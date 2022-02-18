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На боротьбу з коронавірусом держава витратила 130 мільярдів, - Марченко
З початку пандемії для боротьби з COVID-19 держава витратила 130 млрд грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
"В останні роки був безпрецидентний виклик боротьби з Covid-19. З яким ми успішно справляємось. З початку пандемії держава вже витратила на цю мету 130 млрд грн", - сказав Марченко.
Він зазначив, що тільки в цьому році на підтримку медичної галузі заплановано 233 млрд грн.
Топ коментарі
+8 Kucher
показати весь коментар18.02.2022 11:22
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+4 Наталія Федів
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А сколько просто списанного, а сколько премий себе выписали глав. врачи? Поэтому и смертность в октябре и ноябре на 25 тысяч отличается от августовской. Сегодня за декабрь будет увидим, сколько ваши закупки уморили людей
Украина должна бороться с внутренней и внешней оккупацией..
Усього
A00-U85
649999
Даже статистику мертвых левую рисуете, чтобы не вышло за 650 тысяч -1 сделали. Мрази. На 130 тысяч умерло выше среднего за последние пять лет
"Велике Крадівництво" - тоже проходит по статье "Борьба с Ковидом"!!!
Ссуки! Угробили всем два года жизни, опустили экономику и ломанули инфляцию на сотни процентов. Продавцы лапши.
"На боротьбу з коронавірусом держава витратила 130 мільярдів на дороги."
«Слугу народу» Павла Павлиша впіймали на листуванні про «нахабний поділ бюджету» із заступником міністра охорони здоров'я Андрієм Семиволосом.
Павлиш: «Привет, как дела?»
Семиволос: «Так себе»
Павлиш: «А что случилось?»
Семиволос: «Миша за ** бав до икоты, хочет в наглую бюджет делить, дает нелепые команды»
Павлиш: «Это не выполняй, включай дурака»
Семиволос: «Если хочу сидеть в кресле, то нужно выполнять, здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по паре его моментов положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))»
Павлиш: «понятно, держись. Может на выходных с м *** пойдем, они хорошие ... ».
Источник: https://censor.net/ru/n3317027