Сенат США одностайно ухвалив резолюцію на підтримку України
Сенат США затвердив резолюцію на підтримку України.
Резолюція сенаторів не має сили закону, але офіційно заявляє про "непохитну підтримку Сполученими Штатами безпечної, демократичної та незалежної України" та "засуджує нарощування російської військової сили" на кордоні з Україною, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Сенатор Роб Портман, штат Огайо, сказав, що "Конгрес єдиний у своїй підтримці незалежності та суверенітету України".
Резолюція закликає президента США Джо Байдена змусити уряд США вичерпати всі наявні інструменти, щоб накласти "значні витрати" на Росію і "відновити мир у Європі".
В остаточному тексті йдеться про те, що резолюція не повинна тлумачитися як дозвіл на застосування військової сили проти Росії або на введення збройних сил США в Україну.
Як зазначається, голосування було одностайним, без заперечень чи формального поіменного голосування.
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Поки світ ворожить, блеф чи божевілля - стратегія Путіна щодо України,... а ринки жадібно ловлять будь-який натяк на зниження напруженості, російська економіка знову отримує «клеймо» вибухонебезпечного світового ізгоя.
Не чекаючи рішення щодо «пекельних санкцій» - із забороною на валютні операції для держбанків, конфіскацією власності еліт та експортним контролем майже північнокорейського рівня, - західні банки згортають операції з росією, закриваючи ліміти як на фінансовий ринок, так і на реальний сектор.
Навіть якщо ситуація навколо України закінчиться благополучно, а 100-тисячне угруповання, розім'явшись на морозі, роз'їдеться казармах, наслідки брязкання зброєю можуть бути сумними та довгостроковими, попереджає президент ІГ «Московські партнери» Євген Коган.
Банками сьогодні керує не бізнес, а комплаєнс та ризик-менеджмент, а вони працюють дуже просто, пояснює Коган: «При появі серйозного ризику насамперед закриваються ліміти на все, що пов'язане з його джерелами».
Наприкінці минулого тижня стало відомо, що західні банки поставили на паузу кредитування російських клієнтів через загрозу санкцій та неповернення коштів. У понеділок та вівторок «огорожею» почали обносити і фінансовий сектор.
Ринок у процентних деривативах (контракти на ставку, RUB OIS and FX SWAPS) розпався на міжнародний та локальний- російський.
Це означає, що «іноземні банки вже не можуть більше торгувати з російськими».
Ці міркування приводять Мендрас до висновку, що головна проблема для європейської безпеки полягає не в українській кризі, а в російській.
МОРДОР МАЄ БУТИ НАКАЗАНИЙ І ЗНИЩЕНИЙ!!!
Если при нападении на вас гопников вы зовете полицию - это не значит, что вы рассчитываете на то, что полиция вас любит.
Так и тут. РФ - нарушитель международного правопорядка, тот самый гопник, которого необходимо остановить.
А на счет "нарушителя мирового правопорядка"... согласен, просто нарушен он был в 2014 или аннексия Крыма и боевые действия на нашей территории в течении 8 лет, это как бы мелочевка? Или вот оно, время пришло.
Как-то долговато у вас полиция едет при нападении гопников))