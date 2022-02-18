Сегодня стартует Мюнхенская конференция по безопасности: Украина – центральная тема
Сегодня, 18 февраля, стартует Мюнхенская конференция по безопасности-2022. Центральной темой, которую обсудят лидеры более 30 стран мира, станет ситуация с безопасностью вокруг Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Мюнхенская конференция впервые за два года состоится в очном формате, в ней, в частности, примут участие:
- канцлер Германии Олаф Шольц,
- генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг,
- глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,
- премьер Великобритании Борис Джонсон,
- президент Франции Эммануэль Макрон
- вице-президент США Камала Харрис,
А также еще около 35 глав государств и правительств.
Ожидается, что участники будут обсуждать множество разных вопросов, но в центре обсуждения будет тема ситуации безопасности вокруг Украины, угроза нового возможного вторжения РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на Мюнхенскую конференцию. Его выступление ожидается 19 февраля в 16:30 (по киевскому времени).
При этом президент РФ Владимир Путин, тоже приглашенный в Мюнхен, отказался от встречи. Российские представители тоже не приедут на встречу, ссылаясь на то, что не имеют прививок от коронавируса одобренными в ЕС вакцинами.
Конференция ежегодно проходит с 1963 года, бывший посол и госсекретарь Вольфганг Ишингер руководит мероприятием с 2008 года. В этот раз она продлится с 18 по 20 февраля.
Также стало известно, что Государственный секретарь Энтони Блинкен примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
Добавим, руководитель конференции Вольфганг Ишингер заявил, что из-за пандемии количество участников будет ограничено.
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там крім тебе людей нема - не твоя компанія.
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дурка привяжіть до батареї і це буде найкраще рішення....
Якщо Путін піде вглиб України, ваші європейські міста заполонить приблизно 5 000 000 - 15 000 000 українських біженців!
ЄС прозріє від навали голодних людей, які штурмуватимуть ваші маркети з продуктами... Для ЄС це гуманітарний крах!!!
Чи розуміють європейські толерасти, що це означає для європейського континенту?!