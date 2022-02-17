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Новини Війна
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Зеленський прямує в зону ООС у зв‘язку з обстрілами, - Безугла

Зеленський прямує в зону ООС у зв‘язку з обстрілами, - Безугла

17 лютого ситуація на Донбасі значно загострилася. Станом на 11 годину, поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У зв'язку з інтенсивними обстрілами президент Володимир Зеленський прямує в зону ООС.

Про це повідомила у фейсбуці нардеп "Слуги народу" Мар’яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Спікер щойно повідомив, що президент прямує в зону ООС у зв‘язку з обстрілами", - написала Безугла.

Нагадаємо, сьогодні зранку Зеленський перебував у Маріуполі, де ознайомився із порядком несення служби Морською охороною ДПСУ в акваторії Азовського моря.

Зеленський прямує в зону ООС у зв‘язку з обстрілами, - Безугла 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби поранено воїна та двох цивільних. Війська РФ 29 разів відкривали вогонь, застосовуючи важке озброєння, - ООС

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) обстріл (28339) Донбас (22354) найманці рф (2050) операція Об’єднаних сил (6725) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+26
Він прямує, щоб у тих військових, куди він "прямує" забрали зброю???
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17.02.2022 13:54
+24
Вова. Не їдь. Твоїм хриплим пердінням не допоможеш. Де ти-там біда.
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17.02.2022 13:56
+21
ага, за сто км від нуля... Замість того, щоб збільшити асигнування на ЗСУ гундосик буде записувати черговий відосик. Зесрань , як вона є
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17.02.2022 13:55
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какой бред
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17.02.2022 13:53 Відповісти
А а нах... він туди преться? Його поява там припинить обстріли? Яким чином?
Чистий піар.
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17.02.2022 13:59 Відповісти
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17.02.2022 14:03 Відповісти
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17.02.2022 14:08 Відповісти
запретит стрелять в ответ.

шоб пуцькин разрешил залянуть себе в коричневый глаз
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17.02.2022 14:16 Відповісти
а зелю охрана пустит туда где опасно? та он и сам туда не пойдет
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17.02.2022 14:04 Відповісти
А он на войне не наживается,в отличии от твоей зекрысы,которая специально войну не останавливает,зесрань)
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17.02.2022 14:05 Відповісти
Мешать ?
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17.02.2022 13:53 Відповісти
оно не понимает, что только проблем создаст - думай теперь про бубочку и его свиту. Повторюсь: что ни сделает дурак, ...
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17.02.2022 14:26 Відповісти
Ця Безугла дійсно ******* якась -«президент прямує»)))
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17.02.2022 13:53 Відповісти
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17.02.2022 14:04 Відповісти
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17.02.2022 14:04 Відповісти
справжній унтерменш
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17.02.2022 14:22 Відповісти
Что это за мужик?
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17.02.2022 14:20 Відповісти
Бравий солдат Швейк відправляється на фронт.
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17.02.2022 13:54 Відповісти
не ганьбіть славного вояка Швейка таким порівнянням. ЗЕ - це Попандопало - того ж штибу
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17.02.2022 14:00 Відповісти
Памперси взяв з собою?
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17.02.2022 13:54 Відповісти
Він прямує, щоб у тих військових, куди він "прямує" забрали зброю???
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17.02.2022 13:54 Відповісти
ага, за сто км від нуля... Замість того, щоб збільшити асигнування на ЗСУ гундосик буде записувати черговий відосик. Зесрань , як вона є
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17.02.2022 13:55 Відповісти
О НУ ВСЁ МОЖНО СПАТЬ СПОКОЙНО
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17.02.2022 13:55 Відповісти
Заяву коли зробить про підлого окупанта хутіна, а не про "ту сторону"?
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17.02.2022 13:55 Відповісти
Обережно, там...)
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17.02.2022 13:56 Відповісти
та не с нашим то счастьем !
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17.02.2022 14:02 Відповісти
Вова. Не їдь. Твоїм хриплим пердінням не допоможеш. Де ти-там біда.
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17.02.2022 13:56 Відповісти
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17.02.2022 14:06 Відповісти
Фрицев и жабоедов возьмите чтобы мордой тыкнуть. Ведь ето они визжали что Украина уничтожила росийскую гаубицу мирно обстреливавшую дома украинцев
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17.02.2022 13:56 Відповісти
На возі прямує? Чи пішки попрямував?
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17.02.2022 13:56 Відповісти
на велике ))))
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17.02.2022 14:02 Відповісти
Опаньки, Марьянка всплыла из фановой системы Киева.
Где пропадала, чудо в перьях?
И за какие грехи твоих родителей на тебе природа так отдохнула?
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17.02.2022 13:58 Відповісти
Кац предлагает сдаться?
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17.02.2022 13:58 Відповісти
Кац едет послушать раскаты грома и таки похамить нашим защитникам вволю. У каца в Киеве протесты и скоро грядет очередной ремонт ОПы. Чем больше нет каца в Киеве, тем большей будет смета.
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17.02.2022 14:21 Відповісти
Что то сразу вспомнилось, как сепарские учителя слезно просили отвести ВСУ подальше чтобы не правацировали и небыла абстрелов. Наверное ВСУ нужно за границу с Польшей отвести и война закончится?
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17.02.2022 13:59 Відповісти
ЗДАВА́ТИСЯ??

Пояснення (припиняючи опір, визнавати себе переможеним).
Синоніми (капітулюва́ти, підда́тися, відда́тися, переда́тися).
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17.02.2022 14:00 Відповісти
Ага вже повірили...
Ми ще пам'ятаємо як він волав здати зброю, рвав на собі майку та шипів шо воно не лох.
Ходило по позиції як обісрана качка в пампесе чи фартусі із броніка
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17.02.2022 14:01 Відповісти
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17.02.2022 14:01 Відповісти
Хто йому запердолив?
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17.02.2022 14:03 Відповісти
Народ!
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17.02.2022 14:18 Відповісти
Наживаться на войне поперся,скотина...
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17.02.2022 14:02 Відповісти
УБД теперь точно оформит....и еще шобле сопровождающих....первые в очереди на квартиры будут....
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17.02.2022 14:03 Відповісти
зиленский нихочит заканчивать вайну патаму что ему эта выгадна!!! что, не?
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17.02.2022 14:04 Відповісти
ооо... капец... ВАНА працює... а ВОНО прямує....
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17.02.2022 14:04 Відповісти
От бідака! Він би вже в Буковелі на лижах катався. З дерьмаком шашличок би жер, а тут роль Головнокомандувача його заставляють грати. Це ж він вже більше місяця без відпустки! Як би що з ним не сталось, до біди...
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17.02.2022 14:04 Відповісти
А зачем ? Он разве военный ? Что он понимает в военных вопросах ?
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17.02.2022 14:06 Відповісти
зеля разводил-разводил чтоб небыло провокаций, а сепары подтянули технику и стреляют
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17.02.2022 14:06 Відповісти
Хай німецьку каску одягне))))
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17.02.2022 14:06 Відповісти
лучше памперс....
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17.02.2022 14:07 Відповісти
є тільки така:
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17.02.2022 14:09 Відповісти
Ну всьо. Теперь паРашка точно капитулирует.
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17.02.2022 14:07 Відповісти
Если бы с Юзиком и Колей Котлетой....так точно.
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17.02.2022 14:08 Відповісти
На шашлык наверное поехал. Он обстрелы разведет руками . Или с 95-ым на гастроли погнал
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17.02.2022 14:09 Відповісти
Уявляєте, як він при цьому сситься....
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17.02.2022 14:10 Відповісти
Поїхав сказати що він НЄЛОХ ?
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17.02.2022 14:11 Відповісти
Из здания посольства России в Киеве идет дым



В сеть выложили видео, на котором виден дым над зданием посольства России в Киеве.

https://t.me/kyiv_n/14303

Автор видео, которое в сеть выкладывает «https://t.me/kyiv_n/14303 Киев сейчас », предполагает, что дипломаты «жгут документы», периодически что-то подбрасывая в огонь. Дым идет то белый, то темный. Автор видео иронизирует, что вряд ли в здании посольства «выбирают Папу».
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17.02.2022 14:11 Відповісти
палять документи....
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17.02.2022 14:21 Відповісти
https://vk.com/wall-97468022_206158 https://vk.com/wall-97468022_206158

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17.02.2022 14:16 Відповісти
вк у нас не открывается, зачем его постить?
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17.02.2022 15:19 Відповісти
vpn
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17.02.2022 17:10 Відповісти
про впн я знаю)) но зачем нам эта помойка)))
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17.02.2022 21:17 Відповісти
вк банит на век..но фейсбук ох и шлак блокировки ограничения аккаунтов..запрос паспорта(
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17.02.2022 23:40 Відповісти
Генералісімус ти наш, найвеличніший полководець, зелений шмуль довбаний, куди ти прешься...
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17.02.2022 14:20 Відповісти
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17.02.2022 14:23 Відповісти
памперсів взяли достатньо
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17.02.2022 14:25 Відповісти
Безуглой долго небыло слышно. И было как-то комфортнее.
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17.02.2022 14:27 Відповісти
грудью прям на амбразуру! ватєта Вєхровньій! ватєта *****************! а Лєнка гдє?
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17.02.2022 14:27 Відповісти
саме той випадок, коли хочеться попросити Бога, аби кацап-артилерист точно поклав бодай один снаряд...
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17.02.2022 14:27 Відповісти
Якого #уя???
Щоби військовим додаткового геморою додати і втекти від ФОПів???
А не слід було відразу звернутись до ООН та Ради Європи, з цієї провокації?
Звернутись до західних партнерів стосовно нових санкцій?
А воно знов бажає з пуйлом зустрічатись… - НАЩО??? Щоби дупу йому лизати???
Це замість того, щоби звернутись до ВР і призвати переформувати бюджет вбік посилення ВСУ…
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17.02.2022 14:31 Відповісти
Ще два роки тому назад Маруся і Федина з "турботою" не радили робити такі поїздки.
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17.02.2022 14:47 Відповісти
Куда ты поехал бубочка? Будешь потом всем рассказывать как ты «напередке» ( или на задке?) стрелял из «большого чёрного ружжя по врагам». Ну и что ты приедешь и что будешь в мегафон кричать сепарам « Путин даёшь переговоры» или с твоим приездом пострадавшие хлопцы сразу все выздоровят?
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17.02.2022 15:12 Відповісти
Кайцапы, накройте Бубочку там артой.

И вам полезные санкции, и нам облегчение.
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17.02.2022 15:12 Відповісти
Якщо можна, графік пересування харанта - на широкий загал.
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17.02.2022 15:44 Відповісти
Ну, все, кранты теперь москалям! Янелох их голыми руками рвать будет!
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17.02.2022 15:15 Відповісти
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17.02.2022 15:25 Відповісти
О знову мар'янка знайшлася, гІмна з себе стряхнула і вирішила видати чергову порцію нового лайна, так що, зелейобики, розвішуйте вуха і намотуйте на них локшину, буде смачно.
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17.02.2022 15:41 Відповісти
кто подпустил фельдмаршала квартала 95 в безопасную зону,
совесть надо иметь какуюто.
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17.02.2022 16:00 Відповісти
чого воно поперлось, де воїни України захищають делжаву? питання риторичне.
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17.02.2022 22:00 Відповісти
 
 