состоянию на 11 часов текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 29 нарушений режима прекращения огня, 27 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В связи с интенсивными обстрелами президент Владимир Зеленский направляется в зону ООС.

Об этом сообщила в Фейсбуке нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Спикер только что сообщил, что президент направляется в зону ООС в связи с обстрелами", - написала Безуглая.

Напомним, сегодня с утра Зеленский находился в Мариуполе, где ознакомился с порядком несения службы Морской охраной ГПСУ в акватории Азовского моря.

Зеленский направляется в зону ООС в связи с обстрелами, - Безуглая 01

Также читайте: С начала суток ранен воин и двое гражданских. Войска РФ 29 раз открывали огонь, применяя тяжелое вооружение, - ООС

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) обстрел (27016) Донбасс (26955) наемники рф (2077) операция Объединенных сил (6766) Безуглая Марьяна (291)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
Він прямує, щоб у тих військових, куди він "прямує" забрали зброю???
показать весь комментарий
17.02.2022 13:54
+24
Вова. Не їдь. Твоїм хриплим пердінням не допоможеш. Де ти-там біда.
показать весь комментарий
17.02.2022 13:56
+21
ага, за сто км від нуля... Замість того, щоб збільшити асигнування на ЗСУ гундосик буде записувати черговий відосик. Зесрань , як вона є
показать весь комментарий
17.02.2022 13:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
какой бред
показать весь комментарий
17.02.2022 13:53 Ответить
А а нах... він туди преться? Його поява там припинить обстріли? Яким чином?
Чистий піар.
показать весь комментарий
17.02.2022 13:59 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2022 14:03 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2022 14:08 Ответить
запретит стрелять в ответ.

шоб пуцькин разрешил залянуть себе в коричневый глаз
показать весь комментарий
17.02.2022 14:16 Ответить
а зелю охрана пустит туда где опасно? та он и сам туда не пойдет
показать весь комментарий
17.02.2022 14:04 Ответить
А он на войне не наживается,в отличии от твоей зекрысы,которая специально войну не останавливает,зесрань)
показать весь комментарий
17.02.2022 14:05 Ответить
Мешать ?
показать весь комментарий
17.02.2022 13:53 Ответить
оно не понимает, что только проблем создаст - думай теперь про бубочку и его свиту. Повторюсь: что ни сделает дурак, ...
показать весь комментарий
17.02.2022 14:26 Ответить
Ця Безугла дійсно ******* якась -«президент прямує»)))
показать весь комментарий
17.02.2022 13:53 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2022 14:04 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2022 14:04 Ответить
справжній унтерменш
показать весь комментарий
17.02.2022 14:22 Ответить
Что это за мужик?
показать весь комментарий
17.02.2022 14:20 Ответить
Бравий солдат Швейк відправляється на фронт.
показать весь комментарий
17.02.2022 13:54 Ответить
не ганьбіть славного вояка Швейка таким порівнянням. ЗЕ - це Попандопало - того ж штибу
показать весь комментарий
17.02.2022 14:00 Ответить
Памперси взяв з собою?
показать весь комментарий
17.02.2022 13:54 Ответить
Він прямує, щоб у тих військових, куди він "прямує" забрали зброю???
показать весь комментарий
17.02.2022 13:54 Ответить
ага, за сто км від нуля... Замість того, щоб збільшити асигнування на ЗСУ гундосик буде записувати черговий відосик. Зесрань , як вона є
показать весь комментарий
17.02.2022 13:55 Ответить
О НУ ВСЁ МОЖНО СПАТЬ СПОКОЙНО
показать весь комментарий
17.02.2022 13:55 Ответить
Заяву коли зробить про підлого окупанта хутіна, а не про "ту сторону"?
показать весь комментарий
17.02.2022 13:55 Ответить
Обережно, там...)
показать весь комментарий
17.02.2022 13:56 Ответить
та не с нашим то счастьем !
показать весь комментарий
17.02.2022 14:02 Ответить
Вова. Не їдь. Твоїм хриплим пердінням не допоможеш. Де ти-там біда.
показать весь комментарий
17.02.2022 13:56 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2022 14:06 Ответить
Фрицев и жабоедов возьмите чтобы мордой тыкнуть. Ведь ето они визжали что Украина уничтожила росийскую гаубицу мирно обстреливавшую дома украинцев
показать весь комментарий
17.02.2022 13:56 Ответить
На возі прямує? Чи пішки попрямував?
показать весь комментарий
17.02.2022 13:56 Ответить
на велике ))))
показать весь комментарий
17.02.2022 14:02 Ответить
Опаньки, Марьянка всплыла из фановой системы Киева.
Где пропадала, чудо в перьях?
И за какие грехи твоих родителей на тебе природа так отдохнула?
показать весь комментарий
17.02.2022 13:58 Ответить
Кац предлагает сдаться?
показать весь комментарий
17.02.2022 13:58 Ответить
Кац едет послушать раскаты грома и таки похамить нашим защитникам вволю. У каца в Киеве протесты и скоро грядет очередной ремонт ОПы. Чем больше нет каца в Киеве, тем большей будет смета.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:21 Ответить
Что то сразу вспомнилось, как сепарские учителя слезно просили отвести ВСУ подальше чтобы не правацировали и небыла абстрелов. Наверное ВСУ нужно за границу с Польшей отвести и война закончится?
показать весь комментарий
17.02.2022 13:59 Ответить
ЗДАВА́ТИСЯ??

Пояснення (припиняючи опір, визнавати себе переможеним).
Синоніми (капітулюва́ти, підда́тися, відда́тися, переда́тися).
показать весь комментарий
17.02.2022 14:00 Ответить
Ага вже повірили...
Ми ще пам'ятаємо як він волав здати зброю, рвав на собі майку та шипів шо воно не лох.
Ходило по позиції як обісрана качка в пампесе чи фартусі із броніка
показать весь комментарий
17.02.2022 14:01 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2022 14:01 Ответить
Хто йому запердолив?
показать весь комментарий
17.02.2022 14:03 Ответить
Народ!
показать весь комментарий
17.02.2022 14:18 Ответить
Наживаться на войне поперся,скотина...
показать весь комментарий
17.02.2022 14:02 Ответить
УБД теперь точно оформит....и еще шобле сопровождающих....первые в очереди на квартиры будут....
показать весь комментарий
17.02.2022 14:03 Ответить
зиленский нихочит заканчивать вайну патаму что ему эта выгадна!!! что, не?
показать весь комментарий
17.02.2022 14:04 Ответить
ооо... капец... ВАНА працює... а ВОНО прямує....
показать весь комментарий
17.02.2022 14:04 Ответить
От бідака! Він би вже в Буковелі на лижах катався. З дерьмаком шашличок би жер, а тут роль Головнокомандувача його заставляють грати. Це ж він вже більше місяця без відпустки! Як би що з ним не сталось, до біди...
показать весь комментарий
17.02.2022 14:04 Ответить
А зачем ? Он разве военный ? Что он понимает в военных вопросах ?
показать весь комментарий
17.02.2022 14:06 Ответить
зеля разводил-разводил чтоб небыло провокаций, а сепары подтянули технику и стреляют
показать весь комментарий
17.02.2022 14:06 Ответить
Хай німецьку каску одягне))))
показать весь комментарий
17.02.2022 14:06 Ответить
лучше памперс....
показать весь комментарий
17.02.2022 14:07 Ответить
є тільки така:
показать весь комментарий
17.02.2022 14:09 Ответить
Ну всьо. Теперь паРашка точно капитулирует.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:07 Ответить
Если бы с Юзиком и Колей Котлетой....так точно.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:08 Ответить
На шашлык наверное поехал. Он обстрелы разведет руками . Или с 95-ым на гастроли погнал
показать весь комментарий
17.02.2022 14:09 Ответить
Уявляєте, як він при цьому сситься....
показать весь комментарий
17.02.2022 14:10 Ответить
Поїхав сказати що він НЄЛОХ ?
показать весь комментарий
17.02.2022 14:11 Ответить
Из здания посольства России в Киеве идет дым



В сеть выложили видео, на котором виден дым над зданием посольства России в Киеве.

https://t.me/kyiv_n/14303

Автор видео, которое в сеть выкладывает «https://t.me/kyiv_n/14303 Киев сейчас », предполагает, что дипломаты «жгут документы», периодически что-то подбрасывая в огонь. Дым идет то белый, то темный. Автор видео иронизирует, что вряд ли в здании посольства «выбирают Папу».
показать весь комментарий
17.02.2022 14:11 Ответить
палять документи....
показать весь комментарий
17.02.2022 14:21 Ответить
https://vk.com/wall-97468022_206158 https://vk.com/wall-97468022_206158

показать весь комментарий
17.02.2022 14:16 Ответить
вк у нас не открывается, зачем его постить?
показать весь комментарий
17.02.2022 15:19 Ответить
vpn
показать весь комментарий
17.02.2022 17:10 Ответить
про впн я знаю)) но зачем нам эта помойка)))
показать весь комментарий
17.02.2022 21:17 Ответить
вк банит на век..но фейсбук ох и шлак блокировки ограничения аккаунтов..запрос паспорта(
показать весь комментарий
17.02.2022 23:40 Ответить
Генералісімус ти наш, найвеличніший полководець, зелений шмуль довбаний, куди ти прешься...
показать весь комментарий
17.02.2022 14:20 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2022 14:23 Ответить
памперсів взяли достатньо
показать весь комментарий
17.02.2022 14:25 Ответить
Безуглой долго небыло слышно. И было как-то комфортнее.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:27 Ответить
грудью прям на амбразуру! ватєта Вєхровньій! ватєта *****************! а Лєнка гдє?
показать весь комментарий
17.02.2022 14:27 Ответить
саме той випадок, коли хочеться попросити Бога, аби кацап-артилерист точно поклав бодай один снаряд...
показать весь комментарий
17.02.2022 14:27 Ответить
Якого #уя???
Щоби військовим додаткового геморою додати і втекти від ФОПів???
А не слід було відразу звернутись до ООН та Ради Європи, з цієї провокації?
Звернутись до західних партнерів стосовно нових санкцій?
А воно знов бажає з пуйлом зустрічатись… - НАЩО??? Щоби дупу йому лизати???
Це замість того, щоби звернутись до ВР і призвати переформувати бюджет вбік посилення ВСУ…
показать весь комментарий
17.02.2022 14:31 Ответить
Ще два роки тому назад Маруся і Федина з "турботою" не радили робити такі поїздки.
показать весь комментарий
17.02.2022 14:47 Ответить
Куда ты поехал бубочка? Будешь потом всем рассказывать как ты «напередке» ( или на задке?) стрелял из «большого чёрного ружжя по врагам». Ну и что ты приедешь и что будешь в мегафон кричать сепарам « Путин даёшь переговоры» или с твоим приездом пострадавшие хлопцы сразу все выздоровят?
показать весь комментарий
17.02.2022 15:12 Ответить
Кайцапы, накройте Бубочку там артой.

И вам полезные санкции, и нам облегчение.
показать весь комментарий
17.02.2022 15:12 Ответить
Якщо можна, графік пересування харанта - на широкий загал.
показать весь комментарий
17.02.2022 15:44 Ответить
Ну, все, кранты теперь москалям! Янелох их голыми руками рвать будет!
показать весь комментарий
17.02.2022 15:15 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2022 15:25 Ответить
О знову мар'янка знайшлася, гІмна з себе стряхнула і вирішила видати чергову порцію нового лайна, так що, зелейобики, розвішуйте вуха і намотуйте на них локшину, буде смачно.
показать весь комментарий
17.02.2022 15:41 Ответить
кто подпустил фельдмаршала квартала 95 в безопасную зону,
совесть надо иметь какуюто.
показать весь комментарий
17.02.2022 16:00 Ответить
чого воно поперлось, де воїни України захищають делжаву? питання риторичне.
показать весь комментарий
17.02.2022 22:00 Ответить
 
 