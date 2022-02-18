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Новости Агрессия России против Украины Война
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Сенат США единогласно принял резолюцию в поддержку Украины

Сенат США единогласно принял резолюцию в поддержку Украины

Сенат США утвердил резолюцию в поддержку Украины.

Резолюция сенаторов не имеет силы закона, но официально заявляет о "непреклонной поддержке Соединенными Штатами безопасной, демократической и независимой Украины" и "осуждает наращивание российской военной силы" на границе с Украиной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Сенатор Роб Портман, штат Огайо, сказал, что "Конгресс един в своей поддержке независимости и суверенитета Украины".

Резолюция призывает президента США Джо Байдена заставить правительство США использовать все инструменты, чтобы наложить "значительные расходы" на Россию и "восстановить мир в Европе".

Также читайте: В Сенате США подготовили законопроект с новыми санкциями против России уже на нынешнем этапе

В окончательном тексте говорится, что резолюция не должна толковаться как разрешение на применение военной силы против России или на введение вооруженных сил США в Украину.

Как уже отмечалось, голосование было единогласным, без возражений или формального поименного голосования.

Автор: 

США (26528) Сенат США (500) Портман Роберт (27)


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Топ комментарии
+31
Сенату США-черговий респект...
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18.02.2022 08:36
+24
Дякую друзям Америки! 👍
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18.02.2022 08:38
+16
А какой смысл в болельщиках команды на спортивных соревнованиях? На основании этой резолюции будут приниматься дальнейшие решения, как-то военная и финансовая помощь, сотрудничество в различных сферах и т.п.
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18.02.2022 09:03
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Сенату США-черговий респект...
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18.02.2022 08:36 Ответить
Дякую друзям Америки! 👍
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18.02.2022 08:38 Ответить
Західні банки закрили ліміти на росію, не чекаючи на введення санкції проти неї

Поки світ ворожить, блеф чи божевілля - стратегія Путіна щодо України,... а ринки жадібно ловлять будь-який натяк на зниження напруженості, російська економіка знову отримує «клеймо» вибухонебезпечного світового ізгоя.

Не чекаючи рішення щодо «пекельних санкцій» - із забороною на валютні операції для держбанків, конфіскацією власності еліт та експортним контролем майже північнокорейського рівня, - західні банки згортають операції з росією, закриваючи ліміти як на фінансовий ринок, так і на реальний сектор.

Навіть якщо ситуація навколо України закінчиться благополучно, а 100-тисячне угруповання, розім'явшись на морозі, роз'їдеться казармах, наслідки брязкання зброєю можуть бути сумними та довгостроковими, попереджає президент ІГ «Московські партнери» Євген Коган.

Банками сьогодні керує не бізнес, а комплаєнс та ризик-менеджмент, а вони працюють дуже просто, пояснює Коган: «При появі серйозного ризику насамперед закриваються ліміти на все, що пов'язане з його джерелами».

Наприкінці минулого тижня стало відомо, що західні банки поставили на паузу кредитування російських клієнтів через загрозу санкцій та неповернення коштів. У понеділок та вівторок «огорожею» почали обносити і фінансовий сектор.

Ринок у процентних деривативах (контракти на ставку, RUB OIS and FX SWAPS) розпався на міжнародний та локальний- російський.
Це означає, що «іноземні банки вже не можуть більше торгувати з російськими».
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18.02.2022 08:51 Ответить
Французька політолог Марі Мендрас у статті, опублікованій у газеті Le Monde, зазначає, що Європа вже кілька місяців перебуває в очікуванні війни в Україні. На її думку, європейцям слід запастися терпінням, тому що у цьому стані їм доведеться жити ще кілька місяців. Мендрас вважає, що Кремль навмисне тримає континент у стані невизначеності, змушуючи його мешканців відчувати невпевненість у власній безпеці. При цьому політолог стверджує, що їхні страхи мають підстави.

Ці міркування приводять Мендрас до висновку, що головна проблема для європейської безпеки полягає не в українській кризі, а в російській.
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18.02.2022 09:03 Ответить
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18.02.2022 12:15 Ответить
Какой смысле во всех этих резолюциях?
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18.02.2022 08:38 Ответить
вони фінансуються
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18.02.2022 08:40 Ответить
чисто визуальный, потролить кацапов. больше никакого.
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18.02.2022 08:40 Ответить
А какой смысл в болельщиках команды на спортивных соревнованиях? На основании этой резолюции будут приниматься дальнейшие решения, как-то военная и финансовая помощь, сотрудничество в различных сферах и т.п.
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18.02.2022 09:03 Ответить
Когда тратили на Афганистан 1трлн баксов, столько не совещались.
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18.02.2022 09:08 Ответить
Вы так внимательно следите за американской политикой что уверенны в этом на 100%? Или это просто ваше личное мнение?
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18.02.2022 09:14 Ответить
Простите, немного преувеличил... По данным министерства обороны США, общие военные расходы в Афганистане (с октября 2001 года по сентябрь 2019 года) достигли 778 миллиардов долларов.
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18.02.2022 09:35 Ответить
Мой вопрос касался не величины расходов, а количестве обсуждений и освещений
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18.02.2022 09:37 Ответить
А ти звідки знаєш?
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18.02.2022 10:55 Ответить
"какой смысл в болельщиках команды"? деньги, главный смысл всего на всей планете
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18.02.2022 14:01 Ответить
Дякуємо друзі. Ми на вірному шляху. А "зелені барани" і Володя Гундос звинувачують в "мінських" Порошенко і спирають вину на нього за те, що будуть виконувати "політичні" пункти на вимоги московії. А ці всі порушення, видача 800 тисяч паспортів, не відведені танки, гармати, гради... і не передане Дебільцево, Володю не отрезвляють? Московити, які себе у 1721 році назвали росіянами, хоч один пункт "мінських" виконали? Ні! Краще звертайтеся в ООН, ОБСЕ, США, Англію, Францію, Китай (підписантів Будапештського) та Європу і вимагайте введення санкцій і заключення нового договору, замість "Мінська", бо "мінськ" московити порвали і розтоптали, а не біжіть виконувати пункти вигідні московитам - вибори і "особливий статус". Зупиність свого Нацвєлічайного 73%, бо наробить біди і здасть України. Ви ж кричали, що якщо щось не так.. ну одним словом брехливі смєтуни!
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18.02.2022 08:41 Ответить
Сейм Польщі одноголосно підписав Україну, Сенат США одноголосно підтримав Україну і лиш в Україні парламент в якому є Жопоблок підтримує Росію. То українці може вже задумаєтеся йдучи на вибори за кого голосувати ? Інакше на нас весь світ буде дивитися як на неадекватних людей.
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18.02.2022 08:43 Ответить
Чому у Верховній Раді тільки ОПЗЖ підтримують Московію? А "зелені" бужанський,арахамія, дубінський, гетьманцев,шевченко,качура,третьякова та інші, не дуже слідкую за лайном.
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18.02.2022 08:52 Ответить
Собаки лают ,караван идет. Великобритания тоже там что-то приняла ,чтоб уже можно было ввести санкции. Надеюсь ,скоро кацапы с дачами в Ницах ,Парижах и МОнако станут невыезные и задумаются ,как убрать упыря.
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18.02.2022 08:44 Ответить
Там уже идет движуха в этом плане.
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18.02.2022 08:54 Ответить
навіть якщо ті невиїзні щось там кумекатимуть, гроші їм не повернуть, проїхали
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18.02.2022 12:33 Ответить
100500-я резолюция "ниочем". Я удивляюсь, тем, кто после откровенного кидка Украины с Будапештским меморандумом (а, если кто не в курсе, то именно США были инициаторами отказа Украины от ядерного оружия и вся их сегодняшняя помощь - ниочем в сравнении с распиленными по их указанию нашими стратегическими бомбардировщиками). Поэтому все эти восторги и благодарности на фоне эвакуации посольства во Львов - выглядят как издевательство
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18.02.2022 09:08 Ответить
Разговаривать - не мешки ворочать(с).
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18.02.2022 09:09 Ответить
Украину поддерживает весь мир но никто так и не дает освобождать окупированые територии страны.За то поддержат любую новую окупацию украинских земель мокшанами лиш бы небыло войны,хоть и до границ Евросоюза.
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18.02.2022 09:19 Ответить
Це американці... Послідовна, стабільна, юридично грамотно оформлена підготовка до санкцій проти московської гопоти, яка займається бєзпрєдєлом!
МОРДОР МАЄ БУТИ НАКАЗАНИЙ І ЗНИЩЕНИЙ!!!
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18.02.2022 09:27 Ответить
Ты провокатор. После таких заявочек Путин может с полным правом сказать "'Аааа, вот хохлы хотят зныщення России. Поэтому я наношу превентивный удар."
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18.02.2022 09:48 Ответить
А вот интересно, неужели кто-то считает, что все это происходит чисто от любви к Украине, украинскому народу, к творчеству Шевченко, к украинским традициям.... или сейчас идет острая фаза решения глобальных геополитических вопросов. Мда......)
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18.02.2022 09:36 Ответить
Любовь тут ни причем.
Если при нападении на вас гопников вы зовете полицию - это не значит, что вы рассчитываете на то, что полиция вас любит.
Так и тут. РФ - нарушитель международного правопорядка, тот самый гопник, которого необходимо остановить.
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18.02.2022 10:17 Ответить
Интересная аналогия) При нападении гопников я обращаюсь в полицию, при плохом самочувствии к врачу, а купить продукты еду в супермаркет не от большой любви к персоналу, работа у них такая, это как-бы логично.
А на счет "нарушителя мирового правопорядка"... согласен, просто нарушен он был в 2014 или аннексия Крыма и боевые действия на нашей территории в течении 8 лет, это как бы мелочевка? Или вот оно, время пришло.
Как-то долговато у вас полиция едет при нападении гопников))
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18.02.2022 11:06 Ответить
Во-первых - санкции введены еще 2014м, во-вторых - они как бы не полиция, но смысл тот же - делается это не от большой любви к Украине, а потому, что нельзя спускать подобные вопиющие нарушения мирового порядка.
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18.02.2022 12:00 Ответить
"что все это происходит чисто от любви к Украине" - скорее это чисто от не любви к вам..
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18.02.2022 10:33 Ответить
в Єрмака траур, гібонята примовкли, коменгтують -та то таке, дали слово і взяли взад. Як там образно- фантомні болі у вагітних манкуртів.
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18.02.2022 11:05 Ответить
Янкі не мутіть воду...Ви не даєте зосередитись Владімєру Алєксандричу...
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18.02.2022 11:17 Ответить
вот кто настоящие друзья и союзники Украины!
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18.02.2022 13:36 Ответить
Ти Зеля просто стій і головою махай в знак згоди а говорити тепер ми будем-сказали американські хлопці на зрозумілій москалям мові.
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18.02.2022 13:54 Ответить
Если бы не Зеля с Беней мы бы были союзниками США вне НАТО.
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18.02.2022 15:07 Ответить
 
 