Зеленський прямує в зону ООС у зв‘язку з обстрілами, - Безугла
17 лютого ситуація на Донбасі значно загострилася. Станом на 11 годину, поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У зв'язку з інтенсивними обстрілами президент Володимир Зеленський прямує в зону ООС.
Про це повідомила у фейсбуці нардеп "Слуги народу" Мар’яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.
"Спікер щойно повідомив, що президент прямує в зону ООС у зв‘язку з обстрілами", - написала Безугла.
Нагадаємо, сьогодні зранку Зеленський перебував у Маріуполі, де ознайомився із порядком несення служби Морською охороною ДПСУ в акваторії Азовського моря.
Топ коментарі
+26 Нина Лабунская
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+24 Валерия Медведева #500901
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+21 Враг рода человеческого 666
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Чистий піар.
шоб пуцькин разрешил залянуть себе в коричневый глаз
Где пропадала, чудо в перьях?
И за какие грехи твоих родителей на тебе природа так отдохнула?
Пояснення (припиняючи опір, визнавати себе переможеним).
Синоніми (капітулюва́ти, підда́тися, відда́тися, переда́тися).
Ми ще пам'ятаємо як він волав здати зброю, рвав на собі майку та шипів шо воно не лох.
Ходило по позиції як обісрана качка в пампесе чи фартусі із броніка
В сеть выложили видео, на котором виден дым над зданием посольства России в Киеве.
https://t.me/kyiv_n/14303
Автор видео, которое в сеть выкладывает «https://t.me/kyiv_n/14303 Киев сейчас », предполагает, что дипломаты «жгут документы», периодически что-то подбрасывая в огонь. Дым идет то белый, то темный. Автор видео иронизирует, что вряд ли в здании посольства «выбирают Папу».
Щоби військовим додаткового геморою додати і втекти від ФОПів???
А не слід було відразу звернутись до ООН та Ради Європи, з цієї провокації?
Звернутись до західних партнерів стосовно нових санкцій?
А воно знов бажає з пуйлом зустрічатись… - НАЩО??? Щоби дупу йому лизати???
Це замість того, щоби звернутись до ВР і призвати переформувати бюджет вбік посилення ВСУ…
И вам полезные санкции, и нам облегчение.
совесть надо иметь какуюто.