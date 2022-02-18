Сенат США единогласно принял резолюцию в поддержку Украины
Сенат США утвердил резолюцию в поддержку Украины.
Резолюция сенаторов не имеет силы закона, но официально заявляет о "непреклонной поддержке Соединенными Штатами безопасной, демократической и независимой Украины" и "осуждает наращивание российской военной силы" на границе с Украиной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Сенатор Роб Портман, штат Огайо, сказал, что "Конгресс един в своей поддержке независимости и суверенитета Украины".
Резолюция призывает президента США Джо Байдена заставить правительство США использовать все инструменты, чтобы наложить "значительные расходы" на Россию и "восстановить мир в Европе".
В окончательном тексте говорится, что резолюция не должна толковаться как разрешение на применение военной силы против России или на введение вооруженных сил США в Украину.
Как уже отмечалось, голосование было единогласным, без возражений или формального поименного голосования.
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Поки світ ворожить, блеф чи божевілля - стратегія Путіна щодо України,... а ринки жадібно ловлять будь-який натяк на зниження напруженості, російська економіка знову отримує «клеймо» вибухонебезпечного світового ізгоя.
Не чекаючи рішення щодо «пекельних санкцій» - із забороною на валютні операції для держбанків, конфіскацією власності еліт та експортним контролем майже північнокорейського рівня, - західні банки згортають операції з росією, закриваючи ліміти як на фінансовий ринок, так і на реальний сектор.
Навіть якщо ситуація навколо України закінчиться благополучно, а 100-тисячне угруповання, розім'явшись на морозі, роз'їдеться казармах, наслідки брязкання зброєю можуть бути сумними та довгостроковими, попереджає президент ІГ «Московські партнери» Євген Коган.
Банками сьогодні керує не бізнес, а комплаєнс та ризик-менеджмент, а вони працюють дуже просто, пояснює Коган: «При появі серйозного ризику насамперед закриваються ліміти на все, що пов'язане з його джерелами».
Наприкінці минулого тижня стало відомо, що західні банки поставили на паузу кредитування російських клієнтів через загрозу санкцій та неповернення коштів. У понеділок та вівторок «огорожею» почали обносити і фінансовий сектор.
Ринок у процентних деривативах (контракти на ставку, RUB OIS and FX SWAPS) розпався на міжнародний та локальний- російський.
Це означає, що «іноземні банки вже не можуть більше торгувати з російськими».
Ці міркування приводять Мендрас до висновку, що головна проблема для європейської безпеки полягає не в українській кризі, а в російській.
МОРДОР МАЄ БУТИ НАКАЗАНИЙ І ЗНИЩЕНИЙ!!!
Если при нападении на вас гопников вы зовете полицию - это не значит, что вы рассчитываете на то, что полиция вас любит.
Так и тут. РФ - нарушитель международного правопорядка, тот самый гопник, которого необходимо остановить.
А на счет "нарушителя мирового правопорядка"... согласен, просто нарушен он был в 2014 или аннексия Крыма и боевые действия на нашей территории в течении 8 лет, это как бы мелочевка? Или вот оно, время пришло.
Как-то долговато у вас полиция едет при нападении гопников))