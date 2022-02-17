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Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів, - Трасс

Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів, - Трасс

Велика Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів.

Про це заявила державний секретар Великої Британії Ліз Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Коли прем'єр-міністр відвідав Київ раніше цього місяця, він оголосив про надання 88 млн на підтримку демократії України та енергетичної безпеки. Сьогодні я можу оголосити наступний компонент нашої підтримки - збільшення фінансування на ці проекти до 100 млн фунтів", - сказала Трасс на пресконференції за результатами переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві.

Також читайте: Велика Британія не може взяти на себе зобов'язання приймати українських біженців, - Трасс

Глава МЗС Великої Британії також зазначила, що приїхала до України, щоб показати незмінну підтримку України своєю країною.

"Я дуже вражена, що незважаючи на російську агресію проти України, життя в Києві продовжується, і я дуже вражена рівнем стоїцизму українського народу та українського уряду", - зазначила Трасс.

Вона запевнила, що Британія підтримує Україну в праві обирати своє майбутнє.

"Ми дуже горді, що знаходимося на передовому плані у підтримці України. Ми надали оборонну зброю та провели навчання 22 тис. військовослужбовців української армії", - розповіла Трасс.

Також читайте: У разі вторгнення Росія не зупиниться на Україні, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Автор: 

Велика Британія (5565) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+18
Боже-бережи королеву й надалі...
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17.02.2022 17:09
+12
Єто NLAW новые. оружия. 1.5 млрд фунтов уже привзли неделю назад финсовая помощь. Боже храни Британию и ее Величество королеву Англии
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17.02.2022 17:31
+7
Дякуємо! 🇺🇦🤝🇬🇧
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17.02.2022 17:20
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17.02.2022 17:09 Відповісти
Боже-бережи королеву й надалі...
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17.02.2022 17:09 Відповісти
А что эти 100 млн?
Нацбанк сейчас столько за пол дня на поддержку гривны тратит.
Сумма поддержки при возможностях ВБ должна быть в 50 раз больше.
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17.02.2022 17:15 Відповісти
Да, союзники у нас жлобы.
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17.02.2022 17:22 Відповісти
Єто NLAW новые. оружия. 1.5 млрд фунтов уже привзли неделю назад финсовая помощь. Боже храни Британию и ее Величество королеву Англии
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17.02.2022 17:31 Відповісти
2000 гранатомётов по 20000 фунтов за НОВЫЙ. Дв 1.5 лярда😁
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17.02.2022 17:55 Відповісти
Для сравнения:США тратили на Афган более 300 млн.в день.В ДЕНЬ!И так 20 лет
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17.02.2022 17:58 Відповісти
2/3 тех денег не покидали США😁
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17.02.2022 18:01 Відповісти
Вам это сообщили в Минфине США?
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17.02.2022 19:10 Відповісти
Нет, приходилось осваивать деньги амерских налогоплательщиков по программе учёта источников ионизирующего излучения. Совсем с краешку правда и без финансовой пользы для себя, но смысл уловил😁
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17.02.2022 19:21 Відповісти
Я уже давно уловил,что пустозвоны ,когда сказать нечего,начинают косить под дурачков)Ты-типичный пример)
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17.02.2022 19:34 Відповісти
Потрудитесь сформулировать претензии более конкретно, раз уж вы не пустозвон😁
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17.02.2022 19:40 Відповісти
трилионов в секунду бугалтер
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17.02.2022 18:02 Відповісти
Раздели 2,3 трл. и посчитай само)
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17.02.2022 19:01 Відповісти
епта вижу делитель литры на троих нарисовался
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17.02.2022 19:36 Відповісти
Уверен,тебе даже с калькулятором будет сложно это посчитать)
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17.02.2022 19:39 Відповісти
Тут только матричное счисление. Ну и теория вероятности в виду возможности ножевых при бытовой ссоре😁
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17.02.2022 19:43 Відповісти
И еще Александру Борису де Пфеффель-Джонсону, и Лиз Трасс, и всей Британии!!!!
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17.02.2022 17:15 Відповісти
спасибо, надеюсь же никто не против?
я только за!
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17.02.2022 17:12 Відповісти
Аргазмия против, это все нагнетание ситуации
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17.02.2022 17:13 Відповісти
Как думаешь: Что с этими деньгами станет в Украине? Куда потратят?
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17.02.2022 17:13 Відповісти
Бене отдадут.
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17.02.2022 17:31 Відповісти
Дякуємо! 🇺🇦🤝🇬🇧
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17.02.2022 17:20 Відповісти
пердякою
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17.02.2022 20:27 Відповісти
Помощь это хорошо, за это большое спасибо! Главное чтобы все эти деньги от союзников пошли народу Украины и армии, а не Бене и Зекоманде.
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17.02.2022 17:42 Відповісти
Трасс напоминает чём-то Течер.... сильный дипломат...
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17.02.2022 17:54 Відповісти
В день ?
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17.02.2022 17:58 Відповісти
зеля на бабофоны спустит
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17.02.2022 18:05 Відповісти
Спиз…🦠🤢🐒🐲🦦👿👹🎪🤡
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17.02.2022 20:21 Відповісти
сколько ж дибилов в коментах дякувальників Королеви, мать моя родная
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17.02.2022 20:27 Відповісти
 
 