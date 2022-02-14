Зеленський підтвердив свою участь у Мюнхенській конференції, - Ішингер

Український Президент Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенської безпекової конференції (MSC) наприкінці тижня.

Це підтвердив на брифінгу в Берліні 14 лютого глава MSC Вольфганг Ішингер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, я можу підтвердити участь Зеленського", - заявив Ішингер.

Нагадаємо, цьогоріч конференція відбудеться 18-20 лютого в готелі Bayerischer Hof, у Мюнхені. Очікується загалом орієнтовно 35 голів держав і урядів і близько 100 міністрів. На відміну від 2021 року, коли було вирішено перенести всі заходи он-лайн, цього разу гості будуть присутні фізично, хоча в обмеженій кількості - замість звичайних понад 2 тисяч учасників лише 600 - та за жорстких гігієнічних умов. Також різко скорочено кількість журналістів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина вже втратила довіру цілої низки партнерів або ризикує її втратити через позицію у конфлікті з РФ, - глава Мюнхенської конференції Ішингер

Президент Росії Володимир Путін не планує брати участі у Мюнхенській конференції з безпеки у жодних форматах.