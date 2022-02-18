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США в ОБСЄ: РФ не виконала жодне зобов’язання за Мінськими угодами

США в ОБСЄ: РФ не виконала жодне зобов’язання за Мінськими угодами

Росія досі не виконала повністю жодне своє зобов’язання за Комплексом заходів з виконання Мінських угод.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

"Росія ще не виконала повністю жодне зобов’язання за Мінським пакетом заходів. Вона не втілила негайне та всеосяжне припинення вогню, не відвела важке озброєння і не забезпечила доступ для ефективного моніторингу та верифікації цих кроків. Найголовніше, що вона не роззброїла незаконні збройні формування та не повернула Україні контроль над українською стороною міжнародного кордону", - заявив Карпентер.

Американський посол нагадав, що першим документом Мінських домовленостей став Мінський протокол від 5 вересня 2014 року, який передбачав негайне припинення вогню, моніторинг і верифікацію припинення вогню з боку ОБСЄ, а також виведення з території України незаконних збройних формувань і військової техніки, а також бойовиків і найманців. Однак, "ледве на цій угоді висохло чорнило, як Росія продовжила військову ескалацію, всупереч своїм зобов’язанням".

Після цього, як додав Карпентер, 19 вересня було підписано Мінський меморандум, який забороняв польоти бойової авіації над зоною безпеки, вимагав виведення всіх іноземних найманців і закликав припинити всі наступальні операції. "Знову ж таки, незважаючи на підписання як Протоколу, так і Меморандуму, Росія продовжила порушувати свої зобов’язання за допомогою дій маріонеток на сході України", - заявив американський посол.

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Він вказав на те, що на підписаний у лютому 2015 року Мінський комплекс заходів чекала та ж сама доля: Росія не стала виконувати взяті на себе зобов’язання.

При цьому, Росія втілює кампанію з масової видачі російських паспортів жителям ОРДЛО, одночасно здійснюючи економічну інтеграцію українських територій до РФ. "Усе це суперечить основним зобов’язанням за Мінськими домовленостями щодо повної соціальної, економічної та політичної реінтеграції контрольованих Росією частин Донбасу з рештою території України", - заявив Карпентер.

Як повідомлялося, 7 лютого державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати й Україна мають спільні підходи до імплементації Мінських домовленостей та очікують від Росії виконання її зобов’язань за цими угодами.

ОБСЄ (3503) росія (65035) США (22665) мінські угоди (2231) Карпентер Майкл (86)


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Топ коментарі
+23
Вообще забавно, что из-за полной импотенции Зеленского и его власти у нас приходится американским дипломатам выступать от имени украинцев. Потому что власть недееспособна вообще.
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18.02.2022 07:14
+14
кацапи не виконували, не виконують і ніколи не будуть виконувати жодне підписане забовязання.
втолмачте це в бубіну башку, якому потрібна бумажка...
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18.02.2022 07:11
+7
ви в мене питаете?
а чому в Україні іх не роблять, а тільки кладуть асфальт?
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18.02.2022 07:23
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кацапи не виконували, не виконують і ніколи не будуть виконувати жодне підписане забовязання.
втолмачте це в бубіну башку, якому потрібна бумажка...
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18.02.2022 07:11 Відповісти
ви в мене питаете?
а чому в Україні іх не роблять, а тільки кладуть асфальт?
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18.02.2022 07:23 Відповісти
Будапештський меморандум це підтвержує. Але і інші підписанти пронього тільки зараз згадали.
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18.02.2022 08:09 Відповісти
Расскажите это бубочке.
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18.02.2022 07:13 Відповісти
Вообще забавно, что из-за полной импотенции Зеленского и его власти у нас приходится американским дипломатам выступать от имени украинцев. Потому что власть недееспособна вообще.
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18.02.2022 07:14 Відповісти
Блин.
Как точно сказал.
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18.02.2022 07:18 Відповісти
на превеликий жаль саме так і є.
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18.02.2022 07:19 Відповісти
Я это заметил пару дней назад. Когда наши несут какую-то чушь, а потом выступает какой-то европейский или чаще американский дипломат и говорит то, что должны были наши говорить.
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18.02.2022 07:20 Відповісти
гарна формуліровка, поважаю людей які двома словами можуть все сказати.
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18.02.2022 07:26 Відповісти
Вони всі хворі, зелена влада, та повинна бути у психлікарні повним складом, як психічнохворі, вони не несуть відповідальність за свої дії, за них все роблять їх опікуни..
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18.02.2022 11:04 Відповісти
Кацапам вірити-себе не поважати...
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18.02.2022 07:14 Відповісти
Всё это очень мило и правильно.
Но чем кацапские ракеты сбивать?
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18.02.2022 07:16 Відповісти
Уже есть мордва, не думай, всё равно это не твоё
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18.02.2022 09:18 Відповісти
дякуемо Петру Лексєїчу за такі угоди! - не знаємо, як сховатися від них або втекти вже 7 років. І змусив ВР схвалити їх у темряві, у скандалах, таємниці і без обговорень.
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18.02.2022 07:17 Відповісти
Вибачаюсь, а коли ВР їх схвалила?
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18.02.2022 09:24 Відповісти
А що ж диверсант-підписант Пєтрушка мінських угод притих
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18.02.2022 07:21 Відповісти
А він своє давно сказав - от тільки "хотєльщики ВСЬОГО і ВІДРАЗУ" (типу вас) цього розуміть не хотіли! А зараз ті, хто більше всього "сраку рвав" за "ЗЕ-команду" - ФОПи, Верховну Раду штурмують! Бо бачите - їх змушують платить за "прой*би" влади, яку вони самі три роки тому вибрали!
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18.02.2022 07:32 Відповісти
В що не так? Поки як мінімум Дебальцеве не під контролем України,ціми угодами можна лише дупу витирати.
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18.02.2022 09:15 Відповісти
благодаря передышки после подписания минска-2 - Украина получила возможность воскресить ЗСУ и экономику, и как бонус - наложить санкции на расею за "невыполенн6ие минских соглашений".
Именно поэтому расея так истерит и требует чтобы отменили минские соглашения вместе с санкциями.
В общем-то, против минска-2 выступает исключительно расея и местные "полезные идиоты"..

п.с. интересно, а где прятались эти "противники минска" в 2015 году, почему не спешили защищать Украину с оружием в руках?
Более того, мозгов у этих "противников" не хватает подумать: не подпиши минск-2 сколько бы погибло десятков и сотен ТЫСЯЧ украинцев, прежде чем рашку остановили.. а она готова тогда была идти дальше, а защищаться - не было чем.. даже касок из германии не давали.
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18.02.2022 09:17 Відповісти
Никто не отрицает, что минский протокол был успешно использован во благо украины и для восстановления ВСУ. Но время такого использования вышло - просто потому что кремляди больше не намерены ждать и идут на обострение.

Поэтому пора говорить правду про суть и содержание "соглашений" принятых под дулом пистолета у виска
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18.02.2022 09:46 Відповісти
Смысл что-то выдумывать про суть, если там всё записано. Суть и содержание Минских заключается в разоружении и выводе российских формирований с территории Украины, к которой относится в том числе и Крым.
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18.02.2022 10:52 Відповісти
"ваш зебанат," "использовать в нашу пользу ,как Порох,"

Ты москаль?
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18.02.2022 10:13 Відповісти
Москали против Пороха.
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18.02.2022 10:53 Відповісти
Понятно...
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18.02.2022 11:36 Відповісти
А московиты в этой войне вообще нипричем.Было дело,регулярные части ,,заблудились,,.Было дело попытки прорыва о котором почему-то все умалкивают регулярными войсками ***** коридора в Крым.Но и об этом все молчат.Точно так умалкивают что на окупированых териториях Украины кроме мокшанских инструкторов войну ведут мокшанские ,,их там нету,,.Но гробы этих НЕТУ почему-то везут в мокшандию.
Минские договорняки почему-то украинская власть проводит именно из теми кто не воюет в Украине так почему те кто не воюет ставит условия Украине относительно наших внутренних дел в Украине?Выходит что мы просто сами не хотим освобождать окупированые територии всеми наличными средствами.
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18.02.2022 09:15 Відповісти
Эко вы юный подстрекатель. не пробовали примерить на себя бронник и хотя бы окопы попробовать рыть?
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18.02.2022 10:19 Відповісти
Вы правы,я всего этого не пробовал.Но мне приходилось у 1984-1986 годах пройти два боевых рейда по Монголо-Китайской границе про которых на фоне Афганской войны никто и не знал.И без броников и без кивларовой защиты.А все кого возвращали в цинках были умерщвены по ,,соей вине,, так как нарушали технику безопасности.
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18.02.2022 10:32 Відповісти
Минские соглашения - это соглашения о придании Донбассу права на выход из Украины. Это соглашения о плане капитуляции Украины, о плане, где указано изменение конституции Украины.
О каких обязательствах России несет Карпентер? Россия - это агрессор, заставивший Украину принять "соглашения" уничтожающие государственность Украины.

До каких пор западные барыги будут нести муйню про позитив минских соглашений для Украины?

Это же 100% враньё!
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18.02.2022 09:21 Відповісти
Скумбрию по восем! Срочно!
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18.02.2022 09:28 Відповісти
О-гаплогрупные западного побережья пацпфик оушн, прежде чем использовать, ложат ту скумбрию в целлофановый пакет и - в темное место, на пяток дней, до начала процессов разложения, но шобы еще опарыши не полезли. Кушаешь такую рыбку - от цынги избавлен - актуально для каазламордых, ща у них наступают *********дни.
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18.02.2022 10:27 Відповісти
благодаря передышки после подписания минска-2 - Украина получила возможность воскресить ЗСУ и экономику, и как бонус - наложить санкции на расею за "невыполенн6ие минских соглашений".
Именно поэтому расея так истерит и требует чтобы отменили минские соглашения вместе с санкциями.
В общем-то, против минска-2 выступает исключительно расея и местные "полезные идиоты"..

п.с. интересно, а где прятались эти "противники минска" в 2015 году, почему не спешили защищать Украину с оружием в руках?
Более того, мозгов у этих "противников" не хватает подумать: не подпиши минск-2 сколько бы погибло десятков и сотен ТЫСЯЧ украинцев, прежде чем рашку остановили.. а она готова тогда была идти дальше, а защищаться - не было чем.. даже касок из германии не давали.
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18.02.2022 09:32 Відповісти
Никто не отрицает, что минский протокол был использован с пользой для затягивания времени и восстановления ВСУ. Но время имитаций закончилось, потому что кремляди более не намерены ждать и идут на обострение.

Уже пора говорить правду по суть "соглашений" принятых вынуждено, имея российский пистолет у виска
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18.02.2022 09:51 Відповісти
Смысл что-то выдумывать про суть, если там всё записано. Суть и содержание Минских заключается в разоружении и выводе российских формирований с территории Украины, к которой относится в том числе и Крым.
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18.02.2022 11:03 Відповісти
Нет там такого смысла. Это текст кремлевский и против Украины. Советую однажды прочитать его
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18.02.2022 17:47 Відповісти
Кремлятина тухлая про "западных барыг" закукарекала.

Довожу до сведения кремлятины: изменения в Конституцию согласно Минским уже внесены, они называются "децентрализация". Этот пункт Украиной уже выполнен и не устраивает его выполнение именно кремлятину голимую, потому что они хотели другие изменения (федерализацию).
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18.02.2022 11:02 Відповісти
кремлятина - это ты, тупая. Орков не удовлетворяет изменение "децентрализация", они требуют федерализацию - т.е. право на выход из состава Украины - это было в минских соглашениях. и пока Украина не выполнит ИХ Минск, они будут стрелять.
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18.02.2022 18:52 Відповісти
А из-за чего сыр-бор? Это что, международные соглашения, обязательные для выполнения? Даже и не Будапештский меморандум. Свою роль они сыграли, дали нам время воссоздать и укрепить Армию, а )(уйлу воспрепятствовали продолжению агрессии и "навесили" санкции. Нам лишь остаёться "выполнять" те Минские соглашения как их "выполняют" страны-гаранты Будапештского меморандума.
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18.02.2022 09:43 Відповісти
Вам та Америка , шо бугаю использованый олвейс в критические дни. В минских есть обязательства каазлабада отвести за пределы Украины своих ихтамнетов, не использовать авиацию... Войска не выведены... Кацапоавиация пару дней назад нарушила наше воздушное пространство... И ко всему. Из Югославии амеры на дистанционке выперли кацапов, сейчас бывшие югославские республики , кто захотел, - уже и в нато и имеют больше привилегий по жизни , чем украинцы, ко всему те страны не имеют вид разбомбленных стран.
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18.02.2022 10:13 Відповісти
Кто бы шо ни говорил, но вот какая мысль превуалирует.Мол, не важно кто бы у нас был у руля, дружественный США, задача США без большой крови завалить *********, как и СССР. Но для этого нужно время, бо расчет на экономический провал в лаптестане. Вот природа мать нам и подсунула инфантилов тупых на трон, чтобы не делали резких движух в сторону кремляди... Браття переживем каазлабад, СССР пережили.
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18.02.2022 10:06 Відповісти
 
 