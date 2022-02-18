Наемник РФ угрожал наблюдателям ОБСЕ на Донбассе забрать у них автомобили

Незаконные вооруженные формирования продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ.

"Утром 16 февраля, когда СММ осуществляла патрулирование на полигоне вооруженных формирований около н. п. Шимшиновка (неподконтрольный правительству, 27 км к юго-западу от Луганска), к наблюдателям подошел невооруженный член вооруженных формирований и попросил их покинуть полигон, заявив, что им не разрешается находиться там во время учений с боевой стрельбой и они должны предварительно согласовать это с лицами, которым принадлежит фактический контроль. После этого член вооруженных формирований угрожал забрать патрульные автомобили в том случае, если Миссия попытается в будущем посетить полигон без предварительного согласования. Связавшись со своим патрульным центром, наблюдатели покинули этот район", - говорится в отчете.

В СММ подчеркнули, что "миссия решительно протестует против выдвижения каких-либо условий ее присутствию на всей территории, на которую распространяется действие ее мандата, а также против недопустимых угроз захвата собственности СММ, не имеющих оправдания ни при каких обстоятельствах. Миссия самостоятельно решает, где она планирует осуществлять патрулирование, в том числе собственно проводить соответствующую оценку безопасности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в ОБСЕ: Скопление РФ 90-95 батальонно-тактических групп у границы с Украиной и в ОРДЛО "нельзя объяснять техническими аспектами"

Также СММ напомнила о безусловности своей свободы передвижения и своем праве осуществлять мониторинг в пределах, определённых в мандате Миссии.

"Решением Постоянного совета ОБСЕ № 1117 предусмотрено обеспечение безопасного и надежного доступа Миссии по всей Украине. Неограниченный и безусловный доступ ко всем районам является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и информирования о ситуации с безопасностью, а также выполнения других предусмотренных мандатом задач. Кроме того, согласно мандату Миссии поручено, помимо прочего, докладывать о любых ограничениях свободы передвижения или иных обстоятельствах, препятствующих выполнению ее мандата", - сообщили в СММ ОБСЕ.