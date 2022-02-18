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Новости Коронавирус и карантин
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На борьбу с коронавирусом государство потратило 130 миллиардов, - Марченко

На борьбу с коронавирусом государство потратило 130 миллиардов, - Марченко

С начала пандемии для борьбы с COVID-19 государство израсходовало 130 млрд грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал министр финансов Сергей Марченко.

"В последние годы был беспрецедентный вызов борьбы с Covid-19. С которым мы успешно справляемся. С начала пандемии государство уже израсходовало на эту цель 130 млрд грн", - сказал Марченко.

Он отметил, что только в этом году на поддержку медицинской отрасли запланировано 233 млрд. грн.

Читайте: Украина - восьмая в мире и четвертая в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

расходы (134) Марченко Сергей (298) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Гарна "боротьба". Головне, що достовірно не можна перевірити цільове використання коштів. ******* "жомові ями" - ідеал для зеленої нечесті.
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18.02.2022 11:22
+5
А сколько из этого капнуло в оманские офшоры осла и его зеленой шайки???
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18.02.2022 11:24
+4
В Індії якось "пандемія" закінчилася з припиненням вакцинації. (Моє суб"єктивне бачення) поправте якщо помиляюся.
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18.02.2022 11:23
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Гарна "боротьба". Головне, що достовірно не можна перевірити цільове використання коштів. ******* "жомові ями" - ідеал для зеленої нечесті.
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18.02.2022 11:22 Ответить
Проверить действительно невозможно. Но даже, если и идет финансирование - оно разворовывается. Пример. Каждый день врачи ковид-отделения сумнозвисной киевской больницы на соломенке вымогают из родственников лекарств минимум на сотку баксов. Справедливости ради, денег они не берут - боротьба з коррупцией *****, кругом камеры, но зато нет даже бинтов, судя с требуемых пунктов. Желаемые им лекарства в аптеках не найдешь, но их запросто можно приобрести в киоске при больничке, что говорит о том, что государство шось таки закупает и обеспечивает. Проверить идут ли купленные лекарства больному родину или идут обратно в киоск нельзя - у пациентов забираю мобилы под предлогом вреда для их офигительного медоборудования. Вот так реформа, малята
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18.02.2022 12:07 Ответить
130 миллиардов из бюджета выбросили на ветер, вернее в карман фармацевтических компаний. А на армию бюджет сократили.
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18.02.2022 13:15 Ответить
Пусть правительство нам расскажет про выводы госкомиссии по аудиту расхода средств для Ковида. А там ужасные вещи.
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18.02.2022 13:18 Ответить
Ідіоти
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18.02.2022 11:23 Ответить
В Індії якось "пандемія" закінчилася з припиненням вакцинації. (Моє суб"єктивне бачення) поправте якщо помиляюся.
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18.02.2022 11:23 Ответить
Так у нас тоже желающих немного осталось. Вот уже и спад виден.
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18.02.2022 11:35 Ответить
Зараз диванні епідеміологи детально розкажуть, чому вірусу нема.
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18.02.2022 11:24 Ответить
А сколько из этого капнуло в оманские офшоры осла и его зеленой шайки???
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18.02.2022 11:24 Ответить
В лучшем случае половину сунули по карманам
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18.02.2022 11:25 Ответить
спіздненно, тобто невчасно і недоцільно використувано - %60-70-80?
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18.02.2022 11:25 Ответить
так скоро + до 50 ещё же на смартфоны Е БАБУСЯ.... вот скажите нафуй такие растраты вообще нужны? мы же не та страна которая может делать такие программы....и мне получается выдадут...всё бы хорошо.... так я же не прошу ...не то время в стране вирус...война главное ...какие раздачи телефонов пенсионерам? они там такого понажимают что будут все в кредитах ...я знаю про что говорю...у друга мастерская и аксесуары с телефонов он мастер.часто захожу поболтать и к нему постоянно ходят старики и новые и постоянные то не то нажали, то ещё заблокировалось... то деньги пропали .они его вижу так все ****...., но он всем бесплатно исправляет ..помогает.... у него терпение поражаюсь . от работы ведь отвлекают бесплатно....старики сойдут с ума все отвечаю ...они такого там натискают....((
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18.02.2022 11:28 Ответить
Как зачем.купить какое то дерьмо.которое никому не надо.наворовать на этом %30 за бюджетные деньги налогоплательщиков.выглядит как распил на подкупе голосов.2 года+ неизвестно что за крипто-ферму Беня построили .будет ли она задействована каким то образом для прошивки. какого то маркера для этих эл.носителей смартфонов. для голосов.убежден.они в аврале работают сейчас .готовят эти фальсификации с этими электронными голосами.все сырое да и просто веры нет.все это взламывалось.если что.могут после свалить на кацапов.хотя они наверное заинтересованны друг в друге
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18.02.2022 11:43 Ответить
да нет... говорят ведут переговоры и с самсунгом и другими...а это ничего себе .и цену максимум до 5000 тысяч .а это скажу тоже бюджетный супер телефон за такие деньги, у меня ксиоми громадный новый 21 года . 64 память 3 камеры .навороченный так и то дешевле купил официальный с гарантией сертифицирован.
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18.02.2022 11:48 Ответить
4.7$миллиарда .верю что 2.7 миллиарда потратили. пошли на эту программу со всеми составляющими коррупцией.даже в самом худшем варианте .минимум миллиард просто осел по карманам
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18.02.2022 11:33 Ответить
Растащили по карманам ?
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18.02.2022 11:33 Ответить
Цікаво було б почути, куди саме... Думаю, більшість буде дуже здивована, як золотий асфальт допоманає проти ковіда...
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18.02.2022 11:35 Ответить
а если бы не выбрали Зе, то заработали ли 260. Да?
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18.02.2022 11:36 Ответить
Детали: Кузьминых гарантировал местной фирме победы на тендерах по поставке медицинского оборудования в государственные больницы, а взамен требовал 30% от суммы контрактов.
А сколько просто списанного, а сколько премий себе выписали глав. врачи? Поэтому и смертность в октябре и ноябре на 25 тысяч отличается от августовской. Сегодня за декабрь будет увидим, сколько ваши закупки уморили людей
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18.02.2022 11:36 Ответить
Сколько украли кРадуцкий и Зе шобла?
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18.02.2022 11:39 Ответить
Так, подождите, давайте пощщитаем... то есть из моего кармана вынули 3500 примерно и потратили неизвестно на шо, правильно я понимаю?
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18.02.2022 11:39 Ответить
За четыре года 130 млрд. Зато на дороги и только в этом году 125 млрд. Вопросы есть?
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18.02.2022 11:43 Ответить
Интересно сколько подельник Марченко, Любченко в налоговой на налоговых накладных с бизнеса с начала эпидемии наколядовал для Марченко.
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18.02.2022 11:44 Ответить
это столько, сколько украла зелёная кодла у власти..
Украина должна бороться с внутренней и внешней оккупацией..
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18.02.2022 11:51 Ответить
Успешно справляемс с чем? За январь-ноябрь

Усього
A00-U85
649999
Даже статистику мертвых левую рисуете, чтобы не вышло за 650 тысяч -1 сделали. Мрази. На 130 тысяч умерло выше среднего за последние пять лет
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18.02.2022 11:51 Ответить
http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/news/op_died.asp и сравните с 2018,2019 годом 533 тысяч за тот же период, плюс декабрь и получится разница в 130 тысяч примерно. http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2019/dem_1119.pdf
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18.02.2022 11:54 Ответить
Да-да, знаем:
"Велике Крадівництво" - тоже проходит по статье "Борьба с Ковидом"!!!
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18.02.2022 11:55 Ответить
Украло а не потратило. Уроды.
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18.02.2022 12:02 Ответить
Нехило секта свидетелей коронавируса прибарахлилась!
Ссуки! Угробили всем два года жизни, опустили экономику и ломанули инфляцию на сотни процентов. Продавцы лапши.
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18.02.2022 12:03 Ответить
Точніще:
"На боротьбу з коронавірусом держава витратила 130 мільярдів на дороги."
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18.02.2022 12:03 Ответить
Згадаємо?
«Слугу народу» Павла Павлиша впіймали на листуванні про «нахабний поділ бюджету» із заступником міністра охорони здоров'я Андрієм Семиволосом.

Павлиш: «Привет, как дела?»

Семиволос: «Так себе»

Павлиш: «А что случилось?»

Семиволос: «Миша за ** бав до икоты, хочет в наглую бюджет делить, дает нелепые команды»

Павлиш: «Это не выполняй, включай дурака»

Семиволос: «Если хочу сидеть в кресле, то нужно выполнять, здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по паре его моментов положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))»

Павлиш: «понятно, держись. Может на выходных с м *** пойдем, они хорошие ... ».
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18.02.2022 12:12 Ответить
не держава ..а - А НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ !!!
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18.02.2022 12:23 Ответить
надо читать "На борьбу с коронавирусом украдено 130 миллиардов"
Источник: https://censor.net/ru/n3317027
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18.02.2022 13:19 Ответить
З яких 129мрд пішли на пропаганду вакцінації з кожної праски.
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19.02.2022 10:44 Ответить
 
 