Вимоги Росії щодо нейтралітету України неприйнятні, - міністр оборони Німеччини Ламбрехт
Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вважає неприйнятними пропозиції РФ щодо угоди, згідно з якою за Україною був би закріплений нейтралітет без перспективи членства у НАТО.
Про це вона заявила у інтерв'ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Існують червоні лінії, за які ми не можемо заходити, як би довго ми не вели переговори. Такими червоними лініями є суверенітет України, міжнародне право, а також право обирати, до якого альянсу вступати", - наголосила Ламбрехт.
Міністр нагадала, що вступ до Північноатлантичного альянсу передбачає відповідність низці критеріїв.
"Ці передумови Україна поки не виконала. Це був би ще довгий процес, якщо йти цим шляхом. Рішення, подавати заявку на вступ чи ні, має залишатися за Україною. Цим не можна поступатися і на переговорах", - зазначила Ламбрехт.
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А де можна побачити перелік цих критеріїв?
Все.
ctrl+f Критерії, які необхідно виконати для вступу до НАТО
https://twitter.com/krtmn79/status/1494382171209060353 3 ч
Россия потребовала от Запада отозвать всех своих инструкторов и советников из Украины и одновременно путинский подпевала зеленский заявил: "Нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны". Уже и не знает как бы еще путину лизнуть.
Інші 21 країну члена НАТО, ніхто питати не буде.
"Угроза вторжения рф в Украину создает глобальную опасность повреждения АЭС на украинской территории. Последствия разрушения атомных станций впрямую угрожают соседним странам НАТО. В связи с этим Украина может пригласить войска НАТО для охраны АЭС."