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Минкульт внес кремлевского пропагандиста Киселева в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности

Минкульт внес кремлевского пропагандиста Киселева в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности

Кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев включен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики.

"Приказ МКИП от 17.02.2022 года №88 подготовлен на основании решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 10.02.2022 №117", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет просить Министерство культуры и информационной политики включить кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российским пропагандистам разослали "темники" из Кремля: "Украина попрет на Донбасс" и будет "травить вождей "ДНР". ВИДЕО

Автор: 

Киселев Дмитрий (636) Министерство культуры и информационной политики (771) пропаганда (3665)


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Топ комментарии
+8
він давно мав там бути.
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18.02.2022 13:31
+8
Малнієносна реакція мінкульту на 8-у році війни України зі смердючими лапатнікамі...
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18.02.2022 13:32
+5
пропагандонов должны судить за разжигание ненависти наравне с военными преступниками.
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18.02.2022 13:31
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він давно мав там бути.
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18.02.2022 13:31 Ответить
А скажи мне как умный умному. Отчего у льва грива?
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18.02.2022 15:19 Ответить
пропагандонов должны судить за разжигание ненависти наравне с военными преступниками.
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18.02.2022 13:31 Ответить
в Гааге
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18.02.2022 13:32 Ответить
Малнієносна реакція мінкульту на 8-у році війни України зі смердючими лапатнікамі...
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18.02.2022 13:32 Ответить
Напевне, раніше не загрожував. Оце тіки зараз почав.
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18.02.2022 13:32 Ответить
давно этого гребня запретить везде нужно.... пусть ему и в евросоюзе кислород перекроют...падла манерная....🐔🐓
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18.02.2022 13:36 Ответить
Нацбезпеці загрожує людська дурість
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18.02.2022 13:37 Ответить
Може хтось забув? Цей скунс на українському ICTV колись працював!!! І не один рік!
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18.02.2022 13:38 Ответить
А де інші пропагандони?Чи вони не загрожують нашій нацбезпеці?
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18.02.2022 13:40 Ответить
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18.02.2022 13:40 Ответить
Бл"ть, цирк на дроті! СБУ мала ще 7 років назад завести на цього ушльопка кримінальну справу а суд заочно осудити мінімум на 15 років за розпалювання міжнаціональної ворожнеці, підривну діяльність і пропаганду тероризму!!!
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18.02.2022 13:41 Ответить
А чому тільки тепер Україна із нього робить героя мокшандії?
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18.02.2022 13:43 Ответить
быстро минкульт работает - не прошло и 10 лет..
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18.02.2022 13:43 Ответить
нe пройшло i 8 рокiв
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18.02.2022 13:47 Ответить
Чомусь впевнений, що путіна в цьому переліку немає
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18.02.2022 13:47 Ответить
Я страшніше підозрюю. Там може й шуфрича немає .
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18.02.2022 13:50 Ответить
Дибіли . 8-й рік війни .
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18.02.2022 13:49 Ответить
Мля, уже и балаболов боимся, неужто с нашей стороны некому потрындеть в ответ
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18.02.2022 13:52 Ответить
No comments 🤦🤦🤦
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18.02.2022 13:52 Ответить
Якщо чесно, то "ткаченко", що очолює мінкульт, сам є загрозою національній безпеці.
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18.02.2022 13:58 Ответить
А дачу в Криму спалити?
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18.02.2022 13:58 Ответить
Не прошло и ВОСЬМИ лет.. Етить колотить...
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18.02.2022 14:53 Ответить
Ну надо же...
Всего-то на восьмой год войны...
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18.02.2022 14:58 Ответить
А что так срочно? Надо было еще 8 лет подождать.
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18.02.2022 15:34 Ответить
 
 