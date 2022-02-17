Существует большая угроза наступательных действий со стороны России, - Трасс
Пока существует высокая вероятность того, что РФ предпримет наступательные действия, но также и возможность того, что РФ выберет путь дипломатии.
Об этом сообщила сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть, конечно, большой шанс, что будут наступательные действия России. Если нет, почему 100 тыс. войск размещаются на границе с Украиной? Но Россия все еще может выбрать путь дипломатии, они могут обеспечить деэскалацию, они могут отвести свои войска от границы , и я считаю, что это в интересах европейской безопасности, но также в интересах России", – сказала Трасс.
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подготовкой к поражению ?
Рабами ми вже не будемо, полюбе.
І всі учні почали хлопати і радіти. Але один учень встав і сказав:
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вован зебледенский -
"Мы сразу признаем: нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Мы этого не просим. Иначе дестабилизация будет во всем мире. Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить"