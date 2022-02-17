Британия увеличит объем поддержки Украины до 100 млн фунтов, - Трасс

Великобритания увеличит объем поддержки Украины до 100 млн фунтов.

Об этом заявила государственный секретарь Великобритании Лиз Трасс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Когда премьер-министр посетил Киев ранее в этом месяце, он объявил о предоставлении 88 млн на поддержку демократии Украины и энергетической безопасности. Сегодня я могу объявить следующий компонент нашей поддержки - увеличение финансирования на эти проекты до 100 млн фунтов", - сказала Трасс на пресс-конференции по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Глава МИД Великобритании также указала, что приехала в Украину, чтобы показать неизменную поддержку Украины своей страной.

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"Я очень поражена, что несмотря на российскую агрессию против Украины, жизнь в Киеве продолжается, и я очень поражена уровнем стоицизма украинского народа и украинского правительства", - отметила Трасс.

Она заверила, что Великобритания поддерживает Украину в праве избирать свое будущее.

"Мы очень горды, что находимся на передовом плане в поддержке Украины. Мы предоставили оборонное оружие и провели обучение 22 тыс. военнослужащих украинской армии", - рассказала Трасс.