Спецмісія ОБСЄ нарахувала на Донбасі 591 порушення "тиші"

СММ ОБСЄ зафіксувала у Донецькій області 189 порушень режиму припинення вогню та 402 таких порушення на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це це йдеться у звіті спецміссії ОБСЄ.

У Донецькій області СММ зареєструвала 189 порушень режиму припинення вогню, зокрема 128 вибухів (13 вибухів від вихідного вогню та 115 вибухів невизначеного походження). Більшість порушень зафіксовано в районах на північ, схід і

північно-північний захід від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька), на південь від н. п. Старомихайлівка (непідконтрольний урядові, 15 км на захід від Донецька), а також на південно-південний схід і південний захід від н. п. Гладосове (підконтрольний урядові, 51 км на північний схід від Донецька). За попередній звітний період у цій області зареєстровано 24 порушення режиму припинення вогню.

У Луганській області Місія зареєструвала 402 порушення режиму припинення вогню, зокрема 188 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень зафіксовано в межах і поблизу ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) (див. нижче). Крім цього, СММ зафіксувала 5 вибухів від артилерійського вогню на полігоні поблизу н. п. Шимшинівка (непідконтрольний урядові, 27 км на південний захід від Луганська), які, за оцінкою, сталися в рамках навчань із бойовою стрільбою поза зоною безпеки. За попередній звітний період у цій області зареєстровано 129 порушень режиму припинення вогню (більшість також поблизу ділянки розведення в районі Золотого).

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"Поза звітним періодом, 17 лютого, після низки повідомлень щодо бойових дій з обох боків лінії зіткнення, а також заяв про жертви серед цивільного населення та пошкодження цивільних й інфраструктурних об’єктів за останню добу СММ

перенаправила кілька патрулів у Донецькій та Луганській областях, зокрема спрямувавши їх до дитячого садка та залізничного вокзалу в н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська). Протягом найближчих днів Місія додатково уточнюватиме ці та інші заяви і доповідатиме про результати спостереження у своїх щоденних звітах", - йдеться у звіті.

Також СММ повідомили, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про Заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала щонайменше 109 332 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 29 692 вибухи, 25 925 невизначених боєприпасів у польоті, 477 спалахів дульного полум’я, 491 освітлювальну ракету, а також щонайменше 52 747 черг і пострілів).