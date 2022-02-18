Диалог с РФ нужно вести по трем направлениям, – Блинкен и Рау

Запад должен вести диалог с Россией по трем направлениям: США-Россия, Совет НАТО-Россия и форум ОБСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Польши.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глав ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау провели телефонный разговор.

Стороны отметили отсутствие признаков деэскалации со стороны России, несмотря на публичные заверения Москвы об отводе подразделений от украинской границы.

"Собеседники согласились, что дальше существует шанс на дипломатическое решение нынешнего кризиса, а ключом к этому должен быть диалог по трем направлениям: США-Россия, Совет НАТО-Россия и форум ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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Рау также поблагодарил Блинкена за решение американской администрации направить в Польшу дополнительных военных и отметил необходимость дальнейшего усиления всего восточного фланга НАТО.