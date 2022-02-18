На борьбу с коронавирусом государство потратило 130 миллиардов, - Марченко

С начала пандемии для борьбы с COVID-19 государство израсходовало 130 млрд грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал министр финансов Сергей Марченко.

"В последние годы был беспрецедентный вызов борьбы с Covid-19. С которым мы успешно справляемся. С начала пандемии государство уже израсходовало на эту цель 130 млрд грн", - сказал Марченко.

Он отметил, что только в этом году на поддержку медицинской отрасли запланировано 233 млрд. грн.

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