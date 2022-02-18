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Войска РФ при обстреле Станицы Луганской применяли 122-мм снаряды точечного действия

Войска РФ при обстреле Станицы Луганской применяли 122-мм снаряды точечного действия

При обстреле детского садика в пгт Станица Луганская использовался предположительно снаряд 122-мм калибра, выпущенный либо из самоходной артиллерийской установки, либо из артиллерийского орудия крупного калибра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что этот снаряд прямого точечного действия рассчитан на поражение точной цели.

Данный снаряд пробивающего, а не разрушающего действия, в следствии чего была пробита стена в одном месте толщиной 60 см и повреждено только одно окно, остальные повреждений не получили.

С места двух прилетов изъяты обломки артиллерийского снаряда калибра 122-мм, а также пробы почвы из эпицентра второго взрыва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате вечернего обстрела в Станице Луганской пострадали 3 жилых дома и перебит газопровод, - ГСЧС

Автор: 

обстрел (27036) Донбасс (26955) Станица Луганская (189)


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Топ комментарии
+12
так про що і мова - в дитячий садочок ці тварі поцілили навмисно.
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18.02.2022 09:33
+4
така точкова шо навіть в дитячий садок вцілила?
а може вони в нього і цілили?
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18.02.2022 09:32
+4
Приказ скоріше за все терпіти, як терпе головний, вибачаюсь не вестись на провокації
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18.02.2022 10:02
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така точкова шо навіть в дитячий садок вцілила?
а може вони в нього і цілили?
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18.02.2022 09:32 Ответить
так про що і мова - в дитячий садочок ці тварі поцілили навмисно.
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18.02.2022 09:33 Ответить
Там рядом жд станция, вероятнее всего туда хотели попасть.
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18.02.2022 09:35 Ответить
Тоді так собі точкова дія, плюс мінус лапоть як завжди.
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18.02.2022 10:01 Ответить
Боярышник играет нам на руку, надо организовать канал поставки за поребрик, и они себя сами уничтожат.
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18.02.2022 09:34 Ответить
навіть не знаю, шо гірше....
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18.02.2022 09:36 Ответить
Під час обстрілу дитячого садка в смт Станиця Луганська використовувався імовірно снаряд 122-мм калібру, випущений або з самохідної артилерійської установки, або з артилерійської зброї великого калібру, ну теперь все ясно а сперва подумали что из крупнокалиберного пулемета или противотанкового ружья.
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18.02.2022 09:33 Ответить
Кумулятивньій снаряд , скорее всего .
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18.02.2022 09:36 Ответить
кацапские ублюдки специально целили в детский садик
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18.02.2022 09:44 Ответить
Икономіка ьбананово-металозбиральних риспублік здатна виготовляти 122мм набої підвищеної точності? 😲 Чи то у шахтах тікі знаходять? До речі, а скільки там шахт ще дихають?
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18.02.2022 09:46 Ответить
Цей снаряд пробиваючої, а не руйнуючої дії, внаслідок чого була пробита стіна в одному місці завтовшки 60см і пошкоджено тільки одне вікно, інші пошкоджень не отримали.
========
Ага бетонобойный
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18.02.2022 09:49 Ответить
А це не танк валив хіба?
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18.02.2022 10:03 Ответить
Не похоже на кумулятивный...а я не знаю есть ли калиберные бронебойные танковые 125мм...наверное нет...а вот 122м и 152мм на складах на рашке навалом
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18.02.2022 10:15 Ответить
А де ж наші Байрактари, щоб дати по мордам лугандонам!?
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18.02.2022 09:55 Ответить
Приказ скоріше за все терпіти, як терпе головний, вибачаюсь не вестись на провокації
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18.02.2022 10:02 Ответить
Теперь надо все элементы по крупинкам собирать...надеюсь нормальные эксперты работают...????
Если бетонобойный снаряд или бронебойный (калиберный некумулятивный) окажется высокоточным должны остаться элементы электроники то тут совершенно другая международная эрекция и озабоченность должна быть...В шахте откопать не получится...россия сторона конфликта
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18.02.2022 09:57 Ответить
Для таких случаев у поляков и у турков есть камикадзе безпилотник, точечно
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18.02.2022 10:06 Ответить
 
 