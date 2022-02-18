Сенат США единогласно принял резолюцию в поддержку Украины

Сенат США утвердил резолюцию в поддержку Украины.

Резолюция сенаторов не имеет силы закона, но официально заявляет о "непреклонной поддержке Соединенными Штатами безопасной, демократической и независимой Украины" и "осуждает наращивание российской военной силы" на границе с Украиной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Сенатор Роб Портман, штат Огайо, сказал, что "Конгресс един в своей поддержке независимости и суверенитета Украины".

Резолюция призывает президента США Джо Байдена заставить правительство США использовать все инструменты, чтобы наложить "значительные расходы" на Россию и "восстановить мир в Европе".

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В окончательном тексте говорится, что резолюция не должна толковаться как разрешение на применение военной силы против России или на введение вооруженных сил США в Украину.

Как уже отмечалось, голосование было единогласным, без возражений или формального поименного голосования.