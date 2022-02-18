Минкульт внес кремлевского пропагандиста Киселева в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности

Кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев включен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики.

"Приказ МКИП от 17.02.2022 года №88 подготовлен на основании решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 10.02.2022 №117", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет просить Министерство культуры и информационной политики включить кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российским пропагандистам разослали "темники" из Кремля: "Украина попрет на Донбасс" и будет "травить вождей "ДНР". ВИДЕО