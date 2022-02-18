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Спецмиссия ОБСЕ насчитала на Донбассе 591 нарушение "тишины"

Спецмиссия ОБСЕ насчитала на Донбассе 591 нарушение

СММ ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области 189 нарушений режима прекращения огня и 402 таких нарушения в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ.

В Донецкой области СММ зарегистрировала 189 нарушений режима прекращения огня, в том числе 128 взрывов (13 взрывов от исходного огня и 115 взрывов неопределенного происхождения). Большинство нарушений зафиксированы в районах к северу, востоку и северо-северо-западнее Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка), к югу от н. п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка), а также юго-юго-востоку и юго-западнее н. п. Гладосово (подконтроленый правительству, 51 км к северо-востоку от Донецка). За предыдущий отчетный период в этой области зарегистрировано 24 нарушения режима прекращения огня.

В Луганской области Миссия зарегистрировала 402 нарушения режима прекращения огня, в том числе 188 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений зафиксированы в пределах и вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) (см. ниже). Кроме этого, СММ зафиксировала 5 взрывов от артиллерийского огня на полигоне вблизи н. г. Шимшиновка (неподконтрольный правительству, 27 км юго-западнее Луганска), которые, по оценке, произошли в рамках учений с боевой стрельбой вне зоны безопасности. За предыдущий отчетный период в этой области зарегистрированы 129 нарушений режима прекращения огня (большинство также близ участка разведения в районе Золотого).

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"Вне отчетного периода, 17 февраля, после ряда сообщений о боевых действиях с обеих сторон линии столкновения, а также заявлений о жертвах среди гражданского населения и повреждении гражданских и инфраструктурных объектов за последние сутки СММ перенаправила несколько патрулей в Донецкой и Луганской областях, в частности направив их в детский сад и железнодорожный вокзал в н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км северо-восточнее Луганска). В ближайшие дни Миссия будет дополнительно уточнять эти и другие заявления и будет докладывать о результатах наблюдения в своих ежедневных отчетах", - говорится в отчете.

Также СММ сообщили, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о Мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода СММ зафиксировала по меньшей мере 109 332 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 29 692 взрыва, 25 925 неопределенных боеприпасов в полете, 477 вспышек дульного пламени, 491 осветительную ракету, а также по меньшей мере 52 747 очередей и выстрелов).

Автор: 

ОБСЕ (4876) обстрел (27036) Донбасс (26955)


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И что?
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18.02.2022 08:06 Ответить
Це десь 24 постріли за годину. Один постріл за 2.5 хвилини. То може це тиша є порушенням постійних обстрілів?
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18.02.2022 08:14 Ответить
/зануда мод он/
не 24, в среднем почти ровно 8 нарушений в час, что тоже дохрена
/зануда мод оф/
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18.02.2022 08:34 Ответить
591 постріл /24 години = 24.6 пострілів / годину, 60 хвилин / 24.6 пострілів = 2.5 хвилин / постріл
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18.02.2022 09:23 Ответить
109332 нарушений / 571 дней = 191.47641 нарушений в день
191.47641 нарушений в день / (24 часа в день)= 7.9781086 нарушений в час
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18.02.2022 09:53 Ответить
А, мы о разном. Вы про последние сутки, я про последние полтора года. В любом случае, как видим, хреновая такая "тишина", самая настоящая вялотекущая война.
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18.02.2022 09:55 Ответить
Який толк з цієї "спецмісії" ОБСЄ? Обстріли як були, так і залишаються. Війська і техніка як переміщалася, так і переміщається. Т.з. "заборонена" зброя як стріляла, так і стріляє.
Ці т.з. "спостерігачі" сидять на безпечній відстані, отримують зарплатню (немалу, доречі) з наших кишень і їм глибоко на все (і на нас) нас.ати.
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18.02.2022 08:32 Ответить
 
 