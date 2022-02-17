Требования России по нейтралитету Украины неприемлемы, - министр обороны Германии Ламбрехт

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт считает неприемлемыми предложения РФ по соглашению, согласно которому за Украиной был бы закреплен нейтралитет без перспективы членства в НАТО.

Об этом она заявила в интервью DW, сообщает Цензор.НЕТ.

"Существуют красные линии, за которые мы не можем заходить, как бы долго мы ни вели переговоры. Такими красными линиями являются суверенитет Украины, международное право, а также право выбирать, в какой альянс вступать", - подчеркнула Ламбрехт.

Министр напомнила, что вступление в Североатлантический альянс предполагает соответствие ряду критериев.

"Эти предпосылки Украина пока не выполнила. Это был бы еще долгий процесс, если идти по этому пути. Решение, подавать заявку на вступление или нет, должно оставаться за Украиной. Этим нельзя уступать и на переговорах", - отметила Ламбрехт.

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