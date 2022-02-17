Зеленський прямує в зону ООС у зв‘язку з обстрілами, - Безугла

17 лютого ситуація на Донбасі значно загострилася. Станом на 11 годину, поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У зв'язку з інтенсивними обстрілами президент Володимир Зеленський прямує в зону ООС.

Про це повідомила у фейсбуці нардеп "Слуги народу" Мар’яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Спікер щойно повідомив, що президент прямує в зону ООС у зв‘язку з обстрілами", - написала Безугла.

Нагадаємо, сьогодні зранку Зеленський перебував у Маріуполі, де ознайомився із порядком несення служби Морською охороною ДПСУ в акваторії Азовського моря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби поранено воїна та двох цивільних. Війська РФ 29 разів відкривали вогонь, застосовуючи важке озброєння, - ООС