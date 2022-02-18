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Новини
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Мінкульт вніс кремлівського пропагандиста Кисельова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

Мінкульт вніс кремлівського пропагандиста Кисельова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

Кремлівського пропагандиста Дмитра Кисельова включено до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури та інформаційної політики.

"Наказ МКІП від 17.02.2022 року № 88 підготовлений на підставі рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 10.02.2022 № 117", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Національна рада з питань телебачення та радіомовлення проситиме Міністерство культури та інформаційної політики включити кремлівського пропагандиста Дмитра Кисельова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Дивіться: Російським пропагандистам розіслали "темники" з Кремля: "Україна попре на Донбас" та "труїтиме ватажків "ДНР". ВIДЕО

Автор: 

Кисельов Дмитро (278) Міністерство культури (754) пропаганда (2791)


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Топ коментарі
+8
він давно мав там бути.
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18.02.2022 13:31
+8
Малнієносна реакція мінкульту на 8-у році війни України зі смердючими лапатнікамі...
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18.02.2022 13:32
+5
пропагандонов должны судить за разжигание ненависти наравне с военными преступниками.
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18.02.2022 13:31
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він давно мав там бути.
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18.02.2022 13:31 Відповісти
А скажи мне как умный умному. Отчего у льва грива?
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18.02.2022 15:19 Відповісти
пропагандонов должны судить за разжигание ненависти наравне с военными преступниками.
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18.02.2022 13:31 Відповісти
в Гааге
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18.02.2022 13:32 Відповісти
Малнієносна реакція мінкульту на 8-у році війни України зі смердючими лапатнікамі...
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18.02.2022 13:32 Відповісти
Напевне, раніше не загрожував. Оце тіки зараз почав.
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18.02.2022 13:32 Відповісти
давно этого гребня запретить везде нужно.... пусть ему и в евросоюзе кислород перекроют...падла манерная....🐔🐓
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18.02.2022 13:36 Відповісти
Нацбезпеці загрожує людська дурість
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18.02.2022 13:37 Відповісти
Може хтось забув? Цей скунс на українському ICTV колись працював!!! І не один рік!
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18.02.2022 13:38 Відповісти
А де інші пропагандони?Чи вони не загрожують нашій нацбезпеці?
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18.02.2022 13:40 Відповісти
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18.02.2022 13:40 Відповісти
Бл"ть, цирк на дроті! СБУ мала ще 7 років назад завести на цього ушльопка кримінальну справу а суд заочно осудити мінімум на 15 років за розпалювання міжнаціональної ворожнеці, підривну діяльність і пропаганду тероризму!!!
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18.02.2022 13:41 Відповісти
А чому тільки тепер Україна із нього робить героя мокшандії?
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18.02.2022 13:43 Відповісти
быстро минкульт работает - не прошло и 10 лет..
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18.02.2022 13:43 Відповісти
нe пройшло i 8 рокiв
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18.02.2022 13:47 Відповісти
Чомусь впевнений, що путіна в цьому переліку немає
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18.02.2022 13:47 Відповісти
Я страшніше підозрюю. Там може й шуфрича немає .
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18.02.2022 13:50 Відповісти
Дибіли . 8-й рік війни .
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18.02.2022 13:49 Відповісти
Мля, уже и балаболов боимся, неужто с нашей стороны некому потрындеть в ответ
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18.02.2022 13:52 Відповісти
No comments 🤦🤦🤦
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18.02.2022 13:52 Відповісти
Якщо чесно, то "ткаченко", що очолює мінкульт, сам є загрозою національній безпеці.
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18.02.2022 13:58 Відповісти
А дачу в Криму спалити?
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18.02.2022 13:58 Відповісти
Не прошло и ВОСЬМИ лет.. Етить колотить...
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18.02.2022 14:53 Відповісти
Ну надо же...
Всего-то на восьмой год войны...
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18.02.2022 14:58 Відповісти
А что так срочно? Надо было еще 8 лет подождать.
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18.02.2022 15:34 Відповісти
 
 