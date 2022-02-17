Існує велика загроза наступальних дій з боку Росії, - Трасс

Наразі існує висока ймовірність того, що РФ розпочне наступальні дії, але також і можливість того, що РФ обере шлях дипломатії.

Про це повідомила сьогодні на спільній пресконференції із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ.

"Є, звісно, великий шанс, що будуть наступальні дії Росії. Якщо ні, то чому 100 тис. військ розміщуються на кордоні з Україною? Але Росія все ще може обрати шлях дипломатії, вони можуть забезпечити деескалацію, вони можуть відвести свої війська від кордону, і я вважаю, що це в інтересах європейської безпеки, але також в інтересах Росії", - сказала Трасс.

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