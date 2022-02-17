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Новини
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Вимоги Росії щодо нейтралітету України неприйнятні, - міністр оборони Німеччини Ламбрехт

Вимоги Росії щодо нейтралітету України неприйнятні, - міністр оборони Німеччини Ламбрехт

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вважає неприйнятними пропозиції РФ щодо угоди, згідно з якою за Україною був би закріплений нейтралітет без перспективи членства у НАТО.

Про це вона заявила у інтерв'ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Існують червоні лінії, за які ми не можемо заходити, як би довго ми не вели переговори. Такими червоними лініями є суверенітет України, міжнародне право, а також право обирати, до якого альянсу вступати", - наголосила Ламбрехт.

Міністр нагадала, що вступ до Північноатлантичного альянсу передбачає відповідність низці критеріїв.

"Ці передумови Україна поки не виконала. Це був би ще довгий процес, якщо йти цим шляхом. Рішення, подавати заявку на вступ чи ні, має залишатися за Україною. Цим не можна поступатися і на переговорах", - зазначила Ламбрехт.

Також читайте: Нам не доведеться займатися темою розширення НАТО, поки ми з Путіним будемо при владі, - Шольц

Автор: 

Німеччина (7340) НАТО (6431) членство в НАТО (1718) Ламбрехт Крістін (57)


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Топ коментарі
+5
А в Германии нет коррупции, ага. Тут два варианта: 1) Бывший канцлер Германии Шрёдер уникальный специалист в нефтегазовой сфере и его после отставки с руками забрал Газпром, чтобы такого спеца не взял на работу Shell или вариант 2) это коррупция в высших эшелонах власти Германии и за продвижение Северного потока во время своей каденции он получил должность с окладом в миллионы долларов в год, так же, как и бывшая министр иностранных дел Австрии после отставки обнаружила в себе талант вести нефтяной бизнес и стала работать в совете директоров Роснефти. Не, это не может быть коррупцией, вся корупция в Украине., а то, что оба потока больше всех лоббировали Германия и Австрия чистое совпадение.
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18.02.2022 00:23
+4
Пункт перший: має здохнуити *****
Все.
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17.02.2022 23:33
+4
Отсутствие коррупции...так для начала...
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17.02.2022 23:35
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Оголосити нейтральність, похіхікати з пуйлом, потім волати, на нас мокші напали., але танки будуть в ангарах.
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17.02.2022 23:29 Відповісти
"...вступ до Північноатлантичного альянсу передбачає відповідність низці критеріїв..."
А де можна побачити перелік цих критеріїв?
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17.02.2022 23:31 Відповісти
Пункт перший: має здохнуити *****
Все.
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17.02.2022 23:33 Відповісти
другое будет...должна сдохнуть рашка
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17.02.2022 23:36 Відповісти
Отсутствие коррупции...так для начала...
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17.02.2022 23:35 Відповісти
Ну тогда все страны мира не соответствуют. Во всех странах есть коррупция
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17.02.2022 23:38 Відповісти
Но не на таком уровне...Тот же лукашенко захотел бы в нато (во времена ельцына), а не под кремль и его могли бы принять
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17.02.2022 23:40 Відповісти
Удали свой коммент, не позорься.
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17.02.2022 23:50 Відповісти
А в Германии нет коррупции, ага. Тут два варианта: 1) Бывший канцлер Германии Шрёдер уникальный специалист в нефтегазовой сфере и его после отставки с руками забрал Газпром, чтобы такого спеца не взял на работу Shell или вариант 2) это коррупция в высших эшелонах власти Германии и за продвижение Северного потока во время своей каденции он получил должность с окладом в миллионы долларов в год, так же, как и бывшая министр иностранных дел Австрии после отставки обнаружила в себе талант вести нефтяной бизнес и стала работать в совете директоров Роснефти. Не, это не может быть коррупцией, вся корупция в Украине., а то, что оба потока больше всех лоббировали Германия и Австрия чистое совпадение.
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18.02.2022 00:23 Відповісти
https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/
ctrl+f Критерії, які необхідно виконати для вступу до НАТО
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17.02.2022 23:37 Відповісти
Україна, виходить, виконала усі вимоги.
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17.02.2022 23:42 Відповісти
Останні пункти ні, там стандартизація, оборонна програма, відповідність оборонних бюджетів та їх виконання, по суті перед тим як вступити до НАТО потрібно мати армію рівня НАТО, включно з ракетами, літаками і т.д. В військових силах нато домінує авіація та ракетне озброєння.
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17.02.2022 23:45 Відповісти
І у кого з тих хто вступав у НАТО за останні 20 років були виконані всі умови? У Польщі, наприклад радянський ЗРК С200 на озброєнні і бойових літаків лише на сьогоднішній день більше ніж у нас.
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17.02.2022 23:49 Відповісти
Для польщі були одні умови, для нас нажаль зовсім інші, союзники дали зрозуміти що приєднатися нам буде не просто, можливо аж після того як пу дуба дасть (що скоріше за все для нас основний критерій)
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17.02.2022 23:53 Відповісти
_Захід має прийти до тями й припинити плазувати перед людожерами, припинити згодувувати їм народи.
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17.02.2022 23:41 Відповісти
шановна , а Шольц з Штайнмаєром не образяться ?
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17.02.2022 23:34 Відповісти
Цапи України не указ!
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17.02.2022 23:41 Відповісти
krtmn@krtmn79

https://twitter.com/krtmn79/status/1494382171209060353 3 ч



Россия потребовала от Запада отозвать всех своих инструкторов и советников из Украины и одновременно путинский подпевала зеленский заявил: "Нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны". Уже и не знает как бы еще путину лизнуть.
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17.02.2022 23:51 Відповісти
НАТО это США, и если бы США хотело вступления Украины в НАТО это бы случилось очень быстро . США ключевой член НАТО и все страны находится под их зонтиком. Один намёк, что США выйдут из НАТО привёл бы в чувства все страны. Так как оборона стоит слишком дорого.
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17.02.2022 23:55 Відповісти
+ Велика Британія, Канада, Туреччина, Німеччина, Франція, Італія, Польша, Іспанія.
Інші 21 країну члена НАТО, ніхто питати не буде.
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18.02.2022 00:07 Відповісти
Вы сравните бюджеты этих стран на оборону и бюджет США. Кто платит тот заказывает музыку.
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18.02.2022 00:26 Відповісти
А еще похоже говорят: "Kто девушку ужинает, тот ее и танцует".
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18.02.2022 08:55 Відповісти
Сразу видно бабка из штази ушла на пенсию 😁
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18.02.2022 00:00 Відповісти
А почему бы и нет !?
"Угроза вторжения рф в Украину создает глобальную опасность повреждения АЭС на украинской территории. Последствия разрушения атомных станций впрямую угрожают соседним странам НАТО. В связи с этим Украина может пригласить войска НАТО для охраны АЭС."
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18.02.2022 00:42 Відповісти
 
 