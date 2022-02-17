Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів, - Трасс

Велика Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів.

Про це заявила державний секретар Великої Британії Ліз Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Коли прем'єр-міністр відвідав Київ раніше цього місяця, він оголосив про надання 88 млн на підтримку демократії України та енергетичної безпеки. Сьогодні я можу оголосити наступний компонент нашої підтримки - збільшення фінансування на ці проекти до 100 млн фунтів", - сказала Трасс на пресконференції за результатами переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві.

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Глава МЗС Великої Британії також зазначила, що приїхала до України, щоб показати незмінну підтримку України своєю країною.

"Я дуже вражена, що незважаючи на російську агресію проти України, життя в Києві продовжується, і я дуже вражена рівнем стоїцизму українського народу та українського уряду", - зазначила Трасс.

Вона запевнила, що Британія підтримує Україну в праві обирати своє майбутнє.

"Ми дуже горді, що знаходимося на передовому плані у підтримці України. Ми надали оборонну зброю та провели навчання 22 тис. військовослужбовців української армії", - розповіла Трасс.

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