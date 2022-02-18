Найманець РФ погрожував спостерігачам ОБСЄ на Донбасі забрати у них автомобілі

Незаконні збройні формування продовжують перешкоджати роботі місії ОБСЄ на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ.

"Вранці 16 лютого, коли СММ здійснювала патрулювання на полігоні збройних формувань біля н. п. Шимшинівка (непідконтрольний урядові, 27 км на південний захід від Луганська), до спостерігачів підійшов неозброєний член збройних формувань і попросив їх покинути полігон, заявивши, що їм не дозволяється перебувати там під час навчань із бойовою стрільбою і вони повинні попередньо узгодити це з особами, яким належить фактичний контроль. Затим член збройних формувань погрожував забрати патрульні автомобілі у разі, якщо Місія спробує у майбутньому відвідати полігон без попереднього узгодження. Зв’язавшись із патрульним центром, спостерігачі залишили цей район", - йдеться у звіті.

В СММ наголосили, що "місія рішуче протестує проти висування будь-яких умов її присутності на всій території, на яку поширюється дія її мандата, а також проти неприпустимих погроз захопити власність СММ, які не мають виправдання за жодних обставин. Місія самостійно вирішує, де вона планує здійснювати патрулювання, зокрема робити свою відповідну оцінку безпеки".

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Також СММ нагадала про безумовність своєї свободи пересування та своє право здійснювати моніторинг у межах, окреслених у мандаті Місії.

"У Рішенні Постійної ради ОБСЄ № 1117 зазначено, що СММ буде надано безпечний і надійний доступ по всій Україні. Необмежений та безумовний доступ до всіх районів є основою для забезпечення ефективного моніторингу та звітування про безпекову ситуацію, а також виконання інших завдань, передбачених мандатом. Згідно з мандатом Місії доручено, з-поміж іншого, звітувати про будь-які обмеження свободи пересування або інші перешкоди виконанню її мандата", - повідомили в СММ ОБСЄ.