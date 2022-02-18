США в ОБСЄ: РФ не виконала жодне зобов’язання за Мінськими угодами

Росія досі не виконала повністю жодне своє зобов’язання за Комплексом заходів з виконання Мінських угод.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

"Росія ще не виконала повністю жодне зобов’язання за Мінським пакетом заходів. Вона не втілила негайне та всеосяжне припинення вогню, не відвела важке озброєння і не забезпечила доступ для ефективного моніторингу та верифікації цих кроків. Найголовніше, що вона не роззброїла незаконні збройні формування та не повернула Україні контроль над українською стороною міжнародного кордону", - заявив Карпентер.

Американський посол нагадав, що першим документом Мінських домовленостей став Мінський протокол від 5 вересня 2014 року, який передбачав негайне припинення вогню, моніторинг і верифікацію припинення вогню з боку ОБСЄ, а також виведення з території України незаконних збройних формувань і військової техніки, а також бойовиків і найманців. Однак, "ледве на цій угоді висохло чорнило, як Росія продовжила військову ескалацію, всупереч своїм зобов’язанням".

Після цього, як додав Карпентер, 19 вересня було підписано Мінський меморандум, який забороняв польоти бойової авіації над зоною безпеки, вимагав виведення всіх іноземних найманців і закликав припинити всі наступальні операції. "Знову ж таки, незважаючи на підписання як Протоколу, так і Меморандуму, Росія продовжила порушувати свої зобов’язання за допомогою дій маріонеток на сході України", - заявив американський посол.

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Він вказав на те, що на підписаний у лютому 2015 року Мінський комплекс заходів чекала та ж сама доля: Росія не стала виконувати взяті на себе зобов’язання.

При цьому, Росія втілює кампанію з масової видачі російських паспортів жителям ОРДЛО, одночасно здійснюючи економічну інтеграцію українських територій до РФ. "Усе це суперечить основним зобов’язанням за Мінськими домовленостями щодо повної соціальної, економічної та політичної реінтеграції контрольованих Росією частин Донбасу з рештою території України", - заявив Карпентер.

Як повідомлялося, 7 лютого державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати й Україна мають спільні підходи до імплементації Мінських домовленостей та очікують від Росії виконання її зобов’язань за цими угодами.