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Новини Війна
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РФ готується до атаки проти України найближчими днями, - Блінкен

РФ готується до атаки проти України найближчими днями, - Блінкен

Війська РФ готуються до атаки проти України найближчими днями, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен на засіданні Ради Безпеки ООН.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

"Росія каже, що вона відводить ці війська. Ми не бачимо, щоб це відбувалося на землі. Наша інформація ясно говорить, що ці війська, включаючи літаки, кораблі, готуються до початку атаки на Україну найближчими днями", - сказав Блінкен.

За його словами, агресія Росії проти України є найбезпосереднішою загрозою миру та безпеці.

"Ставки виходять далеко за межі України. Це момент небезпеки для життя та безпеки мільйонів людей, а також для заснування Статуту Організації Об’єднаних Націй та заснованого на правилах міжнародного порядку, який зберігає стабільність у всьому світі", - сказав Блінкен.

"Ми повинні розглянути те, що Росія зараз робить з Україною", - додав він.

Читайте: Заява партії "Слуга народу": відведення військ РФ - фейк, російські обстріли - тероризм

Автор: 

росія (65010) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+34
Дави москалів!
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17.02.2022 18:35
+20
у подоляка та з лахти кинули "у бій" ботів з методичками "америга мешает нашей иканомике своей "турботой и распространяет фейки про вторжение расеи!"?
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17.02.2022 18:38
+13
Трохи турбує-де усе кацапське лайно тут ховати...
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17.02.2022 18:37
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там й так нічого нікуди не доїде.
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17.02.2022 19:03 Відповісти
спирт этиловый
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17.02.2022 19:11 Відповісти
А ми поставимо вперемішку з метанолом - одну таку а другу іншу Щоб одні сп"яніли а інші осліпли!
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17.02.2022 19:15 Відповісти
Si vis pacem, para bellum (с лат. - «Хочешь мира - готовься к войне»)
в 2014 году мы были не готовы к войне, в результате чего утратили часть своих территорий, и мир у нас не наступит до тех пор, пока мы их не вернем.
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17.02.2022 18:54 Відповісти
Дожди погнали, кацапские "подземние войска " на утилизацию готовятся.
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17.02.2022 18:57 Відповісти
Дуже потужна промова
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17.02.2022 19:05 Відповісти
Та досить пужати,велкоме москалята.
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17.02.2022 19:05 Відповісти
Если бы не озабоченость Европы, и шушли мушли Ангеле Меркель с путлером, и если бы в Украине был президент а не воры и клоуны, то этого могло и не быть !
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17.02.2022 19:10 Відповісти
Кто-нибудь видел фильм "Хвост виляет собакой"? Рекомендую к просмотру, очень напоминает.
"Если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно". Собственно, не скрывается кому это нужно, вопрос зачем это им нужно? Думайте хоть немного к чему всё это катится.
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17.02.2022 19:17 Відповісти
жопа виляет головой. кому, чему? руских америкосы заставили стянуть войска к нашей границе?
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17.02.2022 22:56 Відповісти
Чергова порція психозу, для людей зі слабкими нервами. Упевнений, що сам Блінкен в це не вірить.
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17.02.2022 19:25 Відповісти
Сраная русня - это вы,подонки, а США наш союзник и друг ,который нам активно помогает,вам фызда ,ублюдки...
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17.02.2022 20:40 Відповісти
Чому Зеленський зараз не у США і не виступає в ООН???
Це зараз найголовніша його функція - апелювати до держав Світу.
Сам не їде і Пороху заблокував цю можливість.
Так на кого працює цей пан???
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17.02.2022 19:28 Відповісти
Пане Блінкер,як Ви думаєте де зібє ***** ракету запущену на Кремль та начинеру окрім зривчатки і радіоактивними відходами?Дасть зірвати Керемль та заразити малу територію Москви чи зібє її на висоті 10-12км та заразить пощу своєї території у рази більшу чим Москва?
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17.02.2022 19:29 Відповісти
Да что за хрень ты несешь,нешановный? Ты же неадекватен ,бредишь, как ботва хрюсская...
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17.02.2022 20:43 Відповісти
Ну да,ну да.Нам терять нечего и если будем подыхать так и сделаем мертвой землей и територию мокшандии и зараженную на тысячи лет.Ядерная бомба это вам не радиоактивные отходы которых в Украине предостаточно.
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17.02.2022 20:53 Відповісти
Блінкен не звізди.Краще перевозіть посольство до Перемишля бо як бомби будуть падати по всій країні може зачепити.
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17.02.2022 19:39 Відповісти
Саша Г(авно) рашистское, пшол вон отсюда,животное
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17.02.2022 20:45 Відповісти
ща чикануся
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17.02.2022 19:45 Відповісти
Жителі України вже готові до війни як морально,псіхологічно так і матеріально.Паніка вже пройшла ще дві-три неділі назад а тепер ми українці просто холоднокровно очікуємо напад.Та вже і відвід війск ****** не знаю як прийме народ країи із радістю чи як розчарування.
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17.02.2022 20:49 Відповісти
а тепер подивимось, як зекоманда буде відбиватись від москальських ракет
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17.02.2022 20:51 Відповісти
Найбільша загроза припадає кінець олімпади, +2-3 дні. До їхнього 23 лютого включно.
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17.02.2022 21:06 Відповісти
Коли вже заткнетеся зі своїм карканням і нагнітанням істерії.
Точно, як з єдиною хворобою в світі: страх, страх і страх.
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17.02.2022 21:16 Відповісти
Тіха! Канадію від вас бісить.
А Україна - ета другоє?
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17.02.2022 21:58 Відповісти
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