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На борьбу с коронавирусом государство потратило 130 миллиардов, - Марченко
С начала пандемии для борьбы с COVID-19 государство израсходовало 130 млрд грн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал министр финансов Сергей Марченко.
"В последние годы был беспрецедентный вызов борьбы с Covid-19. С которым мы успешно справляемся. С начала пандемии государство уже израсходовало на эту цель 130 млрд грн", - сказал Марченко.
Он отметил, что только в этом году на поддержку медицинской отрасли запланировано 233 млрд. грн.
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А сколько просто списанного, а сколько премий себе выписали глав. врачи? Поэтому и смертность в октябре и ноябре на 25 тысяч отличается от августовской. Сегодня за декабрь будет увидим, сколько ваши закупки уморили людей
Украина должна бороться с внутренней и внешней оккупацией..
Усього
A00-U85
649999
Даже статистику мертвых левую рисуете, чтобы не вышло за 650 тысяч -1 сделали. Мрази. На 130 тысяч умерло выше среднего за последние пять лет
"Велике Крадівництво" - тоже проходит по статье "Борьба с Ковидом"!!!
Ссуки! Угробили всем два года жизни, опустили экономику и ломанули инфляцию на сотни процентов. Продавцы лапши.
"На боротьбу з коронавірусом держава витратила 130 мільярдів на дороги."
«Слугу народу» Павла Павлиша впіймали на листуванні про «нахабний поділ бюджету» із заступником міністра охорони здоров'я Андрієм Семиволосом.
Павлиш: «Привет, как дела?»
Семиволос: «Так себе»
Павлиш: «А что случилось?»
Семиволос: «Миша за ** бав до икоты, хочет в наглую бюджет делить, дает нелепые команды»
Павлиш: «Это не выполняй, включай дурака»
Семиволос: «Если хочу сидеть в кресле, то нужно выполнять, здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по паре его моментов положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))»
Павлиш: «понятно, держись. Может на выходных с м *** пойдем, они хорошие ... ».
Источник: https://censor.net/ru/n3317027