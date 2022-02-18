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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Сенат США одностайно ухвалив резолюцію на підтримку України

Сенат США одностайно ухвалив резолюцію на підтримку України

Сенат США затвердив резолюцію на підтримку України.

Резолюція сенаторів не має сили закону, але офіційно заявляє про "непохитну підтримку Сполученими Штатами безпечної, демократичної та незалежної України" та "засуджує нарощування російської військової сили" на кордоні з Україною, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Сенатор Роб Портман, штат Огайо, сказав, що "Конгрес єдиний у своїй підтримці незалежності та суверенітету України".

Резолюція закликає президента США Джо Байдена змусити уряд США вичерпати всі наявні інструменти, щоб накласти "значні витрати" на Росію і "відновити мир у Європі".

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В остаточному тексті йдеться про те, що резолюція не повинна тлумачитися як дозвіл на застосування військової сили проти Росії або на введення збройних сил США в Україну.

Як зазначається, голосування було одностайним, без заперечень чи формального поіменного голосування.

Автор: 

США (22665) Сенат США (600) Портман Роберт (28)


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Топ коментарі
+31
Сенату США-черговий респект...
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18.02.2022 08:36
+24
Дякую друзям Америки! 👍
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18.02.2022 08:38
+16
А какой смысл в болельщиках команды на спортивных соревнованиях? На основании этой резолюции будут приниматься дальнейшие решения, как-то военная и финансовая помощь, сотрудничество в различных сферах и т.п.
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18.02.2022 09:03
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Сенату США-черговий респект...
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18.02.2022 08:36 Відповісти
Дякую друзям Америки! 👍
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18.02.2022 08:38 Відповісти
Західні банки закрили ліміти на росію, не чекаючи на введення санкції проти неї

Поки світ ворожить, блеф чи божевілля - стратегія Путіна щодо України,... а ринки жадібно ловлять будь-який натяк на зниження напруженості, російська економіка знову отримує «клеймо» вибухонебезпечного світового ізгоя.

Не чекаючи рішення щодо «пекельних санкцій» - із забороною на валютні операції для держбанків, конфіскацією власності еліт та експортним контролем майже північнокорейського рівня, - західні банки згортають операції з росією, закриваючи ліміти як на фінансовий ринок, так і на реальний сектор.

Навіть якщо ситуація навколо України закінчиться благополучно, а 100-тисячне угруповання, розім'явшись на морозі, роз'їдеться казармах, наслідки брязкання зброєю можуть бути сумними та довгостроковими, попереджає президент ІГ «Московські партнери» Євген Коган.

Банками сьогодні керує не бізнес, а комплаєнс та ризик-менеджмент, а вони працюють дуже просто, пояснює Коган: «При появі серйозного ризику насамперед закриваються ліміти на все, що пов'язане з його джерелами».

Наприкінці минулого тижня стало відомо, що західні банки поставили на паузу кредитування російських клієнтів через загрозу санкцій та неповернення коштів. У понеділок та вівторок «огорожею» почали обносити і фінансовий сектор.

Ринок у процентних деривативах (контракти на ставку, RUB OIS and FX SWAPS) розпався на міжнародний та локальний- російський.
Це означає, що «іноземні банки вже не можуть більше торгувати з російськими».
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18.02.2022 08:51 Відповісти
Французька політолог Марі Мендрас у статті, опублікованій у газеті Le Monde, зазначає, що Європа вже кілька місяців перебуває в очікуванні війни в Україні. На її думку, європейцям слід запастися терпінням, тому що у цьому стані їм доведеться жити ще кілька місяців. Мендрас вважає, що Кремль навмисне тримає континент у стані невизначеності, змушуючи його мешканців відчувати невпевненість у власній безпеці. При цьому політолог стверджує, що їхні страхи мають підстави.

Ці міркування приводять Мендрас до висновку, що головна проблема для європейської безпеки полягає не в українській кризі, а в російській.
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18.02.2022 09:03 Відповісти
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18.02.2022 12:15 Відповісти
Какой смысле во всех этих резолюциях?
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18.02.2022 08:38 Відповісти
вони фінансуються
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18.02.2022 08:40 Відповісти
чисто визуальный, потролить кацапов. больше никакого.
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18.02.2022 08:40 Відповісти
А какой смысл в болельщиках команды на спортивных соревнованиях? На основании этой резолюции будут приниматься дальнейшие решения, как-то военная и финансовая помощь, сотрудничество в различных сферах и т.п.
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18.02.2022 09:03 Відповісти
Когда тратили на Афганистан 1трлн баксов, столько не совещались.
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18.02.2022 09:08 Відповісти
Вы так внимательно следите за американской политикой что уверенны в этом на 100%? Или это просто ваше личное мнение?
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18.02.2022 09:14 Відповісти
Простите, немного преувеличил... По данным министерства обороны США, общие военные расходы в Афганистане (с октября 2001 года по сентябрь 2019 года) достигли 778 миллиардов долларов.
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18.02.2022 09:35 Відповісти
Мой вопрос касался не величины расходов, а количестве обсуждений и освещений
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18.02.2022 09:37 Відповісти
А ти звідки знаєш?
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18.02.2022 10:55 Відповісти
"какой смысл в болельщиках команды"? деньги, главный смысл всего на всей планете
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18.02.2022 14:01 Відповісти
Дякуємо друзі. Ми на вірному шляху. А "зелені барани" і Володя Гундос звинувачують в "мінських" Порошенко і спирають вину на нього за те, що будуть виконувати "політичні" пункти на вимоги московії. А ці всі порушення, видача 800 тисяч паспортів, не відведені танки, гармати, гради... і не передане Дебільцево, Володю не отрезвляють? Московити, які себе у 1721 році назвали росіянами, хоч один пункт "мінських" виконали? Ні! Краще звертайтеся в ООН, ОБСЕ, США, Англію, Францію, Китай (підписантів Будапештського) та Європу і вимагайте введення санкцій і заключення нового договору, замість "Мінська", бо "мінськ" московити порвали і розтоптали, а не біжіть виконувати пункти вигідні московитам - вибори і "особливий статус". Зупиність свого Нацвєлічайного 73%, бо наробить біди і здасть України. Ви ж кричали, що якщо щось не так.. ну одним словом брехливі смєтуни!
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18.02.2022 08:41 Відповісти
Сейм Польщі одноголосно підписав Україну, Сенат США одноголосно підтримав Україну і лиш в Україні парламент в якому є Жопоблок підтримує Росію. То українці може вже задумаєтеся йдучи на вибори за кого голосувати ? Інакше на нас весь світ буде дивитися як на неадекватних людей.
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18.02.2022 08:43 Відповісти
Чому у Верховній Раді тільки ОПЗЖ підтримують Московію? А "зелені" бужанський,арахамія, дубінський, гетьманцев,шевченко,качура,третьякова та інші, не дуже слідкую за лайном.
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18.02.2022 08:52 Відповісти
Собаки лают ,караван идет. Великобритания тоже там что-то приняла ,чтоб уже можно было ввести санкции. Надеюсь ,скоро кацапы с дачами в Ницах ,Парижах и МОнако станут невыезные и задумаются ,как убрать упыря.
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18.02.2022 08:44 Відповісти
Там уже идет движуха в этом плане.
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18.02.2022 08:54 Відповісти
навіть якщо ті невиїзні щось там кумекатимуть, гроші їм не повернуть, проїхали
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18.02.2022 12:33 Відповісти
100500-я резолюция "ниочем". Я удивляюсь, тем, кто после откровенного кидка Украины с Будапештским меморандумом (а, если кто не в курсе, то именно США были инициаторами отказа Украины от ядерного оружия и вся их сегодняшняя помощь - ниочем в сравнении с распиленными по их указанию нашими стратегическими бомбардировщиками). Поэтому все эти восторги и благодарности на фоне эвакуации посольства во Львов - выглядят как издевательство
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18.02.2022 09:08 Відповісти
Разговаривать - не мешки ворочать(с).
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18.02.2022 09:09 Відповісти
Украину поддерживает весь мир но никто так и не дает освобождать окупированые територии страны.За то поддержат любую новую окупацию украинских земель мокшанами лиш бы небыло войны,хоть и до границ Евросоюза.
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18.02.2022 09:19 Відповісти
Це американці... Послідовна, стабільна, юридично грамотно оформлена підготовка до санкцій проти московської гопоти, яка займається бєзпрєдєлом!
МОРДОР МАЄ БУТИ НАКАЗАНИЙ І ЗНИЩЕНИЙ!!!
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18.02.2022 09:27 Відповісти
Ты провокатор. После таких заявочек Путин может с полным правом сказать "'Аааа, вот хохлы хотят зныщення России. Поэтому я наношу превентивный удар."
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18.02.2022 09:48 Відповісти
А вот интересно, неужели кто-то считает, что все это происходит чисто от любви к Украине, украинскому народу, к творчеству Шевченко, к украинским традициям.... или сейчас идет острая фаза решения глобальных геополитических вопросов. Мда......)
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18.02.2022 09:36 Відповісти
Любовь тут ни причем.
Если при нападении на вас гопников вы зовете полицию - это не значит, что вы рассчитываете на то, что полиция вас любит.
Так и тут. РФ - нарушитель международного правопорядка, тот самый гопник, которого необходимо остановить.
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18.02.2022 10:17 Відповісти
Интересная аналогия) При нападении гопников я обращаюсь в полицию, при плохом самочувствии к врачу, а купить продукты еду в супермаркет не от большой любви к персоналу, работа у них такая, это как-бы логично.
А на счет "нарушителя мирового правопорядка"... согласен, просто нарушен он был в 2014 или аннексия Крыма и боевые действия на нашей территории в течении 8 лет, это как бы мелочевка? Или вот оно, время пришло.
Как-то долговато у вас полиция едет при нападении гопников))
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18.02.2022 11:06 Відповісти
Во-первых - санкции введены еще 2014м, во-вторых - они как бы не полиция, но смысл тот же - делается это не от большой любви к Украине, а потому, что нельзя спускать подобные вопиющие нарушения мирового порядка.
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18.02.2022 12:00 Відповісти
"что все это происходит чисто от любви к Украине" - скорее это чисто от не любви к вам..
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18.02.2022 10:33 Відповісти
в Єрмака траур, гібонята примовкли, коменгтують -та то таке, дали слово і взяли взад. Як там образно- фантомні болі у вагітних манкуртів.
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18.02.2022 11:05 Відповісти
Янкі не мутіть воду...Ви не даєте зосередитись Владімєру Алєксандричу...
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18.02.2022 11:17 Відповісти
вот кто настоящие друзья и союзники Украины!
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18.02.2022 13:36 Відповісти
Ти Зеля просто стій і головою махай в знак згоди а говорити тепер ми будем-сказали американські хлопці на зрозумілій москалям мові.
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18.02.2022 13:54 Відповісти
Если бы не Зеля с Беней мы бы были союзниками США вне НАТО.
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18.02.2022 15:07 Відповісти
 
 