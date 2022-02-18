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Діалог з РФ потрібно вести за трьома напрямками, - Блінкен і Рау

Діалог з РФ потрібно вести за трьома напрямками, - Блінкен і Рау

Захід має вести діалог з Росією за трьома напрямками: США-Росія, Рада НАТО-Росія і форум ОБСЄ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Польщі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і голов ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау провели телефонну розмову.

Сторони вказали на відсутність ознак деескалації з боку Росії, незважаючи на публічні запевнення Москви про відведення підрозділів від українського кордону.

"Співрозмовники погодилися, що надалі існує шанс на дипломатичне вирішення нинішньої кризи, а ключем до цього має бути діалог за трьома напрямками: США-Росія, Рада НАТО-Росія і форум ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Рау також подякував Блінкену за рішення американської адміністрації направити до Польщі додаткових військових і наголосив на необхідності подальшого посилення всього східного флангу НАТО.

Також читайте: Блінкен наприкінці наступного тижня зустрінеться з Лавровим, "якщо не буде вторгнення", - Держдепартамент США

Автор: 

росія (64846) Рау Збіґнев (105) Блінкен (1156)


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Топ коментарі
+4
Согласен. Самый действенный список--пи***юли,еще пи***ли и добавка пи****лей для профилактики и закрепления
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18.02.2022 10:24
+3
діалог людей з мавпами? - ще не чув такого....
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18.02.2022 10:29
+2
З такими не розмовляють!
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18.02.2022 10:22
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Правила форума Рада форумчан
ведіть діалог,головне, що б Україна небула розмінною монетою домовленостей.
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18.02.2022 10:18 Відповісти
діалог людей з мавпами? - ще не чув такого....
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18.02.2022 10:29 Відповісти
ну,спілкування може бути різним,якщо нерозуміють мову то буде банан, або сокира як на цьому малюнку)
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18.02.2022 10:38 Відповісти
схиляюсь до вашої думки бо інакше ніяк...
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18.02.2022 10:44 Відповісти
Блінкену та Рау-расєю нада імєть во всє щєлі па пєрімєтру...
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18.02.2022 10:21 Відповісти
З такими не розмовляють!
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18.02.2022 10:22 Відповісти
Согласен. Самый действенный список--пи***юли,еще пи***ли и добавка пи****лей для профилактики и закрепления
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18.02.2022 10:24 Відповісти
Если бы с этими засранцами меньше велись диалоги, а больше их игнорировали как изгоев, поверьте толку было бы больше. Пуйло только на это и рассчитывает, чтобы возле Засрашиной помойки все крутилось.
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18.02.2022 10:27 Відповісти
вот мне нравилось,какое направление задавал эсэсэру Рейган - очень хорошее направление,расия до сих пор по нему движется..
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18.02.2022 10:31 Відповісти
Любую уступку, или даже просто смягчение риторики - х@йло воспримет как слабость.
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18.02.2022 10:38 Відповісти
по наступних

Демілітаризація

Дезінтеграція

Декапітація
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18.02.2022 10:41 Відповісти
Деопідорашування.
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18.02.2022 11:21 Відповісти
Напрямок повинен бути один - *******, доки не повсераються.
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18.02.2022 10:44 Відповісти
Диалог помоему это общение двоих а не бежать к третьему.Есть вопрос и ответ должен быть адекватным и в точку чтоб решить вопрос окончательно и небыло с кем проводить диалог.Или всетаки наши ВСУ обосрались по полной да еще и на кануне полномасштабного вторжения мокшан.При таком поведении вторжение мокшан только вселяет в них увереность в никчемности украинской армии.А слабодушие нашей власти только усиливает уверенность мокшан в своей непобедимости.
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18.02.2022 10:45 Відповісти
Ракети НАТО на Україні - і гавкіт собак на болотах стихне.
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18.02.2022 10:48 Відповісти
якби в нато були лише країни Балтії Польща та англосакси то за годину прийняли б.
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18.02.2022 12:25 Відповісти
 
 