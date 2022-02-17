РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4852 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
3 051 31

Британия увеличит объем поддержки Украины до 100 млн фунтов, - Трасс

Британия увеличит объем поддержки Украины до 100 млн фунтов, - Трасс

Великобритания увеличит объем поддержки Украины до 100 млн фунтов.

Об этом заявила государственный секретарь Великобритании Лиз Трасс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Когда премьер-министр посетил Киев ранее в этом месяце, он объявил о предоставлении 88 млн на поддержку демократии Украины и энергетической безопасности. Сегодня я могу объявить следующий компонент нашей поддержки - увеличение финансирования на эти проекты до 100 млн фунтов", - сказала Трасс на пресс-конференции по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Глава МИД Великобритании также указала, что приехала в Украину, чтобы показать неизменную поддержку Украины своей страной.

Читайте также: В случае вторжения в Украину Россию ждет беспрецедентный пакет скоординированных санкций, - Трасс

"Я очень поражена, что несмотря на российскую агрессию против Украины, жизнь в Киеве продолжается, и я очень поражена уровнем стоицизма украинского народа и украинского правительства", - отметила Трасс.

Она заверила, что Великобритания поддерживает Украину в праве избирать свое будущее.

"Мы очень горды, что находимся на передовом плане в поддержке Украины. Мы предоставили оборонное оружие и провели обучение 22 тыс. военнослужащих украинской армии", - рассказала Трасс.

Автор: 

Великобритания (4943) Трасс Элизабет (116)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
Боже-бережи королеву й надалі...
показать весь комментарий
17.02.2022 17:09
+12
Єто NLAW новые. оружия. 1.5 млрд фунтов уже привзли неделю назад финсовая помощь. Боже храни Британию и ее Величество королеву Англии
показать весь комментарий
17.02.2022 17:31
+7
Дякуємо! 🇺🇦🤝🇬🇧
показать весь комментарий
17.02.2022 17:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
17.02.2022 17:09 Ответить
Боже-бережи королеву й надалі...
показать весь комментарий
17.02.2022 17:09 Ответить
А что эти 100 млн?
Нацбанк сейчас столько за пол дня на поддержку гривны тратит.
Сумма поддержки при возможностях ВБ должна быть в 50 раз больше.
показать весь комментарий
17.02.2022 17:15 Ответить
Да, союзники у нас жлобы.
показать весь комментарий
17.02.2022 17:22 Ответить
Єто NLAW новые. оружия. 1.5 млрд фунтов уже привзли неделю назад финсовая помощь. Боже храни Британию и ее Величество королеву Англии
показать весь комментарий
17.02.2022 17:31 Ответить
2000 гранатомётов по 20000 фунтов за НОВЫЙ. Дв 1.5 лярда😁
показать весь комментарий
17.02.2022 17:55 Ответить
Для сравнения:США тратили на Афган более 300 млн.в день.В ДЕНЬ!И так 20 лет
показать весь комментарий
17.02.2022 17:58 Ответить
2/3 тех денег не покидали США😁
показать весь комментарий
17.02.2022 18:01 Ответить
Вам это сообщили в Минфине США?
показать весь комментарий
17.02.2022 19:10 Ответить
Нет, приходилось осваивать деньги амерских налогоплательщиков по программе учёта источников ионизирующего излучения. Совсем с краешку правда и без финансовой пользы для себя, но смысл уловил😁
показать весь комментарий
17.02.2022 19:21 Ответить
Я уже давно уловил,что пустозвоны ,когда сказать нечего,начинают косить под дурачков)Ты-типичный пример)
показать весь комментарий
17.02.2022 19:34 Ответить
Потрудитесь сформулировать претензии более конкретно, раз уж вы не пустозвон😁
показать весь комментарий
17.02.2022 19:40 Ответить
трилионов в секунду бугалтер
показать весь комментарий
17.02.2022 18:02 Ответить
Раздели 2,3 трл. и посчитай само)
показать весь комментарий
17.02.2022 19:01 Ответить
епта вижу делитель литры на троих нарисовался
показать весь комментарий
17.02.2022 19:36 Ответить
Уверен,тебе даже с калькулятором будет сложно это посчитать)
показать весь комментарий
17.02.2022 19:39 Ответить
Тут только матричное счисление. Ну и теория вероятности в виду возможности ножевых при бытовой ссоре😁
показать весь комментарий
17.02.2022 19:43 Ответить
И еще Александру Борису де Пфеффель-Джонсону, и Лиз Трасс, и всей Британии!!!!
показать весь комментарий
17.02.2022 17:15 Ответить
спасибо, надеюсь же никто не против?
я только за!
показать весь комментарий
17.02.2022 17:12 Ответить
Аргазмия против, это все нагнетание ситуации
показать весь комментарий
17.02.2022 17:13 Ответить
Как думаешь: Что с этими деньгами станет в Украине? Куда потратят?
показать весь комментарий
17.02.2022 17:13 Ответить
Бене отдадут.
показать весь комментарий
17.02.2022 17:31 Ответить
Дякуємо! 🇺🇦🤝🇬🇧
показать весь комментарий
17.02.2022 17:20 Ответить
пердякою
показать весь комментарий
17.02.2022 20:27 Ответить
Помощь это хорошо, за это большое спасибо! Главное чтобы все эти деньги от союзников пошли народу Украины и армии, а не Бене и Зекоманде.
показать весь комментарий
17.02.2022 17:42 Ответить
Трасс напоминает чём-то Течер.... сильный дипломат...
показать весь комментарий
17.02.2022 17:54 Ответить
В день ?
показать весь комментарий
17.02.2022 17:58 Ответить
зеля на бабофоны спустит
показать весь комментарий
17.02.2022 18:05 Ответить
Спиз…🦠🤢🐒🐲🦦👿👹🎪🤡
показать весь комментарий
17.02.2022 20:21 Ответить
сколько ж дибилов в коментах дякувальників Королеви, мать моя родная
показать весь комментарий
17.02.2022 20:27 Ответить
 
 