Сегодня стартует Мюнхенская конференция по безопасности: Украина – центральная тема

Сегодня, 18 февраля, стартует Мюнхенская конференция по безопасности-2022. Центральной темой, которую обсудят лидеры более 30 стран мира, станет ситуация с безопасностью вокруг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Мюнхенская конференция впервые за два года состоится в очном формате, в ней, в частности, примут участие:

канцлер Германии Олаф Шольц,

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг,

глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,

премьер Великобритании Борис Джонсон,

президент Франции Эммануэль Макрон

вице-президент США Камала Харрис,

А также еще около 35 глав государств и правительств.

Ожидается, что участники будут обсуждать множество разных вопросов, но в центре обсуждения будет тема ситуации безопасности вокруг Украины, угроза нового возможного вторжения РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на Мюнхенскую конференцию. Его выступление ожидается 19 февраля в 16:30 (по киевскому времени).

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При этом президент РФ Владимир Путин, тоже приглашенный в Мюнхен, отказался от встречи. Российские представители тоже не приедут на встречу, ссылаясь на то, что не имеют прививок от коронавируса одобренными в ЕС вакцинами.

Конференция ежегодно проходит с 1963 года, бывший посол и госсекретарь Вольфганг Ишингер руководит мероприятием с 2008 года. В этот раз она продлится с 18 по 20 февраля.

Также стало известно, что Государственный секретарь Энтони Блинкен примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Добавим, руководитель конференции Вольфганг Ишингер заявил, что из-за пандемии количество участников будет ограничено.