США в ОБСЄ: РФ не виконала жодне зобов’язання за Мінськими угодами
Росія досі не виконала повністю жодне своє зобов’язання за Комплексом заходів з виконання Мінських угод.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.
"Росія ще не виконала повністю жодне зобов’язання за Мінським пакетом заходів. Вона не втілила негайне та всеосяжне припинення вогню, не відвела важке озброєння і не забезпечила доступ для ефективного моніторингу та верифікації цих кроків. Найголовніше, що вона не роззброїла незаконні збройні формування та не повернула Україні контроль над українською стороною міжнародного кордону", - заявив Карпентер.
Американський посол нагадав, що першим документом Мінських домовленостей став Мінський протокол від 5 вересня 2014 року, який передбачав негайне припинення вогню, моніторинг і верифікацію припинення вогню з боку ОБСЄ, а також виведення з території України незаконних збройних формувань і військової техніки, а також бойовиків і найманців. Однак, "ледве на цій угоді висохло чорнило, як Росія продовжила військову ескалацію, всупереч своїм зобов’язанням".
Після цього, як додав Карпентер, 19 вересня було підписано Мінський меморандум, який забороняв польоти бойової авіації над зоною безпеки, вимагав виведення всіх іноземних найманців і закликав припинити всі наступальні операції. "Знову ж таки, незважаючи на підписання як Протоколу, так і Меморандуму, Росія продовжила порушувати свої зобов’язання за допомогою дій маріонеток на сході України", - заявив американський посол.
Він вказав на те, що на підписаний у лютому 2015 року Мінський комплекс заходів чекала та ж сама доля: Росія не стала виконувати взяті на себе зобов’язання.
При цьому, Росія втілює кампанію з масової видачі російських паспортів жителям ОРДЛО, одночасно здійснюючи економічну інтеграцію українських територій до РФ. "Усе це суперечить основним зобов’язанням за Мінськими домовленостями щодо повної соціальної, економічної та політичної реінтеграції контрольованих Росією частин Донбасу з рештою території України", - заявив Карпентер.
Як повідомлялося, 7 лютого державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати й Україна мають спільні підходи до імплементації Мінських домовленостей та очікують від Росії виконання її зобов’язань за цими угодами.
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а чому в Україні іх не роблять, а тільки кладуть асфальт?
Как точно сказал.
Но чем кацапские ракеты сбивать?
Именно поэтому расея так истерит и требует чтобы отменили минские соглашения вместе с санкциями.
В общем-то, против минска-2 выступает исключительно расея и местные "полезные идиоты"..
п.с. интересно, а где прятались эти "противники минска" в 2015 году, почему не спешили защищать Украину с оружием в руках?
Более того, мозгов у этих "противников" не хватает подумать: не подпиши минск-2 сколько бы погибло десятков и сотен ТЫСЯЧ украинцев, прежде чем рашку остановили.. а она готова тогда была идти дальше, а защищаться - не было чем.. даже касок из германии не давали.
Поэтому пора говорить правду про суть и содержание "соглашений" принятых под дулом пистолета у виска
Ты москаль?
Минские договорняки почему-то украинская власть проводит именно из теми кто не воюет в Украине так почему те кто не воюет ставит условия Украине относительно наших внутренних дел в Украине?Выходит что мы просто сами не хотим освобождать окупированые територии всеми наличными средствами.
О каких обязательствах России несет Карпентер? Россия - это агрессор, заставивший Украину принять "соглашения" уничтожающие государственность Украины.
До каких пор западные барыги будут нести муйню про позитив минских соглашений для Украины?
Это же 100% враньё!
Именно поэтому расея так истерит и требует чтобы отменили минские соглашения вместе с санкциями.
В общем-то, против минска-2 выступает исключительно расея и местные "полезные идиоты"..
п.с. интересно, а где прятались эти "противники минска" в 2015 году, почему не спешили защищать Украину с оружием в руках?
Более того, мозгов у этих "противников" не хватает подумать: не подпиши минск-2 сколько бы погибло десятков и сотен ТЫСЯЧ украинцев, прежде чем рашку остановили.. а она готова тогда была идти дальше, а защищаться - не было чем.. даже касок из германии не давали.
Уже пора говорить правду по суть "соглашений" принятых вынуждено, имея российский пистолет у виска
Довожу до сведения кремлятины: изменения в Конституцию согласно Минским уже внесены, они называются "децентрализация". Этот пункт Украиной уже выполнен и не устраивает его выполнение именно кремлятину голимую, потому что они хотели другие изменения (федерализацию).