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Сьогодні стартує Мюнхенська конференція з безпеки: Україна - центральна тема

Сьогодні стартує Мюнхенська конференція з безпеки: Україна - центральна тема

Сьогодні, 18 лютого стартує Мюнхенська конференція з безпеки-2022. Центральною темою, яку обговорять лідери більш ніж 30 країн світу, стане безпекова ситуація навколо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Мюнхенська конференція вперше за два роки відбудеться в очному форматі, у якій, зокрема, візьмуть участь:

  • канцлер Німеччини Олаф Шольц,
  • генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг,
  • голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн,
  • прем'єр Великобританії Борис Джонсон,
  • президент Франції Еммануель Макрон
  • віце-президент США Камала Харріс,

А також ще приблизно 35 глав держав та урядів.

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Очікується, що учасники обговорюватимуть безліч різних питань, але у центрі обговорення буде тема безпекової ситуації навколо України, загроза нового можливо вторгнення РФ.

Президента України Володимира Зеленського запросили на Мюнхенську конференцію. Його виступ очікується 19 лютого о 16:30 (за київським часом).

При цьому президент РФ Володимир Путін, який теж був запрошений до Мюнхена, відмовився від зустрічі. Російські представники теж не приїдуть на зустріч, ссилаючись на те, що не мають щеплень від коронавірусу схваленими у ЄС вакцинами.

Конференція щорічно відбувається з 1963 року, колишній посол та держсекретар Вольфганг Ішингер керує заходом із 2008 року. Цього разу вона триватиме з 18 по 20 лютого.

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Також стало відомо, що Державний секретар Ентоні Блінкен візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

Додамо, керівник конференції Вольфганг Ішингер заявив, що через пандемію кількість учасників буде обмежена.

Автор: 

конференція (175) Мюнхен (198)


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Топ коментарі
+7
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18.02.2022 10:38
+5
Краще не пускати вєлічайшого до трибуни бо знову розкаже "што ето Запад нагнєтаєт, а у нас шашликі по плану".
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18.02.2022 10:13
+2
Він тремпель змінить на памперс. Підозрюю, там йому розкажуть багато цікавого, про що не розповідає Єрмак.
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18.02.2022 10:40
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Интересно, Зелинский тремпель из пижмака вынул, или так и поедет?
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18.02.2022 10:11 Відповісти
Він тремпель змінить на памперс. Підозрюю, там йому розкажуть багато цікавого, про що не розповідає Єрмак.
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18.02.2022 10:40 Відповісти
Краще не пускати вєлічайшого до трибуни бо знову розкаже "што ето Запад нагнєтаєт, а у нас шашликі по плану".
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18.02.2022 10:13 Відповісти
Ну да : "мы могли бы отказаться от НАТО " (Дристайко не уволен ), "та сторона ","апалченцы","просто провокации" , "просто нужно перестать стрелять " , хочу встретиться и ещё раз заглянуть в очко
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18.02.2022 10:39 Відповісти
боря, їдь до дому...
там крім тебе людей нема - не твоя компанія.
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18.02.2022 10:17 Відповісти
Надіюсь історія в Мюнхені не повториться ?
Мю́нхенська уго́да 1938 ро́ку - угода, підписана в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD Мюнхені https://uk.m.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 30 вересня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1938 1938 року https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80 прем'єр-міністром https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Великої Британії https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BB Невілом Чемберленом , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80 прем'єр-міністром https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Французької республіки https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%94 Едуаром Даладьє , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80 райхсканцлером https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Третього Рейху https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Адольфом Гітлером та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80 прем'єр-міністром https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_(1861-1946) Королівства Італія https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96 Беніто Муссоліні .
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18.02.2022 10:18 Відповісти
На этой конференции, найвеличниший должен тыкать всем в морды фото вчерашнего попадания в дет. сад. Чтоб, как можно больше людей увидело истинную рожу рукагамира.
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18.02.2022 10:19 Відповісти
вже всі все побачили...
дурка привяжіть до батареї і це буде найкраще рішення....
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18.02.2022 10:23 Відповісти
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18.02.2022 10:38 Відповісти
от 🐲🦦🐒🐏🤡 не дождётесь , это в ООН оно гундосило про шофёра Шефира , а вчера про детсадик и словом не обмолвилос
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18.02.2022 10:41 Відповісти
Головний меседж для Європи, яка лояльна до Путіна!

Якщо Путін піде вглиб України, ваші європейські міста заполонить приблизно 5 000 000 - 15 000 000 українських біженців!
ЄС прозріє від навали голодних людей, які штурмуватимуть ваші маркети з продуктами... Для ЄС це гуманітарний крах!!!
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18.02.2022 10:35 Відповісти
Спитайте європейських бургерів, як вони думають, що буде коли путінська ракета недай Боже влучить у Хмельницьку чи Рівненську АЕС ?!
Чи розуміють європейські толерасти, що це означає для європейського континенту?!
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18.02.2022 10:38 Відповісти
Мюнхен вже був у 1938 році. Історія йде по колу.
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18.02.2022 11:06 Відповісти
Бідоносець Зе ще не прибув до Мюнхена, а вже, неподалік, в кілометрі від резиденції конференції здійнялася сильна пожежа. Кажуть, що то горить на території гітлерівського музею, але це не точно. І все ж таки...
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18.02.2022 12:25 Відповісти
 
 