Росія вислала заступника посла США Гормана
Заступника посла США в Москві Барта Гормана було вислано з Росії.
Про це виданню "Интерфакс" повідомили в американській дипломатичній місії, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія вислала заступника глави місії США у Росії Барта Гормана. Горман був другим за значимістю посадовцем у посольстві США у Москві після посла та ключовим членом вищого керівного складу посольства", - йдеться в повідомленні.
Прессекретар американської дипмісії Джейсон Ребхольц зазначив, що Горман виїхав із країни в рамках регулярної дипломатичної ротації після завершення свого відрядження у січні цього року.
У посольстві США запевнили, що цей крок не залишиться без відповіді.
"Дії Росії проти заступника посла США не були обґрунтованими, ми розглядаємо цей крок як ескалацію у наших відносинах та вивчаємо можливі варіанти відповіді. Заступник посла Горман мав діючу візу, він пробув у Росії менше трьох років", - наголосив прессекретар посольства США.
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надо сейчас действовать превентивно, отбирать имущество и высылать кое кого
"Как же я нєнавіжу этіх гнусных кацапов. Всю жізнь мнє сламалі, сволачі.
А ведь мы с табой, дарагой, только-только началі с кален падымацца"
Ему похер и донбасс и Украина целиком!
Плешивый 3/14дар просто лепит себе свою "северную корею" - изолированную от всего цивилизованного мира и легко управляемую сытым стадом мусоров и надзирателями в концлагерях, которых если ещё нет, то очень скоро там появятся...
водителя и прачку, чтобы не скучал.