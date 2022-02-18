Сьогодні стартує Мюнхенська конференція з безпеки: Україна - центральна тема
Сьогодні, 18 лютого стартує Мюнхенська конференція з безпеки-2022. Центральною темою, яку обговорять лідери більш ніж 30 країн світу, стане безпекова ситуація навколо України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Мюнхенська конференція вперше за два роки відбудеться в очному форматі, у якій, зокрема, візьмуть участь:
- канцлер Німеччини Олаф Шольц,
- генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг,
- голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн,
- прем'єр Великобританії Борис Джонсон,
- президент Франції Еммануель Макрон
- віце-президент США Камала Харріс,
А також ще приблизно 35 глав держав та урядів.
Очікується, що учасники обговорюватимуть безліч різних питань, але у центрі обговорення буде тема безпекової ситуації навколо України, загроза нового можливо вторгнення РФ.
Президента України Володимира Зеленського запросили на Мюнхенську конференцію. Його виступ очікується 19 лютого о 16:30 (за київським часом).
При цьому президент РФ Володимир Путін, який теж був запрошений до Мюнхена, відмовився від зустрічі. Російські представники теж не приїдуть на зустріч, ссилаючись на те, що не мають щеплень від коронавірусу схваленими у ЄС вакцинами.
Конференція щорічно відбувається з 1963 року, колишній посол та держсекретар Вольфганг Ішингер керує заходом із 2008 року. Цього разу вона триватиме з 18 по 20 лютого.
Також стало відомо, що Державний секретар Ентоні Блінкен візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки.
Додамо, керівник конференції Вольфганг Ішингер заявив, що через пандемію кількість учасників буде обмежена.
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там крім тебе людей нема - не твоя компанія.
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дурка привяжіть до батареї і це буде найкраще рішення....
Якщо Путін піде вглиб України, ваші європейські міста заполонить приблизно 5 000 000 - 15 000 000 українських біженців!
ЄС прозріє від навали голодних людей, які штурмуватимуть ваші маркети з продуктами... Для ЄС це гуманітарний крах!!!
Чи розуміють європейські толерасти, що це означає для європейського континенту?!