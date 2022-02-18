Байден соберет лидеров ЕС и НАТО, чтобы обсудить ситуацию в Украине
Президент США Джо Байден организует встречу с главами стран ЕС и НАТО, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает офис премьер-министра Канады.
"Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Соединенного Королевства, Европейского Союза и НАТО, чтобы обсудить Украину", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьера Канады.
В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли об угрозе "российского вторжения". Россия последовательно опровергала эти утверждения.
Минобороны России сообщило 15 февраля, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования, однако военные остались на прежних позициях.
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в мене нема іншої відповіді...
і я теж хочу почути вашу відповідь на ваше провокаційне запитання.
ти його до обіда не корми, i в 2:30pm він продасть все на світі за пиріжок з гімном за 5 копійок.
Ведь - обратите внимание - среди приглашённых Украины нету. Это уже просто один в один напоминает Мюнхен 38.
Евросоюз в официальном документе Еврокомиссии "Торговля СПГ между ЕС и США" заявил, что Соединенные Штаты в самой ближайшей перспективе должны стать его основным поставщиком голубого топлива.
В комиссии подчеркнули, что "дальнейшее трансатлантическое сотрудничество неизбежно приведёт к тому, чтобы США вытеснят РФ с континента в качестве основного поставщика газа."
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🔥 Вы даже не представляете, насколько важна эта новость!
Она свидетельствует о коренном развороте Евросоюза в сфере энергетики.
И если тезисы, изложенные в документе, будут реализованы, то уже в 2025 году Россия потеряет львиную долю своих клиентов в Европе.
Опять путин всех переиграл?)
Sharp`s