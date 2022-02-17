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Новости Война
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Существует большая угроза наступательных действий со стороны России, - Трасс

Существует большая угроза наступательных действий со стороны России, - Трасс

Пока существует высокая вероятность того, что РФ предпримет наступательные действия, но также и возможность того, что РФ выберет путь дипломатии.

Об этом сообщила сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть, конечно, большой шанс, что будут наступательные действия России. Если нет, почему 100 тыс. войск размещаются на границе с Украиной? Но Россия все еще может выбрать путь дипломатии, они могут обеспечить деэскалацию, они могут отвести свои войска от границы , и я считаю, что это в интересах европейской безопасности, но также в интересах России", – сказала Трасс.

Также читайте: Британия увеличит объем поддержки Украины до 100 млн фунтов, - Трасс

Автор: 

армия РФ (19143) вторжение (508) россия (95441) операция Объединенных сил (6766) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+28
Брехня! Там же гражданская война идёть!

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17.02.2022 17:45
+23
рекорд дальности!
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17.02.2022 17:46
+8
зброю давайте зброю і набої.... будемо захищати демократію
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17.02.2022 17:38
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Якусь загребущу колумбійську муку їм завезли?
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17.02.2022 17:38 Ответить
Напад неминуче буде. Скоріш за все за декілька місяців. Південні області під загрозою. Такі міста як Генічеськ, Маріуполь, Одеса, Мелітополь, Миколаїв, Бердянськ, Харків тощо зазнають нападу. Тому треба посилено готуватись до боїв в містах. Саме так, необхідно заводити особовий склад та техніку в міста та перетворити перелічені міста та менші местечка в неприступні фортеці для кацапів. Заздалегідь продумати міста для укриття, підготувати запаси амуніції, провізії, води. Треба надовго скувати просування рашистів, втягнути їх в довгу виснажливу війну. Шанси для оборони є лише в містах. Не можна повторити долю таках міст як Донецьк, Луганськ, Алчевськ (мовчу вже про Крим), які здали майже без пострілу. Шанси зупинити агресора лише в обороні міст. Ще це збільшить шанси на отримання допомоги від НАТО та ЄС, коли на екранах будуть кадри із зруйнованими будинками та сотнями жертв серед цивільних. Чому зараз не йде підготовка ????
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17.02.2022 17:52 Ответить
Харе нагнетать. Подготовка идет полным ходом.
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17.02.2022 17:59 Ответить
с каких пор невыделение денег называется подготовкой ?

подготовкой к поражению ?
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17.02.2022 18:09 Ответить
Та нехэра вже не буде. Бо по перше, ми не в 2013, 2014 му роках по статку в армії. По друге, вже натерпілись від "мишебратьев". Поо третє, нам нікуди бігти і, або ми живемо в своїй вільній та незалежній Ненькі, або загинемо, боронивши її.
Рабами ми вже не будемо, полюбе.
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17.02.2022 18:11 Ответить
Якусь загребущу колумбійську муку їм завезли?
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17.02.2022 17:56 Ответить
зброю давайте зброю і набої.... будемо захищати демократію
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17.02.2022 17:38 Ответить
Та пошли они нахер! Даже мне надоело бояться!
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17.02.2022 17:39 Ответить
ПНХ
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17.02.2022 17:40 Ответить
Хотя... может под "они" имелись ввиду рашисты? Не знаю. Тогда я ошибся.
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17.02.2022 18:22 Ответить
Може напасти, може й не напасти. Дякуємо за інформацію!
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17.02.2022 17:40 Ответить
Так ніхто не знає, що у прогорклих мізках шимпанзе з гранатою. Це ж потвора.
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17.02.2022 17:48 Ответить
Брехня! Там же гражданская война идёть!

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17.02.2022 17:45 Ответить
рекорд дальности!
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17.02.2022 17:46 Ответить
Просто куля с непредсказуемой траекторией. И сразу в лоб.
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17.02.2022 17:52 Ответить
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17.02.2022 17:52 Ответить
Ніхріна собі в них дальнобійна зброя. Оце так підігнали нам на літаках.
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17.02.2022 19:51 Ответить
Точняк! дайте нам еще ПВО и на гражданский ранок отсыпьте немножечко стрелкового
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17.02.2022 17:45 Ответить
Шутка была когда то. Когда возле роддома подрабатывал предсказатель, перехватывая ошалевших от восторга молодых отцов, что мучались под окнами там, ожидая кого родит жена---УЗИ не было тогда. *Я вам точно скажу---будет мальчик или девочка*. Хотя конечно было бы лучше, что бы точно говорил---от кого!
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17.02.2022 17:45 Ответить
- Діти, - сказала вчителька. - Путін - найвеличніший лідер **********!
І всі учні почали хлопати і радіти. Але один учень встав і сказав:
- Але ж він просто *****!!
Цього учня звали Альберт Ейнштейн.
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17.02.2022 17:45 Ответить
...разница в деталях, но в целом все вернро
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17.02.2022 18:12 Ответить
Хтось іде по вулиці і в нього є шанс всратися.Але він нікому про це не говорить,іде собі далі і як правило доходить куди йому треба.Отака штука ті шанси,інколи їх хочуть,інколи ні,але одна в них певна річ - вони ніколи не здійснюються коли про них всі знають.
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17.02.2022 17:46 Ответить
Путин просто СЦИКЛО, и по пацански его просто надо его дружкам ликвидировать, и поставить во главе того кто достает нож и бьет а не сопли пережовывает
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17.02.2022 17:48 Ответить
Ага,привели 100 тисяч війскових до кордону з Україною,щоби обрати шлях дипломатії, звісно...
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17.02.2022 17:48 Ответить
Суть минских соглашений:
Братва выбивает дверь, ставит нож к горлу хозяину и говорит подписывай быстро продажу / дарственную квартиры. Хозяин говорит, хорошо, подпишу, но только при немце и французе и если вы выйдете из квартиры и подождете снаружи.
- Подписывал, не то убьем!
- Но тогда у вас не будет документа с моей подписью и вы будете незаконными владельцами...
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17.02.2022 18:21 Ответить
Болт кацапам в рот ,чтобы голова не качалась а ни Украину ... Бооольшущий такой болт ...
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17.02.2022 18:00 Ответить
Байден заявил журналистам, что, по его мнению, российское вторжение на Украину произойдет «в ближайшие несколько дней» и под «чужим флагом»... Беларусь чет сразу на ум приходит.
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17.02.2022 18:02 Ответить
ПНХ кацап
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17.02.2022 18:06 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/vladimir-zelenskiy-prohodya-put-nato-ukraina-1645105487.html
вован зебледенский -

"Мы сразу признаем: нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Мы этого не просим. Иначе дестабилизация будет во всем мире. Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить"
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17.02.2022 18:06 Ответить
ЧОМУ "ЗЕ" МОВЧИТЬ щодо введення МИРОТВОРЧОГО КОНТИНГЕНТУ ?! Кеби замало ???
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17.02.2022 18:11 Ответить
У тебя нет кэбы если ты не понял до сих пор, что это враг Украины и слуга масквы.
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17.02.2022 18:19 Ответить
Наступальни дії мають вже бути з боку України.
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17.02.2022 18:34 Ответить
 
 