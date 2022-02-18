Байден соберет лидеров ЕС и НАТО, чтобы обсудить ситуацию в Украине

Президент США Джо Байден организует встречу с главами стран ЕС и НАТО, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает офис премьер-министра Канады.

"Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Соединенного Королевства, Европейского Союза и НАТО, чтобы обсудить Украину", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьера Канады.

В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли об угрозе "российского вторжения". Россия последовательно опровергала эти утверждения.

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Минобороны России сообщило 15 февраля, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования, однако военные остались на прежних позициях.