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Росія вислала заступника посла США Гормана

Росія вислала заступника посла США Гормана

Заступника посла США в Москві Барта Гормана було вислано з Росії.

Про це виданню "Интерфакс" повідомили в американській дипломатичній місії, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вислала заступника глави місії США у Росії Барта Гормана. Горман був другим за значимістю посадовцем у посольстві США у Москві після посла та ключовим членом вищого керівного складу посольства", - йдеться в повідомленні.

Прессекретар американської дипмісії Джейсон Ребхольц зазначив, що Горман виїхав із країни в рамках регулярної дипломатичної ротації після завершення свого відрядження у січні цього року.

У посольстві США запевнили, що цей крок не залишиться без відповіді.

"Дії Росії проти заступника посла США не були обґрунтованими, ми розглядаємо цей крок як ескалацію у наших відносинах та вивчаємо можливі варіанти відповіді. Заступник посла Горман мав діючу візу, він пробув у Росії менше трьох років", - наголосив прессекретар посольства США.

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Автор: 

посол (1098) посольство (942) росія (65010)


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Топ коментарі
+25
Та виженіть ви із США дочку Лаврова і сина Медведева. Заберіть гроші пуйла у Дерипаски.
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17.02.2022 17:07
+15
Ватні собаки дуже просять санкцій підкинути.
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17.02.2022 17:17
+14
жена руского первого зама посла в Америке начала всхлипывать и готовить чемоданы к отъезду))))))))))))))))
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17.02.2022 17:28
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Амери-повикидайте усе лапатне смердюче лайно запарєбрік-пусть всє лапатниє патріоти срут и смєрдят дома срєді бєрьозок...
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17.02.2022 17:05 Відповісти
ну не жилось дегенерамъ с долларом по 30 и шаровым мегабабломъ..
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17.02.2022 17:05 Відповісти
Кремлядь захотела больше ржублей за доллар...
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17.02.2022 19:04 Відповісти
Та виженіть ви із США дочку Лаврова і сина Медведева. Заберіть гроші пуйла у Дерипаски.
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17.02.2022 17:07 Відповісти
дочь Пескова Париже..

и так дальше

надо сейчас действовать превентивно, отбирать имущество и высылать кое кого
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17.02.2022 17:12 Відповісти
Все ближче до Північної Кореї...
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17.02.2022 17:14 Відповісти
Ватні собаки дуже просять санкцій підкинути.
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17.02.2022 17:17 Відповісти
жена руского первого зама посла в Америке начала всхлипывать и готовить чемоданы к отъезду))))))))))))))))
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17.02.2022 17:28 Відповісти
Пакує зараз шмотки по валізах і прічітає:
"Как же я нєнавіжу этіх гнусных кацапов. Всю жізнь мнє сламалі, сволачі.
А ведь мы с табой, дарагой, только-только началі с кален падымацца"
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17.02.2022 19:09 Відповісти
Зараз вишлють з десяток москальських діпламатов з Вашингтона, і як же вони потім з своїми виводками переживуть без подсанкционних прадуктав ? Тепер валєжнік прийдеться дома їсти.
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17.02.2022 17:47 Відповісти
Пора всем понять - х@йлу похер на ваши "ответные шаги"!
Ему похер и донбасс и Украина целиком!
Плешивый 3/14дар просто лепит себе свою "северную корею" - изолированную от всего цивилизованного мира и легко управляемую сытым стадом мусоров и надзирателями в концлагерях, которых если ещё нет, то очень скоро там появятся...
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17.02.2022 17:53 Відповісти
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17.02.2022 21:25 Відповісти
В ответ США могут оставить в российском посольстве 2 человек:
водителя и прачку, чтобы не скучал.
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18.02.2022 00:03 Відповісти
 
 