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Сегодня стартует Мюнхенская конференция по безопасности: Украина – центральная тема

Сегодня стартует Мюнхенская конференция по безопасности: Украина – центральная тема

Сегодня, 18 февраля, стартует Мюнхенская конференция по безопасности-2022. Центральной темой, которую обсудят лидеры более 30 стран мира, станет ситуация с безопасностью вокруг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Мюнхенская конференция впервые за два года состоится в очном формате, в ней, в частности, примут участие:

  • канцлер Германии Олаф Шольц,
  • генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг,
  • глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,
  • премьер Великобритании Борис Джонсон,
  • президент Франции Эммануэль Макрон
  • вице-президент США Камала Харрис,

А также еще около 35 глав государств и правительств.

Ожидается, что участники будут обсуждать множество разных вопросов, но в центре обсуждения будет тема ситуации безопасности вокруг Украины, угроза нового возможного вторжения РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на Мюнхенскую конференцию. Его выступление ожидается 19 февраля в 16:30 (по киевскому времени).

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При этом президент РФ Владимир Путин, тоже приглашенный в Мюнхен, отказался от встречи. Российские представители тоже не приедут на встречу, ссылаясь на то, что не имеют прививок от коронавируса одобренными в ЕС вакцинами.

Конференция ежегодно проходит с 1963 года, бывший посол и госсекретарь Вольфганг Ишингер руководит мероприятием с 2008 года. В этот раз она продлится с 18 по 20 февраля.

Также стало известно, что Государственный секретарь Энтони Блинкен примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Добавим, руководитель конференции Вольфганг Ишингер заявил, что из-за пандемии количество участников будет ограничено.

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конференция (292) Мюнхен (198)


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Топ комментарии
+7
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18.02.2022 10:38
+5
Краще не пускати вєлічайшого до трибуни бо знову розкаже "што ето Запад нагнєтаєт, а у нас шашликі по плану".
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18.02.2022 10:13
+2
Він тремпель змінить на памперс. Підозрюю, там йому розкажуть багато цікавого, про що не розповідає Єрмак.
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18.02.2022 10:40
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Интересно, Зелинский тремпель из пижмака вынул, или так и поедет?
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18.02.2022 10:11 Ответить
Він тремпель змінить на памперс. Підозрюю, там йому розкажуть багато цікавого, про що не розповідає Єрмак.
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18.02.2022 10:40 Ответить
Краще не пускати вєлічайшого до трибуни бо знову розкаже "што ето Запад нагнєтаєт, а у нас шашликі по плану".
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18.02.2022 10:13 Ответить
Ну да : "мы могли бы отказаться от НАТО " (Дристайко не уволен ), "та сторона ","апалченцы","просто провокации" , "просто нужно перестать стрелять " , хочу встретиться и ещё раз заглянуть в очко
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18.02.2022 10:39 Ответить
боря, їдь до дому...
там крім тебе людей нема - не твоя компанія.
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18.02.2022 10:17 Ответить
Надіюсь історія в Мюнхені не повториться ?
Мю́нхенська уго́да 1938 ро́ку - угода, підписана в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD Мюнхені https://uk.m.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 30 вересня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1938 1938 року https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80 прем'єр-міністром https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Великої Британії https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BB Невілом Чемберленом , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80 прем'єр-міністром https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Французької республіки https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%94 Едуаром Даладьє , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80 райхсканцлером https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Третього Рейху https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Адольфом Гітлером та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80 прем'єр-міністром https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_(1861-1946) Королівства Італія https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96 Беніто Муссоліні .
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18.02.2022 10:18 Ответить
На этой конференции, найвеличниший должен тыкать всем в морды фото вчерашнего попадания в дет. сад. Чтоб, как можно больше людей увидело истинную рожу рукагамира.
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18.02.2022 10:19 Ответить
вже всі все побачили...
дурка привяжіть до батареї і це буде найкраще рішення....
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18.02.2022 10:23 Ответить
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18.02.2022 10:38 Ответить
от 🐲🦦🐒🐏🤡 не дождётесь , это в ООН оно гундосило про шофёра Шефира , а вчера про детсадик и словом не обмолвилос
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18.02.2022 10:41 Ответить
Головний меседж для Європи, яка лояльна до Путіна!

Якщо Путін піде вглиб України, ваші європейські міста заполонить приблизно 5 000 000 - 15 000 000 українських біженців!
ЄС прозріє від навали голодних людей, які штурмуватимуть ваші маркети з продуктами... Для ЄС це гуманітарний крах!!!
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18.02.2022 10:35 Ответить
Спитайте європейських бургерів, як вони думають, що буде коли путінська ракета недай Боже влучить у Хмельницьку чи Рівненську АЕС ?!
Чи розуміють європейські толерасти, що це означає для європейського континенту?!
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18.02.2022 10:38 Ответить
Мюнхен вже був у 1938 році. Історія йде по колу.
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18.02.2022 11:06 Ответить
Бідоносець Зе ще не прибув до Мюнхена, а вже, неподалік, в кілометрі від резиденції конференції здійнялася сильна пожежа. Кажуть, що то горить на території гітлерівського музею, але це не точно. І все ж таки...
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18.02.2022 12:25 Ответить
 
 