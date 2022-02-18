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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Наемник РФ угрожал наблюдателям ОБСЕ на Донбассе забрать у них автомобили

Наемник РФ угрожал наблюдателям ОБСЕ на Донбассе забрать у них автомобили

Незаконные вооруженные формирования продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ.

"Утром 16 февраля, когда СММ осуществляла патрулирование на полигоне вооруженных формирований около н. п. Шимшиновка (неподконтрольный правительству, 27 км к юго-западу от Луганска), к наблюдателям подошел невооруженный член вооруженных формирований и попросил их покинуть полигон, заявив, что им не разрешается находиться там во время учений с боевой стрельбой и они должны предварительно согласовать это с лицами, которым принадлежит фактический контроль. После этого член вооруженных формирований угрожал забрать патрульные автомобили в том случае, если Миссия попытается в будущем посетить полигон без предварительного согласования. Связавшись со своим патрульным центром, наблюдатели покинули этот район", - говорится в отчете.

В СММ подчеркнули, что "миссия решительно протестует против выдвижения каких-либо условий ее присутствию на всей территории, на которую распространяется действие ее мандата, а также против недопустимых угроз захвата собственности СММ, не имеющих оправдания ни при каких обстоятельствах. Миссия самостоятельно решает, где она планирует осуществлять патрулирование, в том числе собственно проводить соответствующую оценку безопасности".

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Также СММ напомнила о безусловности своей свободы передвижения и своем праве осуществлять мониторинг в пределах, определённых в мандате Миссии.

"Решением Постоянного совета ОБСЕ № 1117 предусмотрено обеспечение безопасного и надежного доступа Миссии по всей Украине. Неограниченный и безусловный доступ ко всем районам является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и информирования о ситуации с безопасностью, а также выполнения других предусмотренных мандатом задач. Кроме того, согласно мандату Миссии поручено, помимо прочего, докладывать о любых ограничениях свободы передвижения или иных обстоятельствах, препятствующих выполнению ее мандата", - сообщили в СММ ОБСЕ.

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Зовсім "абваравались" що вже у сліпо-глухої місії хочуть вкрасти ....
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18.02.2022 07:20 Ответить
Нічого дивного,якщо смердючі кацапапи позабирали навіть унітази та ношену спідню білизну з українських кораблів, після нападу у керченській протоці...
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18.02.2022 07:23 Ответить
А навіщо вони там, якщо їх нікуди не пускають? Щоб бухати в кабаках?
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18.02.2022 07:52 Ответить
то не найманець рф, а громадянин рф погрожує...
і росія мала би відповідати за дії своїх громадян
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18.02.2022 08:20 Ответить
...а також намагався відчавити у спостерігачів смартфони, мотивуючи це потребою "срочно позвонить"
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18.02.2022 07:53 Ответить
славно продолжение подвига освобрителей metro ))
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18.02.2022 08:02 Ответить
Азербайджан в конфликте с Арменией доказал роль ОБСЕ =0
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18.02.2022 08:02 Ответить
Ожидаемая реакция от козломордых обезьян)
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18.02.2022 08:08 Ответить
Просто апалченец на парковке раньше работал и не смог смотреть как тачки на халяву бесплатно стоят.
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18.02.2022 08:11 Ответить
 
 