Россия выслала заместителя посла США Гормана

Заместитель посла США в Москве Барт Горман был выслан из России.

Об этом изданию "Интерфакс" сообщили в американской дипломатической миссии, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия выслала заместителя главы миссии США в России Барта Гормана. Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц отметил, что Горман уехал из страны в рамках регулярной дипломатической ротации после завершения своей командировки в январе этого года.

В посольстве США заверили, что этот шаг не останется без ответа.

"Действия России против заместителя посла США не были обоснованными, мы рассматриваем этот шаг как эскалацию в наших отношениях и изучаем возможные варианты ответа. Заместитель посла Горман имел действующую визу, он пробыл в России менее трех лет", - подчеркнул пресс-секретарь посольства США.

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