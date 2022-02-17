РФ готується до атаки проти України найближчими днями, - Блінкен

Війська РФ готуються до атаки проти України найближчими днями, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен на засіданні Ради Безпеки ООН.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

"Росія каже, що вона відводить ці війська. Ми не бачимо, щоб це відбувалося на землі. Наша інформація ясно говорить, що ці війська, включаючи літаки, кораблі, готуються до початку атаки на Україну найближчими днями", - сказав Блінкен.

За його словами, агресія Росії проти України є найбезпосереднішою загрозою миру та безпеці.

"Ставки виходять далеко за межі України. Це момент небезпеки для життя та безпеки мільйонів людей, а також для заснування Статуту Організації Об’єднаних Націй та заснованого на правилах міжнародного порядку, який зберігає стабільність у всьому світі", - сказав Блінкен.

"Ми повинні розглянути те, що Росія зараз робить з Україною", - додав він.

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