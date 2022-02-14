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Зеленський підтвердив свою участь у Мюнхенській конференції, - Ішингер

Зеленський підтвердив свою участь у Мюнхенській конференції, - Ішингер

Український Президент Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенської безпекової конференції (MSC) наприкінці тижня.

Це підтвердив на брифінгу в Берліні 14 лютого глава MSC Вольфганг Ішингер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, я можу підтвердити участь Зеленського", - заявив Ішингер.

Нагадаємо, цьогоріч конференція відбудеться 18-20 лютого в готелі Bayerischer Hof, у Мюнхені. Очікується загалом орієнтовно 35 голів держав і урядів і близько 100 міністрів. На відміну від 2021 року, коли було вирішено перенести всі заходи он-лайн, цього разу гості будуть присутні фізично, хоча в обмеженій кількості - замість звичайних понад 2 тисяч учасників лише 600 - та за жорстких гігієнічних умов. Також різко скорочено кількість журналістів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина вже втратила довіру цілої низки партнерів або ризикує її втратити через позицію у конфлікті з РФ, - глава Мюнхенської конференції Ішингер

Президент Росії Володимир Путін не планує брати участі у Мюнхенській конференції з безпеки у жодних форматах.

Німеччина (7326) Зеленський Володимир (23705) конференція (175) Мюнхен (198) Ішингер Вольфганг (12)


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Топ коментарі
+8
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14.02.2022 13:00
+8
- Надо Ленку набрать, успокоить гражданское население, - решительно сказал Вова. - Как она там, бедная, без меня двадцать четыре на семь, не представляю. В это трудно поверить, но я по-прежнему не вижу, как растут мои дети. Может, у меня уже и внуки есть...

С этими словами Вова снова запустил Скайп. На экране возникла печальная, осунувшаяся от переживаний за родину Ленка. В тесной печурке 15-комнатной виллы в глухой тосканской деревушке Форте-деи-Марми бился огонь, из распахнутого окна доносился шум Тирренского моря, заглушаемый пьяными криками русского олигарха Дерипаски.

- Темная ночь, только пули свистят по степи, - печально пела Ленка, аккомпанируя себе на аудиогиде, - только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают...

Василий Рыбников
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14.02.2022 13:16
+7
І цей звалює.
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14.02.2022 12:57
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І цей звалює.
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14.02.2022 12:57 Відповісти
Хоче у Мюнхені персидить говнокомандуючий.
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14.02.2022 13:21 Відповісти
походу на лыжи готовиться
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14.02.2022 12:57 Відповісти
а де кстати Скумбрия?
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14.02.2022 12:58 Відповісти
Пока хозяина отвлекают, скумбрию кто-то жарит....
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14.02.2022 12:59 Відповісти
Абы куда-то здымить !
Пивасик, сосиски, видосики....
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14.02.2022 12:58 Відповісти
ага вылетит прямо сегодня чтоб лучше подготовится
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14.02.2022 12:59 Відповісти
Ну шо немцы, готовьтесь к природным катаклизмам или техногенным катастрофам в Мюнхене - наш бедоносец едет !
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14.02.2022 13:00 Відповісти
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14.02.2022 13:00 Відповісти
хіба таку націю зможуть перемогти ?!
привет
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14.02.2022 13:29 Відповісти
Привет рыжая!
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14.02.2022 13:33 Відповісти
Йому пора за грати щоб не рипався.
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14.02.2022 13:04 Відповісти
Почему то вспоминается "Мюнхенский сговор".
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14.02.2022 13:06 Відповісти
СИВОГО БАРЫГУ НА НАРЫ
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14.02.2022 13:07 Відповісти
Він ще не сивий, так пару волосків.
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14.02.2022 13:09 Відповісти
то осёл уже поседел ?
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14.02.2022 13:31 Відповісти
Бєню(сивого баригу) чекають в США.
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14.02.2022 13:44 Відповісти
Вот в это время "безбашенный" может и начать непоправимое....
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14.02.2022 13:09 Відповісти
Полагаю вспомнят об одноименном сговоре по сдачи Чехословакии агрессору ради мира, но получили позор.
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14.02.2022 13:14 Відповісти
Та від нього користі тут немає,нехай драпає.Потім знайдемо ,коли з мокшами покінчемо.
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14.02.2022 13:16 Відповісти
- Надо Ленку набрать, успокоить гражданское население, - решительно сказал Вова. - Как она там, бедная, без меня двадцать четыре на семь, не представляю. В это трудно поверить, но я по-прежнему не вижу, как растут мои дети. Может, у меня уже и внуки есть...

С этими словами Вова снова запустил Скайп. На экране возникла печальная, осунувшаяся от переживаний за родину Ленка. В тесной печурке 15-комнатной виллы в глухой тосканской деревушке Форте-деи-Марми бился огонь, из распахнутого окна доносился шум Тирренского моря, заглушаемый пьяными криками русского олигарха Дерипаски.

- Темная ночь, только пули свистят по степи, - печально пела Ленка, аккомпанируя себе на аудиогиде, - только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают...

Василий Рыбников
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14.02.2022 13:16 Відповісти
варто чекати чергового "антиукраїнського" поносу, на зразок того, котрим рашисти розмахували на засіданні радбезу ООН ,або того,яким нині догодив рашистам "дристайко".
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14.02.2022 13:17 Відповісти
При угрозе немедленного начала войны физическое отсутствие главы государства в стране нецелесообразно. Тем более, что "если что" полномочия переходят к главе парламента, а Стефанчук - "то таке . . .".
Я бы рекомендовал участие Зеленского в онлайн-формате.
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14.02.2022 13:19 Відповісти
смешно .. он даже если присутствует - это пустое место)
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14.02.2022 13:27 Відповісти
Зрадофильі , Украина бьіла , есть и будет ! Президент ее достойно представляет , и у него нет ядерного чемоданчика , которьій могут заблокировать в Мюнхене. Руководство ВСУ знает , что нужно уничтожать при вторжении , в смьісле , кого и как . 🇺🇦
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14.02.2022 13:47 Відповісти
Дурень на конференції - вся Україна в напрузі... що воно там ляпатиме ? тільки сором ? чи сором з огидою ? а можливо все одразу, навіть з блювотними позовами....
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14.02.2022 14:06 Відповісти
 
 