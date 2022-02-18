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Новости Агрессия России против Украины Война
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Байден соберет лидеров ЕС и НАТО, чтобы обсудить ситуацию в Украине

Байден соберет лидеров ЕС и НАТО, чтобы обсудить ситуацию в Украине

Президент США Джо Байден организует встречу с главами стран ЕС и НАТО, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает офис премьер-министра Канады.

"Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Соединенного Королевства, Европейского Союза и НАТО, чтобы обсудить Украину", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьера Канады.

В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли об угрозе "российского вторжения". Россия последовательно опровергала эти утверждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден: Угроза вторжения РФ очень высока, Москва готовит провокацию и может напасть в течение нескольких дней

Минобороны России сообщило 15 февраля, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования, однако военные остались на прежних позициях.

Автор: 

Байден Джо (2786) вторжение (508) Канада (2077) НАТО (9970) Евросоюз (17102)


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Топ комментарии
+25
Джо Байден набагато більший патріот України на відміну від багатьох місцевих поцреотів.Байдену-респект.
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18.02.2022 07:33
+12
Чекаємо заяву Найвєлічайшого і Арахамії, що американці брехуни, нагнітають і заважають їм виконати "мінські" в частині вимоги пуйла - встановити "русский мир", незважаючи на невиконання кацапами жодного пункта, а навпаки, зробили купу порушень.
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18.02.2022 08:23
+5
Якщо порахувати скільки тут американської агротехники і на скільки років ми за неї винні врожаїв, а це сотні мільярдів. Без цього весь світ не отримає 1/5 частину їжі і навіть в штатах будуть бідні їсти пальмове масло. Козломордим це ніхто не подарує і їх будуть мочити поки не всерються. Тому тут і Байден і Джавеліни і Стінгери і згадали про Будапештський меморандум. А ще й підісрали самі собі козломорді, коли сказали, що хочуть НАТО 96 року і мити чоботи в Ла Манші.
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18.02.2022 08:01
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Джо Байден набагато більший патріот України на відміну від багатьох місцевих поцреотів.Байдену-респект.
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18.02.2022 07:33 Ответить
в Україні нафти по самісінькі... вище пупа і злі меріканці хочуть її захопити?
в мене нема іншої відповіді...
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18.02.2022 07:44 Ответить
а серьезно - до плеч.
і я теж хочу почути вашу відповідь на ваше провокаційне запитання.
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18.02.2022 07:47 Ответить
то надайте його, очевидного
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18.02.2022 07:56 Ответить
упс, мабуть шось пішло не так....
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18.02.2022 07:58 Ответить
Якщо порахувати скільки тут американської агротехники і на скільки років ми за неї винні врожаїв, а це сотні мільярдів. Без цього весь світ не отримає 1/5 частину їжі і навіть в штатах будуть бідні їсти пальмове масло. Козломордим це ніхто не подарує і їх будуть мочити поки не всерються. Тому тут і Байден і Джавеліни і Стінгери і згадали про Будапештський меморандум. А ще й підісрали самі собі козломорді, коли сказали, що хочуть НАТО 96 року і мити чоботи в Ла Манші.
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18.02.2022 08:01 Ответить
бубу не звіть - не до піаніни і шашликів зараз..
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18.02.2022 07:36 Ответить
Ой-ой-ой, а если бы и до шашлыков, можно подумать , шо от него не стошнит.
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18.02.2022 08:45 Ответить
маленьке гімно жере забагато і всі думки в нього про жорево.
ти його до обіда не корми, i в 2:30pm він продасть все на світі за пиріжок з гімном за 5 копійок.
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18.02.2022 08:56 Ответить
Вы и фокусник, так смачно нарассказывать о шашлыках, да так , шо у нас обрисовался мальчиш-плохиш на
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18.02.2022 09:02 Ответить
Все, умножили его.
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18.02.2022 09:04 Ответить
Єта другої -апіська!🤣
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18.02.2022 07:55 Ответить
Джо, гаси московських сцикунів!
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18.02.2022 08:00 Ответить
Чекаємо заяву Найвєлічайшого і Арахамії, що американці брехуни, нагнітають і заважають їм виконати "мінські" в частині вимоги пуйла - встановити "русский мир", незважаючи на невиконання кацапами жодного пункта, а навпаки, зробили купу порушень.
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18.02.2022 08:23 Ответить
Блин, за такие заявы, уже статья - за уклонизм и саботаж во время войны.
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18.02.2022 08:47 Ответить
Нужны все таки превентивные санкции
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18.02.2022 08:25 Ответить
Тут треба визначитися, якого калібру повинні бути ті санкції.
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18.02.2022 08:28 Ответить
А Зе пригласили ?
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18.02.2022 08:33 Ответить
Будут в 1001-й раз совещаться, как сохранить морду лица хла, так чтобы ботокс не потёк.
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18.02.2022 08:55 Ответить
Видать, я рановато припёрся сюда, комменты все однообразно-банальные, подожду когда ботоферма проснётся и ольгинские тролли заелозят, рубка начнётсят. Тода поинтереснее будет.Чичас 09.06.
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18.02.2022 09:07 Ответить
Разнадеялись то как... У них утренний опохмел плавно уходит в обеденный. За наркомовскими еще и очередь отстоять нужно.
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18.02.2022 09:20 Ответить
Перед вечерним опохмелом мелькнут и снова - в нирвану.
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18.02.2022 09:21 Ответить
Байден спросит у них: если мы так мешаем арахамии и не услышали ни одного спасибо от зеленского - так может х** с ней - с этой Украиной?
Ведь - обратите внимание - среди приглашённых Украины нету. Это уже просто один в один напоминает Мюнхен 38.
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18.02.2022 09:52 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3748835.html Тектонический сдвиг! Браво, давите свинособак!

Евросоюз в официальном документе Еврокомиссии "Торговля СПГ между ЕС и США" заявил, что Соединенные Штаты в самой ближайшей перспективе должны стать его основным поставщиком голубого топлива.

В комиссии подчеркнули, что "дальнейшее трансатлантическое сотрудничество неизбежно приведёт к тому, чтобы США вытеснят РФ с континента в качестве основного поставщика газа."
* * *
🔥 Вы даже не представляете, насколько важна эта новость!
Она свидетельствует о коренном развороте Евросоюза в сфере энергетики.
И если тезисы, изложенные в документе, будут реализованы, то уже в 2025 году Россия потеряет львиную долю своих клиентов в Европе.
Опять путин всех переиграл?)
Sharp`s
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18.02.2022 12:36 Ответить
 
 