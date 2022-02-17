РФ готовится к атаке против Украины в ближайшие дни, - Блинкен

Войска РФ готовятся к атаке против Украины в ближайшие дни, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

"Россия говорит, что она отводит эти войска. Мы не видим, чтобы это происходило на земле. Наша информация ясно говорит, что эти войска, включая самолеты, корабли, готовятся к началу атаки на Украину в ближайшие дни", – сказал Блинкен.

По его словам, агрессия России против Украины - самая непосредственная угроза миру и безопасности.

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"Ставки выходят далеко за пределы Украины. Это момент опасности для жизни и безопасности миллионов людей, а также для учреждения Устава Организации Объединенных Наций и основанного на правилах международного порядка, сохраняющего стабильность во всем мире", - сказал Блинкен.

"Мы должны рассмотреть то, что Россия сейчас делает с Украиной", – добавил он.