Войска РФ при обстреле Станицы Луганской применяли 122-мм снаряды точечного действия
При обстреле детского садика в пгт Станица Луганская использовался предположительно снаряд 122-мм калибра, выпущенный либо из самоходной артиллерийской установки, либо из артиллерийского орудия крупного калибра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что этот снаряд прямого точечного действия рассчитан на поражение точной цели.
Данный снаряд пробивающего, а не разрушающего действия, в следствии чего была пробита стена в одном месте толщиной 60 см и повреждено только одно окно, остальные повреждений не получили.
С места двух прилетов изъяты обломки артиллерийского снаряда калибра 122-мм, а также пробы почвы из эпицентра второго взрыва.
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а може вони в нього і цілили?
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Ага бетонобойный
Если бетонобойный снаряд или бронебойный (калиберный некумулятивный) окажется высокоточным должны остаться элементы электроники то тут совершенно другая международная эрекция и озабоченность должна быть...В шахте откопать не получится...россия сторона конфликта