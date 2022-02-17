Росія вислала заступника посла США Гормана

Заступника посла США в Москві Барта Гормана було вислано з Росії.

Про це виданню "Интерфакс" повідомили в американській дипломатичній місії, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вислала заступника глави місії США у Росії Барта Гормана. Горман був другим за значимістю посадовцем у посольстві США у Москві після посла та ключовим членом вищого керівного складу посольства", - йдеться в повідомленні.

Прессекретар американської дипмісії Джейсон Ребхольц зазначив, що Горман виїхав із країни в рамках регулярної дипломатичної ротації після завершення свого відрядження у січні цього року.

У посольстві США запевнили, що цей крок не залишиться без відповіді.

"Дії Росії проти заступника посла США не були обґрунтованими, ми розглядаємо цей крок як ескалацію у наших відносинах та вивчаємо можливі варіанти відповіді. Заступник посла Горман мав діючу візу, він пробув у Росії менше трьох років", - наголосив прессекретар посольства США.

Також читайте: Усі хочуть мати хороші стосунки з Росією, але Росія не хоче, - Сіммонс