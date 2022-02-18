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Новости Агрессия России против Украины Война
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Диалог с РФ нужно вести по трем направлениям, – Блинкен и Рау

Диалог с РФ нужно вести по трем направлениям, – Блинкен и Рау

Запад должен вести диалог с Россией по трем направлениям: США-Россия, Совет НАТО-Россия и форум ОБСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Польши.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глав ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау провели телефонный разговор.

Стороны отметили отсутствие признаков деэскалации со стороны России, несмотря на публичные заверения Москвы об отводе подразделений от украинской границы.

"Собеседники согласились, что дальше существует шанс на дипломатическое решение нынешнего кризиса, а ключом к этому должен быть диалог по трем направлениям: США-Россия, Совет НАТО-Россия и форум ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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Рау также поблагодарил Блинкена за решение американской администрации направить в Польшу дополнительных военных и отметил необходимость дальнейшего усиления всего восточного фланга НАТО.

Автор: 

россия (95308) Рау Збигнев (69) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+4
Согласен. Самый действенный список--пи***юли,еще пи***ли и добавка пи****лей для профилактики и закрепления
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18.02.2022 10:24
+3
діалог людей з мавпами? - ще не чув такого....
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18.02.2022 10:29
+2
З такими не розмовляють!
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18.02.2022 10:22
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Правила форума Совет форумчан
ведіть діалог,головне, що б Україна небула розмінною монетою домовленостей.
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18.02.2022 10:18 Ответить
діалог людей з мавпами? - ще не чув такого....
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18.02.2022 10:29 Ответить
ну,спілкування може бути різним,якщо нерозуміють мову то буде банан, або сокира як на цьому малюнку)
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18.02.2022 10:38 Ответить
схиляюсь до вашої думки бо інакше ніяк...
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18.02.2022 10:44 Ответить
Блінкену та Рау-расєю нада імєть во всє щєлі па пєрімєтру...
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18.02.2022 10:21 Ответить
З такими не розмовляють!
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18.02.2022 10:22 Ответить
Согласен. Самый действенный список--пи***юли,еще пи***ли и добавка пи****лей для профилактики и закрепления
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18.02.2022 10:24 Ответить
Если бы с этими засранцами меньше велись диалоги, а больше их игнорировали как изгоев, поверьте толку было бы больше. Пуйло только на это и рассчитывает, чтобы возле Засрашиной помойки все крутилось.
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18.02.2022 10:27 Ответить
вот мне нравилось,какое направление задавал эсэсэру Рейган - очень хорошее направление,расия до сих пор по нему движется..
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18.02.2022 10:31 Ответить
Любую уступку, или даже просто смягчение риторики - х@йло воспримет как слабость.
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18.02.2022 10:38 Ответить
по наступних

Демілітаризація

Дезінтеграція

Декапітація
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18.02.2022 10:41 Ответить
Деопідорашування.
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18.02.2022 11:21 Ответить
Напрямок повинен бути один - *******, доки не повсераються.
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18.02.2022 10:44 Ответить
Диалог помоему это общение двоих а не бежать к третьему.Есть вопрос и ответ должен быть адекватным и в точку чтоб решить вопрос окончательно и небыло с кем проводить диалог.Или всетаки наши ВСУ обосрались по полной да еще и на кануне полномасштабного вторжения мокшан.При таком поведении вторжение мокшан только вселяет в них увереность в никчемности украинской армии.А слабодушие нашей власти только усиливает уверенность мокшан в своей непобедимости.
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18.02.2022 10:45 Ответить
Ракети НАТО на Україні - і гавкіт собак на болотах стихне.
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18.02.2022 10:48 Ответить
якби в нато були лише країни Балтії Польща та англосакси то за годину прийняли б.
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18.02.2022 12:25 Ответить
 
 