Зеленський підтвердив свою участь у Мюнхенській конференції, - Ішингер
Український Президент Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенської безпекової конференції (MSC) наприкінці тижня.
Це підтвердив на брифінгу в Берліні 14 лютого глава MSC Вольфганг Ішингер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Так, я можу підтвердити участь Зеленського", - заявив Ішингер.
Нагадаємо, цьогоріч конференція відбудеться 18-20 лютого в готелі Bayerischer Hof, у Мюнхені. Очікується загалом орієнтовно 35 голів держав і урядів і близько 100 міністрів. На відміну від 2021 року, коли було вирішено перенести всі заходи он-лайн, цього разу гості будуть присутні фізично, хоча в обмеженій кількості - замість звичайних понад 2 тисяч учасників лише 600 - та за жорстких гігієнічних умов. Також різко скорочено кількість журналістів.
Президент Росії Володимир Путін не планує брати участі у Мюнхенській конференції з безпеки у жодних форматах.
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Пивасик, сосиски, видосики....
привет
С этими словами Вова снова запустил Скайп. На экране возникла печальная, осунувшаяся от переживаний за родину Ленка. В тесной печурке 15-комнатной виллы в глухой тосканской деревушке Форте-деи-Марми бился огонь, из распахнутого окна доносился шум Тирренского моря, заглушаемый пьяными криками русского олигарха Дерипаски.
- Темная ночь, только пули свистят по степи, - печально пела Ленка, аккомпанируя себе на аудиогиде, - только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают...
Василий Рыбников
Я бы рекомендовал участие Зеленского в онлайн-формате.