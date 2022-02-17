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Новости Война
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РФ готовится к атаке против Украины в ближайшие дни, - Блинкен

РФ готовится к атаке против Украины в ближайшие дни, - Блинкен

Войска РФ готовятся к атаке против Украины в ближайшие дни, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

"Россия говорит, что она отводит эти войска. Мы не видим, чтобы это происходило на земле. Наша информация ясно говорит, что эти войска, включая самолеты, корабли, готовятся к началу атаки на Украину в ближайшие дни", – сказал Блинкен.

По его словам, агрессия России против Украины - самая непосредственная угроза миру и безопасности.

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"Ставки выходят далеко за пределы Украины. Это момент опасности для жизни и безопасности миллионов людей, а также для учреждения Устава Организации Объединенных Наций и основанного на правилах международного порядка, сохраняющего стабильность во всем мире", - сказал Блинкен.

"Мы должны рассмотреть то, что Россия сейчас делает с Украиной", – добавил он.

Автор: 

россия (95441) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+34
Дави москалів!
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17.02.2022 18:35
+20
у подоляка та з лахти кинули "у бій" ботів з методичками "америга мешает нашей иканомике своей "турботой и распространяет фейки про вторжение расеи!"?
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17.02.2022 18:38
+13
Трохи турбує-де усе кацапське лайно тут ховати...
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17.02.2022 18:37
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там й так нічого нікуди не доїде.
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17.02.2022 19:03 Ответить
спирт этиловый
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17.02.2022 19:11 Ответить
А ми поставимо вперемішку з метанолом - одну таку а другу іншу Щоб одні сп"яніли а інші осліпли!
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17.02.2022 19:15 Ответить
Si vis pacem, para bellum (с лат. - «Хочешь мира - готовься к войне»)
в 2014 году мы были не готовы к войне, в результате чего утратили часть своих территорий, и мир у нас не наступит до тех пор, пока мы их не вернем.
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17.02.2022 18:54 Ответить
Дожди погнали, кацапские "подземние войска " на утилизацию готовятся.
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17.02.2022 18:57 Ответить
Дуже потужна промова
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17.02.2022 19:05 Ответить
Та досить пужати,велкоме москалята.
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17.02.2022 19:05 Ответить
Если бы не озабоченость Европы, и шушли мушли Ангеле Меркель с путлером, и если бы в Украине был президент а не воры и клоуны, то этого могло и не быть !
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17.02.2022 19:10 Ответить
Кто-нибудь видел фильм "Хвост виляет собакой"? Рекомендую к просмотру, очень напоминает.
"Если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно". Собственно, не скрывается кому это нужно, вопрос зачем это им нужно? Думайте хоть немного к чему всё это катится.
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17.02.2022 19:17 Ответить
жопа виляет головой. кому, чему? руских америкосы заставили стянуть войска к нашей границе?
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17.02.2022 22:56 Ответить
Чергова порція психозу, для людей зі слабкими нервами. Упевнений, що сам Блінкен в це не вірить.
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17.02.2022 19:25 Ответить
Сраная русня - это вы,подонки, а США наш союзник и друг ,который нам активно помогает,вам фызда ,ублюдки...
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17.02.2022 20:40 Ответить
Чому Зеленський зараз не у США і не виступає в ООН???
Це зараз найголовніша його функція - апелювати до держав Світу.
Сам не їде і Пороху заблокував цю можливість.
Так на кого працює цей пан???
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17.02.2022 19:28 Ответить
Пане Блінкер,як Ви думаєте де зібє ***** ракету запущену на Кремль та начинеру окрім зривчатки і радіоактивними відходами?Дасть зірвати Керемль та заразити малу територію Москви чи зібє її на висоті 10-12км та заразить пощу своєї території у рази більшу чим Москва?
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17.02.2022 19:29 Ответить
Да что за хрень ты несешь,нешановный? Ты же неадекватен ,бредишь, как ботва хрюсская...
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17.02.2022 20:43 Ответить
Ну да,ну да.Нам терять нечего и если будем подыхать так и сделаем мертвой землей и територию мокшандии и зараженную на тысячи лет.Ядерная бомба это вам не радиоактивные отходы которых в Украине предостаточно.
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17.02.2022 20:53 Ответить
Блінкен не звізди.Краще перевозіть посольство до Перемишля бо як бомби будуть падати по всій країні може зачепити.
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17.02.2022 19:39 Ответить
Саша Г(авно) рашистское, пшол вон отсюда,животное
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17.02.2022 20:45 Ответить
ща чикануся
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17.02.2022 19:45 Ответить
Жителі України вже готові до війни як морально,псіхологічно так і матеріально.Паніка вже пройшла ще дві-три неділі назад а тепер ми українці просто холоднокровно очікуємо напад.Та вже і відвід війск ****** не знаю як прийме народ країи із радістю чи як розчарування.
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17.02.2022 20:49 Ответить
а тепер подивимось, як зекоманда буде відбиватись від москальських ракет
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17.02.2022 20:51 Ответить
Найбільша загроза припадає кінець олімпади, +2-3 дні. До їхнього 23 лютого включно.
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17.02.2022 21:06 Ответить
Коли вже заткнетеся зі своїм карканням і нагнітанням істерії.
Точно, як з єдиною хворобою в світі: страх, страх і страх.
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17.02.2022 21:16 Ответить
Тіха! Канадію від вас бісить.
А Україна - ета другоє?
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17.02.2022 21:58 Ответить
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