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Россия выслала заместителя посла США Гормана

Россия выслала заместителя посла США Гормана

Заместитель посла США в Москве Барт Горман был выслан из России.

Об этом изданию "Интерфакс" сообщили в американской дипломатической миссии, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия выслала заместителя главы миссии США в России Барта Гормана. Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц отметил, что Горман уехал из страны в рамках регулярной дипломатической ротации после завершения своей командировки в январе этого года.

В посольстве США заверили, что этот шаг не останется без ответа.

"Действия России против заместителя посла США не были обоснованными, мы рассматриваем этот шаг как эскалацию в наших отношениях и изучаем возможные варианты ответа. Заместитель посла Горман имел действующую визу, он пробыл в России менее трех лет", - подчеркнул пресс-секретарь посольства США.

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Автор: 

посол (1797) посольство (1079) россия (95420)


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Топ комментарии
+25
Та виженіть ви із США дочку Лаврова і сина Медведева. Заберіть гроші пуйла у Дерипаски.
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17.02.2022 17:07
+15
Ватні собаки дуже просять санкцій підкинути.
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17.02.2022 17:17
+14
жена руского первого зама посла в Америке начала всхлипывать и готовить чемоданы к отъезду))))))))))))))))
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17.02.2022 17:28
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Правила форума Совет форумчан
Амери-повикидайте усе лапатне смердюче лайно запарєбрік-пусть всє лапатниє патріоти срут и смєрдят дома срєді бєрьозок...
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17.02.2022 17:05 Ответить
ну не жилось дегенерамъ с долларом по 30 и шаровым мегабабломъ..
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17.02.2022 17:05 Ответить
Кремлядь захотела больше ржублей за доллар...
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17.02.2022 19:04 Ответить
Та виженіть ви із США дочку Лаврова і сина Медведева. Заберіть гроші пуйла у Дерипаски.
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17.02.2022 17:07 Ответить
дочь Пескова Париже..

и так дальше

надо сейчас действовать превентивно, отбирать имущество и высылать кое кого
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17.02.2022 17:12 Ответить
Все ближче до Північної Кореї...
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17.02.2022 17:14 Ответить
Ватні собаки дуже просять санкцій підкинути.
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17.02.2022 17:17 Ответить
жена руского первого зама посла в Америке начала всхлипывать и готовить чемоданы к отъезду))))))))))))))))
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17.02.2022 17:28 Ответить
Пакує зараз шмотки по валізах і прічітає:
"Как же я нєнавіжу этіх гнусных кацапов. Всю жізнь мнє сламалі, сволачі.
А ведь мы с табой, дарагой, только-только началі с кален падымацца"
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17.02.2022 19:09 Ответить
Зараз вишлють з десяток москальських діпламатов з Вашингтона, і як же вони потім з своїми виводками переживуть без подсанкционних прадуктав ? Тепер валєжнік прийдеться дома їсти.
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17.02.2022 17:47 Ответить
Пора всем понять - х@йлу похер на ваши "ответные шаги"!
Ему похер и донбасс и Украина целиком!
Плешивый 3/14дар просто лепит себе свою "северную корею" - изолированную от всего цивилизованного мира и легко управляемую сытым стадом мусоров и надзирателями в концлагерях, которых если ещё нет, то очень скоро там появятся...
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17.02.2022 17:53 Ответить
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17.02.2022 21:25 Ответить
В ответ США могут оставить в российском посольстве 2 человек:
водителя и прачку, чтобы не скучал.
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18.02.2022 00:03 Ответить
 
 