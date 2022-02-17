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Требования России по нейтралитету Украины неприемлемы, - министр обороны Германии Ламбрехт

Требования России по нейтралитету Украины неприемлемы, - министр обороны Германии Ламбрехт

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт считает неприемлемыми предложения РФ по соглашению, согласно которому за Украиной был бы закреплен нейтралитет без перспективы членства в НАТО.

Об этом она заявила в интервью DW, сообщает Цензор.НЕТ.

"Существуют красные линии, за которые мы не можем заходить, как бы долго мы ни вели переговоры. Такими красными линиями являются суверенитет Украины, международное право, а также право выбирать, в какой альянс вступать", - подчеркнула Ламбрехт.

Министр напомнила, что вступление в Североатлантический альянс предполагает соответствие ряду критериев.

"Эти предпосылки Украина пока не выполнила. Это был бы еще долгий процесс, если идти по этому пути. Решение, подавать заявку на вступление или нет, должно оставаться за Украиной. Этим нельзя уступать и на переговорах", - отметила Ламбрехт.

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Автор: 

Германия (6943) НАТО (9970) членство в НАТО (1509) Ламбрехт Кристин (49)


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Топ комментарии
+5
А в Германии нет коррупции, ага. Тут два варианта: 1) Бывший канцлер Германии Шрёдер уникальный специалист в нефтегазовой сфере и его после отставки с руками забрал Газпром, чтобы такого спеца не взял на работу Shell или вариант 2) это коррупция в высших эшелонах власти Германии и за продвижение Северного потока во время своей каденции он получил должность с окладом в миллионы долларов в год, так же, как и бывшая министр иностранных дел Австрии после отставки обнаружила в себе талант вести нефтяной бизнес и стала работать в совете директоров Роснефти. Не, это не может быть коррупцией, вся корупция в Украине., а то, что оба потока больше всех лоббировали Германия и Австрия чистое совпадение.
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18.02.2022 00:23
+4
Пункт перший: має здохнуити *****
Все.
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17.02.2022 23:33
+4
Отсутствие коррупции...так для начала...
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17.02.2022 23:35
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Оголосити нейтральність, похіхікати з пуйлом, потім волати, на нас мокші напали., але танки будуть в ангарах.
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17.02.2022 23:29 Ответить
"...вступ до Північноатлантичного альянсу передбачає відповідність низці критеріїв..."
А де можна побачити перелік цих критеріїв?
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17.02.2022 23:31 Ответить
Пункт перший: має здохнуити *****
Все.
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17.02.2022 23:33 Ответить
другое будет...должна сдохнуть рашка
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17.02.2022 23:36 Ответить
Отсутствие коррупции...так для начала...
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17.02.2022 23:35 Ответить
Ну тогда все страны мира не соответствуют. Во всех странах есть коррупция
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17.02.2022 23:38 Ответить
Но не на таком уровне...Тот же лукашенко захотел бы в нато (во времена ельцына), а не под кремль и его могли бы принять
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17.02.2022 23:40 Ответить
Удали свой коммент, не позорься.
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17.02.2022 23:50 Ответить
А в Германии нет коррупции, ага. Тут два варианта: 1) Бывший канцлер Германии Шрёдер уникальный специалист в нефтегазовой сфере и его после отставки с руками забрал Газпром, чтобы такого спеца не взял на работу Shell или вариант 2) это коррупция в высших эшелонах власти Германии и за продвижение Северного потока во время своей каденции он получил должность с окладом в миллионы долларов в год, так же, как и бывшая министр иностранных дел Австрии после отставки обнаружила в себе талант вести нефтяной бизнес и стала работать в совете директоров Роснефти. Не, это не может быть коррупцией, вся корупция в Украине., а то, что оба потока больше всех лоббировали Германия и Австрия чистое совпадение.
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18.02.2022 00:23 Ответить
https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/
ctrl+f Критерії, які необхідно виконати для вступу до НАТО
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17.02.2022 23:37 Ответить
Україна, виходить, виконала усі вимоги.
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17.02.2022 23:42 Ответить
Останні пункти ні, там стандартизація, оборонна програма, відповідність оборонних бюджетів та їх виконання, по суті перед тим як вступити до НАТО потрібно мати армію рівня НАТО, включно з ракетами, літаками і т.д. В військових силах нато домінує авіація та ракетне озброєння.
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17.02.2022 23:45 Ответить
І у кого з тих хто вступав у НАТО за останні 20 років були виконані всі умови? У Польщі, наприклад радянський ЗРК С200 на озброєнні і бойових літаків лише на сьогоднішній день більше ніж у нас.
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17.02.2022 23:49 Ответить
Для польщі були одні умови, для нас нажаль зовсім інші, союзники дали зрозуміти що приєднатися нам буде не просто, можливо аж після того як пу дуба дасть (що скоріше за все для нас основний критерій)
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17.02.2022 23:53 Ответить
_Захід має прийти до тями й припинити плазувати перед людожерами, припинити згодувувати їм народи.
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17.02.2022 23:41 Ответить
шановна , а Шольц з Штайнмаєром не образяться ?
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17.02.2022 23:34 Ответить
Цапи України не указ!
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17.02.2022 23:41 Ответить
krtmn@krtmn79

https://twitter.com/krtmn79/status/1494382171209060353 3 ч



Россия потребовала от Запада отозвать всех своих инструкторов и советников из Украины и одновременно путинский подпевала зеленский заявил: "Нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны". Уже и не знает как бы еще путину лизнуть.
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17.02.2022 23:51 Ответить
НАТО это США, и если бы США хотело вступления Украины в НАТО это бы случилось очень быстро . США ключевой член НАТО и все страны находится под их зонтиком. Один намёк, что США выйдут из НАТО привёл бы в чувства все страны. Так как оборона стоит слишком дорого.
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17.02.2022 23:55 Ответить
+ Велика Британія, Канада, Туреччина, Німеччина, Франція, Італія, Польша, Іспанія.
Інші 21 країну члена НАТО, ніхто питати не буде.
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18.02.2022 00:07 Ответить
Вы сравните бюджеты этих стран на оборону и бюджет США. Кто платит тот заказывает музыку.
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18.02.2022 00:26 Ответить
А еще похоже говорят: "Kто девушку ужинает, тот ее и танцует".
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18.02.2022 08:55 Ответить
Сразу видно бабка из штази ушла на пенсию 😁
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18.02.2022 00:00 Ответить
А почему бы и нет !?
"Угроза вторжения рф в Украину создает глобальную опасность повреждения АЭС на украинской территории. Последствия разрушения атомных станций впрямую угрожают соседним странам НАТО. В связи с этим Украина может пригласить войска НАТО для охраны АЭС."
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18.02.2022 00:42 Ответить
 
 